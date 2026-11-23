Những bộ Việt phục rực rỡ xuất hiện giữa không gian phố cổ Hà Nội tại Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành” lần thứ IX. Ảnh: PV

Không gian phố cổ Hà Nội trở nên khác biệt khi những bộ Việt phục với kiểu dáng, màu sắc và nét đặc trưng của từng thời kỳ xuất hiện trong đoàn bộ hành. “Bách Hoa Bộ Hành” lần thứ IX không đơn thuần là dịp trình diễn trang phục truyền thống, mà còn tạo không gian để văn hóa Việt hiện diện giữa đời sống đô thị, nơi những giá trị xưa được tiếp cận bằng trải nghiệm trực tiếp.

Khi Việt Phục trở thành trải nghiệm văn hóa

Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành” lần thứ IX được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, đồng thời là một trong những hoạt động thuộc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026. Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Tạp chí Kiến trúc và Bách Hoa Bộ Hành phối hợp tổ chức.

Theo anh Nguyễn Thành Nam, cán bộ dự án Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành”, chương trình năm nay mang sắc thái lễ hội tâm linh và tính cộng đồng rõ nét hơn so với các kỳ trước. Cảm xúc chủ đạo được hướng tới là sự ấm áp, sum vầy và thiêng liêng, gắn với nghi thức rước lễ trong văn hóa dân gian.

Điểm đáng chú ý của hoạt động là văn hóa truyền thống không chỉ được tái hiện qua trang phục mà còn đặt trong những trải nghiệm có sự tham gia của cộng đồng. Người mặc Việt phục cùng bước đi trên phố, hòa vào không gian chung, góp phần tạo nên sự kết nối giữa cá nhân với những giá trị văn hóa đã được hình thành qua nhiều thế hệ.

Áo Ngũ thân được người mặc lựa chọn như một cách thể hiện sự gắn bó với những giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: PV

Về sự quan tâm ngày càng lớn của giới trẻ đối với Việt phục, theo đánh giá của Ban tổ chức, điều này cho thấy tinh thần chủ động tìm hiểu và mong muốn kết nối với cội nguồn. Khi lịch sử được tiếp cận thông qua những trải nghiệm cụ thể, các giá trị truyền thống có cơ hội trở nên gần gũi hơn, thay vì chỉ hiện diện trong sách vở hay những nội dung mang tính lý thuyết.

Đặc biệt, việc người trẻ tham gia các hoạt động văn hóa như Bách Hoa Bộ Hành mở ra cách tiếp cận di sản từ chính sở thích, trải nghiệm và sự lựa chọn của mỗi cá nhân. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần tạo nền tảng cho việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa trong cộng đồng.

Người trẻ tìm bản sắc qua từng bộ trang phục

Tham gia diễu hành, bạn Hồng Hà (Hà Nội) cho rằng việc ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn Việt phục là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, để trang phục truyền thống thực sự trở thành bản sắc cá nhân, người mặc cần hiểu nguồn gốc cũng như ý nghĩa của từng loại trang phục.

“Mỗi chiếc áo không chỉ là vải vóc hay kiểu dáng, mà là một câu chuyện, một ý niệm mà người mặc muốn truyền tải”, Hồng Hà chia sẻ.

Bạn Hồng Hà (Hà Nội) lựa chọn Việt phục không chỉ vì yếu tố thẩm mỹ mà còn bởi mong muốn tìm hiểu và kết nối với văn hóa dân tộc. Ảnh: PV

Theo Hồng Hà, người trẻ ngày nay không chỉ mặc Việt phục theo nguyên mẫu mà còn đưa cá tính và góc nhìn thẩm mỹ riêng vào những trang phục như áo Ngũ thân, Viên lĩnh, Giao lĩnh hay Đối khâm. Sự kết hợp giữa hiểu biết về trang phục truyền thống và cảm nhận cá nhân giúp Việt phục hiện diện trong đời sống hiện đại theo cách tự nhiên hơn.

Việc mặc Việt phục cũng có thể trở thành cách mỗi người thể hiện sự gắn bó với văn hóa dân tộc. Với Hồng Hà, áo Ngũ thân không chỉ đơn thuần là một món đồ mặc, mà còn mang ý nghĩa về hình ảnh người Việt hướng tới những giá trị đã được gìn giữ qua thời gian.

“Với tôi, mặc áo Ngũ thân không chỉ là mặc một món đồ, mà là mang trên mình hình ảnh của người Việt hướng về giá trị văn hóa truyền thống”, Hồng Hà chia sẻ.

Tham gia diễu hành trong trang phục truyền thống góp phần tái hiện nét đẹp văn hóa Việt giữa đời sống đô thị. Ảnh: PV

Từ những bước chân giữa phố cổ đến lựa chọn trang phục trong đời sống thường ngày, Việt phục đang được người trẻ tiếp cận bằng nhiều cách khác nhau. Khi sự tìm hiểu văn hóa đi cùng trải nghiệm và ý thức về nguồn gốc, những giá trị truyền thống không chỉ được nhắc lại mà còn có cơ hội tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.