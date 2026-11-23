Ngày 24/11, Việt Phủ Thành Chương tại xã Nội Bài, Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí đón khách tham quan. Hoạt động diễn ra nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức, đồng thời đánh dấu 25 năm hình thành công trình nghệ thuật do họa sĩ Thành Chương khởi dựng.

Theo thông báo trên trang Facebook của Việt Phủ Thành Chương, gần 2.000 lượt đăng ký được ghi nhận chỉ sau 30 phút mở đăng ký. Việt Phủ đã dừng tiếp nhận đăng ký và giới hạn lượng khách đón trong ngày ở mức khoảng 1.000 người để bảo đảm an toàn và chất lượng tham quan. Đơn vị cũng đã có văn bản đề nghị UBND xã Nội Bài hỗ trợ phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh và hướng dẫn khách tham quan.

Được khởi dựng từ năm 2001, Việt Phủ Thành Chương là nơi họa sĩ đưa kiến trúc, hiện vật và tác phẩm nghệ thuật vào cùng một không gian để kể những câu chuyện về văn hóa Việt. Qua một phần tư thế kỷ, công trình trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước, cũng như nơi gặp gỡ của giới nghệ sĩ và những người quan tâm đến văn hóa truyền thống.

Họa sĩ Thành Chương thường xuyên đón tiếp các vị khách quốc tế tại Việt Phủ. Ảnh: Facebook Việt Phủ Thành Chương

Theo đạo diễn Phạm Hoàng Nam, nét riêng của Việt Phủ nằm ở cách họa sĩ Thành Chương sắp đặt các hiện vật. Khi được đặt cạnh nhau trong một không gian có chủ ý, mỗi hiện vật góp thêm một chi tiết vào câu chuyện chung, gợi cho người xem những liên tưởng về đời sống và văn hóa Việt qua nhiều thế hệ.

Với họa sĩ Thành Chương, dấu mốc 25 năm là dịp nhìn lại hành trình gìn giữ bản sắc dân tộc bằng sáng tạo nghệ thuật. Việc mở cửa miễn phí trong ngày 24/11 cũng là cách Việt Phủ hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Lễ kỷ niệm 25 năm Việt Phủ Thành Chương sẽ diễn ra trong hai ngày 2 và 3/12/2026 tại Việt Phủ, với chủ đề “Nơi trú ngụ tâm hồn Việt - Gìn giữ bản sắc văn hóa bằng sáng tạo nghệ thuật”. Tại chương trình, họa sĩ Thành Chương sẽ chia sẻ về quá trình xây dựng công trình và giới thiệu bộ tranh Cầu Long Biên, vừa được trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2026. Khách mời cũng sẽ được xem chùm ảnh chân dung họa sĩ do nhiếp ảnh gia Dương Minh Long thực hiện và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật thực cảnh.

Nhân dịp này Việt Phủ mong muốn có một cuộc hội ngộ trang trọng và thân tình, nơi các thế hệ nghệ sĩ và những người làm văn hóa cùng gặp gỡ, nhìn lại chặng đường một phần tư thế kỉ của Việt Phủ, chia sẻ những thành tựu đã đạt được, đồng thời tri ân tình cảm của công chúng và bạn hữu đã đồng hành cùng Việt Phủ. Đó cũng là nguồn động viên để địa chỉ văn hoá này tiếp tục giữ vững và phát triển cho tương lai.

Họa sĩ Thành Chương dự định dành tặng khách mời món quà đặc biệt là 100 bức tranh khổ nhỏ do ông sáng tác. Món quà là lời tri ân của họa sĩ gửi tới những người đã đồng hành với Việt Phủ trong 25 năm qua.

Một số hình ảnh của Việt Phủ Thành Chương: