Việt - Pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng và an ninh hàng hải

Từ các hoạt động trao đổi nghiệp vụ, huấn luyện xử lý tình huống khẩn cấp đến phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp đang ngày càng được cụ thể hóa bằng những chương trình thiết thực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hải Phòng từ ngày 12 đến 16/11, tàu Vendémiaire của Hải quân Pháp đã trở thành điểm kết nối cho các hoạt động giao lưu, trao đổi chuyên môn giữa lực lượng hai nước.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp tiếp tục được thúc đẩy, trong đó hợp tác quốc phòng, an ninh và hàng hải là những lĩnh vực được hai bên quan tâm tăng cường. Một trong những nội dung đáng chú ý là hoạt động trao đổi chuyên môn về công tác bảo đảm sức sống tàu, đặc biệt là kỹ năng phòng, chống cháy nổ và xử lý sự cố khẩn cấp.

Bên cạnh đó, Hải quân Pháp và Cảnh sát biển Việt Nam cũng thống nhất nội dung luyện tập chung trên biển sau khi tàu Vendémiaire rời cảng Hải Phòng. Hoạt động tập trung vào khả năng phối hợp xử lý tình huống tìm kiếm, cứu nạn, đòi hỏi sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng./.