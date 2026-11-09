Việt Nam xuất siêu tỷ USD sang Pháp, lưu ý biến động trước bầu cử Tổng thống 2027

Việt Nam xuất siêu sang Pháp 1,35 tỷ USD

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, Pháp là một trong những thị trường nhập khẩu lớn tại châu Âu và là thị trường quan trọng đối với hàng hóa Việt Nam trong EU.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Pháp khá đa dạng, gồm điện tử, máy móc, dệt may, giày dép, đồ gỗ, nông sản và thực phẩm.

“Việc tận dụng các ưu đãi thuế quan từ Hiệp định EVFTA sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng thị phần tại thị trường này”, Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Việt Nam tiếp tục duy trì xuất siêu sang Pháp với mức thặng dư thương mại đạt 1,35 tỷ USD. Ảnh: KT-ĐT

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Pháp trong quý III/2026 đạt 1,3 tỷ USD, tăng 17,6% so với quý II/2026 và tăng 26,3% so với quý III/2025. Đây cũng là quý đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất sang thị trường Pháp kể từ đầu năm 2024 cho tới nay.

Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Pháp đạt 3,6 tỷ USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, 5 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang Pháp gồm điện thoại và linh kiện; giày dép; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị và phụ tùng; hàng dệt may. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu cả 5 mặt hàng đều tăng so với cùng kỳ năm 2025.

Đối với nhóm nông sản và thủy sản, tình hình xuất khẩu có sự phân hóa giữa các mặt hàng.

Cà phê và hạt điều tiếp tục là hai mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong nhóm, lần lượt đạt 99 triệu USD và 51,1 triệu USD, nhưng giảm tương ứng 3,4% và 4,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, xuất khẩu rau quả đạt 44,4 triệu USD, tăng 4,7%. Xuất khẩu thủy sản đạt 41,4 triệu USD, giảm 8,2%.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Pháp trong quý III/2026 đạt 739,2 triệu USD, tăng 12,1% so với quý II/2026 và tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này đạt 2,19 tỷ USD, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Pháp gồm phương tiện vận tải khác và phụ tùng; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; dược phẩm; máy móc, thiết bị và phụ tùng; gỗ và sản phẩm gỗ.

Trong 5 nhóm hàng này, dược phẩm là mặt hàng duy nhất có kim ngạch nhập khẩu giảm so với cùng kỳ năm 2025, trong khi các mặt hàng còn lại đều tăng.

Đáng chú ý, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện từ Pháp tăng đột biến, đạt 412,4 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 1.036% so với cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Pháp trong kỳ.

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Pháp đạt 5,74 tỷ USD, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2025. Việt Nam tiếp tục duy trì xuất siêu sang Pháp với mức thặng dư thương mại đạt 1,35 tỷ USD, tuy nhiên giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp Việt Nam cần thận trọng

Theo Bộ Công Thương, kết quả thương mại 2 chiều cho thấy trao đổi thương mại giữa hai nước tiếp tục tăng trưởng tích cực.

“Việc thực thi Hiệp định EVFTA góp phần tạo thuận lợi về thuế quan, nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường Pháp cho hàng hóa Việt Nam”, Bộ Công Thương cho hay.

Tuy nhiên, thị phần hàng hóa Việt Nam tại Pháp vẫn còn hạn chế, trong khi triển vọng xuất khẩu có thể chịu ảnh hưởng từ những khó khăn của kinh tế nước này.

Theo đánh giá của Ngân hàng Trung ương Pháp và Viện Thống kê và Nghiên cứu kinh tế quốc gia Pháp (INSEE), tăng trưởng kinh tế Pháp trong quý III/2026 dự kiến ở mức thấp, khoảng 0,1%.

Bên cạnh đó, áp lực nợ công, các biện pháp thắt chặt tài khóa và chi phí sinh hoạt cao có thể ảnh hưởng đến sức mua và nhu cầu nhập khẩu.

Những bất ổn chính trị, xã hội trước thềm bầu cử Tổng thống Pháp năm 2027 cũng có thể khiến doanh nghiệp thận trọng hơn trong các quyết định kinh doanh và đặt hàng.

“Đây là những yếu tố doanh nghiệp Việt Nam cần theo dõi để chủ động xây dựng kế hoạch xuất khẩu và ứng phó với biến động của thị trường”, Bộ Công Thương cho hay.