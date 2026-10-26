Việt Nam xuất siêu 2,72 tỉ USD sang Ba Lan trong 9 tháng

CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HoSE: DVP) ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 251 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 18% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sản lượng container giảm nhẹ và áp lực cạnh tranh tại khu vực Hải Phòng vẫn là những yếu tố cần theo dõi trong quý cuối năm.