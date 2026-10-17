Việt Nam xuất sắc tại Olympic Vật lí quốc tế Al-Fergani 2026

Ngày 17/10, theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế Al-Fergani lần thứ hai (FIPhO 2026) đã giành 4 huy chương, xếp thứ tư toàn đoàn.

Kỳ thi diễn ra từ ngày 10-17/10 tại thành phố Samarkand, Uzbekistan, với sự tham gia của 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo kết quả được công bố tại lễ trao giải, 100% học sinh đoàn Việt Nam đạt huy chương, gồm: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Kết quả cụ thể như sau:

Em Lê Bá Tuấn Việt, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Huy chương Vàng;

Em Trương Bá Chí Thành, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Huy chương Bạc;

Em Tăng Hạo Nhiên, Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, thành phố Huế: Huy chương Bạc;

Em Lê Hồng Nhân, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Huy chương Đồng.

Kỳ thi Olympic Vật lí Quốc tế Al-Fergani với sự tham gia của 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với kết quả trên, Đoàn Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn, sau các đoàn Nga, Trung Quốc và nước chủ nhà Uzbekistan.

Kỳ thi mang tên nhà khoa học Ahmad al-Fergani, nhằm khuyến khích học sinh yêu thích Vật lí, phát triển năng lực nghiên cứu khoa học và tăng cường giao lưu học thuật quốc tế.

Đề thi năm nay được xây dựng theo định hướng tăng cường khả năng vận dụng kiến thức Vật lí để phân tích, lý giải và giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn và khoa học hiện đại. Kỳ thi gồm hai phần thi chính thức là lý thuyết và thực nghiệm, mỗi phần thi được tổ chức trong một ngày, với thời gian làm bài 5 giờ. Phần thi lý thuyết gồm 3 bài toán, tổng điểm tối đa 60 điểm; phần thi thực nghiệm có tổng điểm tối đa 40 điểm.

Các bài thi có độ khó cao, đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm vững các định luật và nguyên lý cơ bản mà còn phải có khả năng tư duy logic, phân tích vấn đề và vận dụng kiến thức tổng hợp. Ở phần thi lý thuyết, các bài toán bao quát nhiều lĩnh vực như cơ học vật rắn biến dạng, cơ học chất lưu, kỹ thuật năng lượng, quang học và vật lí hấp dẫn. Thí sinh cần biết xác lập giả thiết, xây dựng mô hình toán học, vận dụng các điều kiện biên, đánh giá giới hạn áp dụng của mô hình và giải thích ý nghĩa vật lí của kết quả. Qua đó, đề thi đánh giá khả năng vận dụng kiến thức liên ngành để phân tích hiện tượng và giải quyết những vấn đề phức hợp gắn với thực tiễn.

Đối với phần thi thực nghiệm, thí sinh cần thể hiện năng lực thiết kế phép đo, lựa chọn các đại lượng phù hợp, xử lí số liệu bằng bảng và đồ thị, kiểm chứng dự đoán lí thuyết và đánh giá sai số thực nghiệm. Đây là những yêu cầu đòi hỏi thí sinh có kỹ năng thực hành tốt, tư duy khoa học và khả năng phân tích dữ liệu chính xác.

Sự kết hợp giữa yêu cầu về lý thuyết và thực nghiệm góp phần làm nổi bật năng lực tư duy độc lập, khả năng nghiên cứu và vận dụng kiến thức Vật lí của học sinh.

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