Việt Nam xếp thứ nhất toàn đoàn tại Giải vô địch trẻ thế giới võ cổ truyền 2026
Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026 khép lại vào sáng 6-10, với thành tích nổi bật của đoàn Việt Nam. Các võ sĩ Việt Nam giành tổng cộng 32 HCV và 1 HCB, qua đó đứng đầu bảng thành tích toàn đoàn. Đứng thứ hai là đoàn Pháp với 18 HCV, 12 HCB và 6 HCĐ, trong khi chủ nhà Italia xếp thứ ba với 16 HCV, 30 HCB và 25 HCĐ.
Nằm trong chuỗi sự kiện võ cổ truyền Việt Nam tại Italia kết hợp các hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi chuyên môn và kết nối quốc tế, Giải đấu năm nay quy tụ hơn 500 HLV, VĐV, tranh tài ở 378 nội dung quyền thuật và đối kháng thuộc nhiều nhóm tuổi. Đoàn Việt Nam tham dự với 83 chuyên viên, trọng tài, HLV và VĐV, trong đó có 40 võ sĩ được tuyển chọn từ lực lượng có thành tích nổi bật tại các giải đấu trong nước và quốc tế.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/viet-nam-xep-thu-nhat-toan-doan-tai-giai-vo-dich-tre-the-gioi-vo-co-truyen-2026-post359036.html