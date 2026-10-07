Việt Nam xếp thứ nhất toàn đoàn tại Giải vô địch trẻ thế giới võ cổ truyền 2026

Sau ngày đất nước thống nhất, bóng đá Việt Nam bước vào một chương mới. Những khoảng cách địa lý vô hình từng chia cắt hai miền Nam - Bắc dần được nối lại, những đội bóng từ nhiều vùng đất bắt đầu gặp nhau trên sân cỏ, và một diện mạo mới của bóng đá nước nhà từng bước hình thành. Trong dòng chảy ấy, Câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp tục viết câu chuyện của mình bằng một thế hệ cầu thủ giàu tài năng, giàu cá tính và đặc biệt giàu tình yêu với trái bóng.