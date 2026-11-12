Việt Nam xếp thứ hai về sản lượng xuất khẩu thủy sản vào Singapore

Việt Nam đang tăng xuất khẩu thủy sản sang Singapore

Thương vụ Việt Nam tại Singapore dẫn nguồn số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore (Enterprise Singapore) cho biết,9 tháng đầu năm 2026, giá trị nhập khẩu thủy sản (HS 03) của Singapore từ Việt Nam đạt 95,4 triệu SGD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn mức tăng chung 6,1% của thị trường; thị phần của Việt Nam đạt 10,3%. Đây là mức cao nhất của 9 tháng đầu năm kể từ 2020.

Về lượng, Singapore nhập khẩu 21.085 tấn thủy sản từ Việt Nam, tăng 7,6%. Việt Nam là nguồn cung lớn thứ hai về lượng, chỉ sau Malaysia (22.239 tấn) và khoảng cách đang thu hẹp nhanh do lượng từ Malaysia giảm 7,5%.

Đơn giá bình quân của thủy sản Việt Nam đạt 4.525 SGD/tấn, gần như không đổi (+0,1%) và chỉ bằng 54% mức bình quân của thị trường (8.319 SGD/tấn). Phân tách theo mã HS 8 số cho thấy trong mức tăng 6,8 triệu SGD, khoảng 6,4 triệu SGD đến từ yếu tố lượng và chỉ khoảng 0,4 triệu SGD từ yếu tố giá.

Như vậy, khác với xu hướng chung của thị trường (tăng nhờ giá), thủy sản Việt Nam đang tăng trưởng theo chiều rộng, tập trung ở phân khúc phổ thông, giá cạnh tranh và chưa hưởng lợi nhiều từ xu hướng tăng giá.