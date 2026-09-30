Việt Nam xếp thứ 43/139 về đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026

Việt Nam tăng một bậc, đứng thứ 43 về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. (Ảnh: WIPO)

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) vừa công bố Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2026, trong đó Việt Nam xếp thứ 43/139 quốc gia, nền kinh tế, tăng một bậc so với năm trước.

Theo báo cáo, từ năm 2016 đến nay, thứ hạng GII của Việt Nam đã tăng từ vị trí 59 lên 43, cải thiện 16 bậc. Riêng năm 2026, thứ hạng đầu ra đổi mới sáng tạo tăng hai bậc, từ vị trí 37 lên 35. Kết quả này giúp thứ hạng chung của Việt Nam tăng một bậc, đạt mục tiêu được Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2026.

Việt Nam tiếp tục duy trì hai chỉ số đứng đầu thế giới, gồm tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa sáng tạo. Ba chỉ số khác nằm trong nhóm 10 quốc gia dẫn đầu gồm tỷ trọng nhập khẩu công nghệ cao (hạng 3), số lượng ứng dụng điện thoại thông minh được phát triển và sử dụng (hạng 5) và tốc độ tăng năng suất lao động (hạng 6).

Một số chỉ số khác cũng được WIPO ghi nhận là điểm mạnh của Việt Nam, như chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) do doanh nghiệp trang trải/tổng chi R&D (hạng 13); tín dụng nội địa cho khu vực tư nhân tính trên GDP (hạng 14); mức độ đa dạng của sản xuất trong nước (hạng 19).

Trong ASEAN, Việt Nam đứng thứ ba, sau Singapore (hạng 5) và Malaysia (hạng 34), đồng thời xếp trên Thái Lan (hạng 44). Việt Nam tiếp tục đứng thứ hai trong nhóm các quốc gia thu nhập trung bình thấp, sau Ấn Độ (hạng 38).

WIPO cũng ghi nhận Việt Nam nằm trong nhóm 9 quốc gia thu nhập trung bình cải thiện thứ hạng nhanh nhất tính từ năm 2013. Việt Nam đồng thời là một trong hai quốc gia, cùng Ấn Độ, có thành tích đổi mới sáng tạo vượt trội so với mức độ phát triển trong 15 năm liên tiếp.