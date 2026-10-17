Việt Nam xếp thứ 4 tại Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani

Đoàn học sinh Việt Nam tại FiPhO 2026. Ảnh: MOET.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, 100% học sinh tham dự Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani (FiPhO) năm 2026 đều đạt huy chương, gồm một huy chương vàng, hai huy chương bạc và một huy chương đồng. Cụ thể:

Lê Bá Tuấn Việt, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, huy chương vàng.

Trương Bá Chí Thành, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, huy chương bạc.

Tăng Hạo Nhiên, trường THPT chuyên Quốc Học Huế, TP Huế, huy chương bạc.

Lê Hồng Nhân, trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, huy chương đồng.

FiPhO 2026 có 107 thí sinh tham dự, đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với kết quả trên, đoàn Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn, sau các đoàn Nga, Trung Quốc và Uzbekistan.

Kỳ thi được tổ chức lần đầu năm 2025, mang tên nhà khoa học Ahmad al-Fergani. Năm nay, FiPhO diễn ra ngày 10-17/10, tại thành phố Samarkand, Uzbekistan.

Hai phần thi gồm lý thuyết (3 bài, tối đa 60 điểm) và thực nghiệm (tối đa 40 điểm). Mỗi phần thi được tổ chức trong một ngày, thời gian làm bài 5 giờ.

Đề thi năm nay được xây dựng theo định hướng tăng cường khả năng vận dụng kiến thức Vật lý để phân tích, lý giải và giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn và khoa học hiện đại.

Các bài thi có độ khó cao, đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm vững các định luật và nguyên lý cơ bản mà còn phải có khả năng tư duy logic, phân tích vấn đề và vận dụng kiến thức tổng hợp.

Ở phần thi lý thuyết, các bài bao quát nhiều lĩnh vực như cơ học vật rắn biến dạng, cơ học chất lưu, kỹ thuật năng lượng, quang học và vật lý hấp dẫn.

Thí sinh cần biết xác lập giả thiết, xây dựng mô hình toán học, vận dụng các điều kiện biên, đánh giá giới hạn áp dụng của mô hình và giải thích ý nghĩa vật lý của kết quả. Qua đó, đề thi đánh giá khả năng vận dụng kiến thức liên ngành để phân tích hiện tượng và giải quyết những vấn đề phức hợp gắn với thực tiễn.

Với phần thi thực nghiệm, thí sinh cần thể hiện năng lực thiết kế phép đo, lựa chọn các đại lượng phù hợp, xử lý số liệu bằng bảng và đồ thị, kiểm chứng dự đoán lý thuyết và đánh giá sai số thực nghiệm.

Đây là những yêu cầu đòi hỏi thí sinh có kỹ năng thực hành tốt, tư duy khoa học và khả năng phân tích dữ liệu chính xác. Sự kết hợp giữa yêu cầu về lý thuyết và thực nghiệm góp phần làm nổi bật năng lực tư duy độc lập, khả năng nghiên cứu và vận dụng kiến thức Vật lý của học sinh.

Đội tuyển Việt Nam được tuyển chọn từ những học sinh lớp 11 năm học 2025-2026, đã tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế năm 2026 của Bộ GD&ĐT (căn cứ vào kết quả thi, xếp hạng từ cao xuống thấp). Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được bộ giao chủ trì tập huấn và tổ chức đoàn.

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi là cơ hội để học sinh Việt Nam thể hiện năng lực, kiến thức chuyên môn và tư duy khoa học trong lĩnh vực Vật lý, đồng thời vận dụng kiến thức để giải quyết các bài toán lý thuyết và thực nghiệm trong môi trường học thuật quốc tế.

Đây cũng là dịp để các em giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với bạn bè quốc tế, mở rộng hiểu biết về khoa học, nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.