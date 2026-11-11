Việt Nam xếp thứ 37 thế giới về năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại sự kiện.

Ngày 11/11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố kết quả của Việt Nam trong Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh số và Trí tuệ nhân tạo thế giới (WDAIR) năm 2026 do Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD), Thụy Sĩ thực hiện.

Nhiều chỉ số thành phần đạt thứ hạng cao

Theo kết quả công bố, Việt Nam đạt 78,09 điểm, xếp thứ 37 trong tổng số 70 quốc gia, nền kinh tế được đánh giá. Đây là lần đầu Việt Nam chính thức tham gia bảng xếp hạng WDAIR, đồng thời nằm trong nhóm 50 nền kinh tế đứng đầu ngay trong năm đầu tiên góp mặt.

Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 3 trong 6 nền kinh tế được đánh giá, sau Singapore và Malaysia, đồng thời xếp trên Thái Lan, Indonesia và Philippines.

Đáng chú ý, ở các nhóm chỉ số thành phần, Việt Nam đạt thứ hạng khá cao: đứng thứ 13 về ứng dụng AI, thứ 15 về quản trị số và AI, thứ 21 ở nhóm hiệu quả. Những kết quả này cho thấy lợi thế của Việt Nam trong ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và quản trị số.

WDAIR 2026 đánh giá 70 nền kinh tế, kết hợp dữ liệu thống kê và khảo sát theo phương pháp của IMD. Năm 2026 cũng là năm IMD điều chỉnh cấu trúc bảng xếp hạng, mở rộng nội dung đánh giá sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo nhằm phản ánh rõ hơn vai trò của công nghệ này đối với năng lực cạnh tranh quốc gia.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Chuyển kết quả xếp hạng thành động lực phát triển

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho rằng, kết quả WDAIR 2026 không chỉ giúp xác định vị trí của Việt Nam trong tương quan quốc tế, mà còn cung cấp thêm luận cứ và thông tin tham chiếu phục vụ nghiên cứu, tham mưu và hoạch định chính sách.

Theo Thứ trưởng, kết quả đánh giá không phải điểm kết thúc của một quá trình, mà là điểm khởi đầu cho quá trình hành động có trọng tâm, trách nhiệm và kết quả cụ thể. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu phương pháp đánh giá của IMD, phân tích những yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh số và phát triển AI của Việt Nam; đồng thời nhận diện các lĩnh vực có lợi thế, những hạn chế và nguyên nhân cần khắc phục.

Trên cơ sở đó, Bộ sẽ tổng hợp, đề xuất các giải pháp chính sách có trọng tâm, ưu tiên những vấn đề có khả năng tạo chuyển biến rõ rệt, phục vụ công tác tham mưu, quản lý và điều hành trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ trưởng Phạm Đức Long cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp. Nâng cao năng lực cạnh tranh số không phải nhiệm vụ riêng của ngành khoa học và công nghệ, mà đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của nhiều chủ thể.

Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết chủ động kết nối, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan, chia sẻ kết quả phân tích, trao đổi thông tin và đề xuất giải pháp cải thiện năng lực cạnh tranh số phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy hợp tác chuyên môn với IMD và các đối tác quốc tế nhằm tiếp cận phương pháp đánh giá tiên tiến, nâng cao năng lực phân tích và tham mưu chính sách.

Một nhiệm vụ khác được đặt ra là duy trì việc theo dõi, đánh giá năng lực cạnh tranh số thường xuyên, thực chất, thay vì chỉ phục vụ một kỳ công bố. Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế theo dõi kết quả đánh giá quốc tế, cập nhật diễn biến các chỉ số, xác định những vấn đề cần ưu tiên và kiến nghị giải pháp cải thiện theo từng giai đoạn.

Theo Thứ trưởng Phạm Đức Long, thông điệp của Bộ Khoa học và Công nghệ là không dừng lại ở công bố kết quả, mà phải chuyển kết quả đánh giá thành thông tin hữu ích cho chính sách, chuyển những vấn đề được nhận diện thành nhiệm vụ cụ thể và chuyển những cam kết thành kết quả có thể theo dõi, đánh giá.

Kết quả WDAIR 2026 vì vậy không chỉ ghi nhận vị trí của Việt Nam trên bản đồ năng lực cạnh tranh số và AI thế giới, mà còn cung cấp thêm cơ sở tham chiếu quốc tế để hoạch định chính sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong thời gian tới.