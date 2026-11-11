Việt Nam xếp thứ 37 thế giới về năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tham dự. (Ảnh: Bộ KHCN)

Lần đầu chính thức tham gia Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh số và Trí tuệ nhân tạo thế giới năm 2026 (WDAIR 2026), Việt Nam đạt vị trí thứ 37/70 nền kinh tế, đứng thứ 3 trong 6 quốc gia Đông Nam Á được đánh giá. Kết quả này ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời thể hiện bước tiến trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đáng chú ý, Việt Nam đạt thứ hạng cao ở một số nội dung thành phần, gồm: Thứ 13 về Ứng dụng AI, thứ 15 về Quản trị số và AI, thứ 21 ở nhóm Hiệu quả. Những kết quả này phản ánh lợi thế bước đầu của Việt Nam trong ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và đổi mới phương thức quản trị.

Đặc biệt, vị trí thứ 37 thế giới và thứ 3 Đông Nam Á có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á và nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số. Đây là kết quả bước đầu cho thấy định hướng chiến lược đang từng bước được hiện thực hóa.

WDAIR 2026 đánh giá 70 nền kinh tế thông qua dữ liệu thống kê và khảo sát, tập trung phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đối với năng lực cạnh tranh quốc gia.Việc tham gia bảng xếp hạng giúp Việt Nam tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, nhận diện điểm mạnh, hạn chế và có thêm cơ sở phục vụ hoạch định chính sách.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số và nguồn nhân lực, thúc đẩy ứng dụng AI gắn với nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ.

Kết quả WDAIR 2026 không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực đã qua mà còn tạo động lực để Việt Nam tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, khai thác giá trị của dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, nâng cao năng suất, chất lượng quản trị, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số.