Việt Nam xếp thứ 37 thế giới về năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo

Lễ công bố xếp hạng Năng lực cạnh tranh số và Trí tuệ nhân tạo thế giới (WDAIR) năm 2026 và kết quả của Việt Nam. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chiều 11/11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố xếp hạng Năng lực cạnh tranh số và Trí tuệ nhân tạo thế giới (WDAIR) năm 2026 và kết quả của Việt Nam. Kết quả này do Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD), Thụy Sĩ thực hiện.

Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, đại diện các bộ, ngành, địa phương, tổ chức nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học và cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Lễ công bố chiều 11/11. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Việt Nam đứng thứ 13 về ứng dụng AI

Tại buổi lễ, Giáo sư Arturo Bris, Giám đốc Trung tâm Năng lực cạnh tranh thế giới IMD trình bày tham luận trực tuyến, giới thiệu tổng quan Báo cáo WDAIR 2026, trình bày phương pháp luận, cấu trúc và quy trình đánh giá, đồng thời phân tích kết quả và khuyến nghị đối với Việt Nam.

Sáu nền kinh tế Đông Nam Á được đánh giá gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines. Kết quả này ghi nhận những nỗ lực phát triển hạ tầng số, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức quản trị.

Giáo sư Arturo Bris, Giám đốc Trung tâm Năng lực cạnh tranh thế giới IMD trình bày tham luận trực tuyến, giới thiệu tổng quan Báo cáo WDAIR 2026. (Ảnh: TRÀ MY)

Ở các nội dung thành phần, Việt Nam đứng thứ 13 về Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thứ 15 về Quản trị số và AI, thứ 21 ở nhóm Hiệu quả. Các kết quả này cho thấy những điểm mạnh của Việt Nam trong ứng dụng công nghệ số, AI và quản trị số so với các nền kinh tế tham gia đánh giá.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á và nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số. Đối chiếu với định hướng này, vị trí của Việt Nam trong WDAIR 2026 là kết quả bước đầu đáng ghi nhận trong quá trình triển khai Nghị quyết, tạo thêm cơ sở để tiếp tục phấn đấu và nâng cao năng lực cạnh tranh số quốc gia.

Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ Trần Minh Tân báo cáo về quá trình Việt Nam tham gia WDAIR và những kết quả của Việt Nam. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đặc biệt, Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh số thế giới được công bố từ năm 2017 và mở rộng phạm vi đánh giá sang trí tuệ nhân tạo từ năm 2026, với tên gọi Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh số và Trí tuệ nhân tạo thế giới (WDAIR), công bố hôm nay. Bảng xếp hạng năm 2026 kết hợp dữ liệu thống kê và khảo sát theo phương pháp của IMD.

Kết quả WDAIR là nguồn tham chiếu quốc tế có giá trị, giúp các quốc gia xác định vị trí tương đối, nhận diện điểm mạnh, hạn chế, so sánh kinh nghiệm quốc tế và xây dựng các chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh số, phát triển AI trong thời gian tới.

Việc tham gia một hệ thống đánh giá quốc tế cũng thể hiện sự chủ động hội nhập, tiếp cận các chuẩn mực chung và sử dụng dữ liệu để phục vụ hoạch định chính sách. Kết quả xếp hạng giúp các cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp nhận diện rõ hơn vị trí, điểm mạnh và những nội dung cần cải thiện của Việt Nam.

Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố xếp hạng Năng lực cạnh tranh số và Trí tuệ nhân tạo thế giới (WDAIR) năm 2026 và kết quả của Việt Nam. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu nhấn mạnh: “Bảng xếp hạng cho thấy vị trí tương đối giữa các nền kinh tế được khảo sát. Việc IMD thay đổi cấu trúc và bổ sung các chỉ tiêu AI trong năm 2026 cũng đòi hỏi thận trọng khi so sánh với các năm trước. Thành quả chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành năng suất cao hơn, doanh nghiệp mạnh hơn, dịch vụ công tốt hơn và chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số suy cho cùng là bảo đảm sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp tốt hơn”.

Ưu tiên phát triển hạ tầng và nhân lực số

Từ kết quả xếp hạng năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp các bộ, ngành, địa phương, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp để đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh số. Các ưu tiên gồm hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và nhân lực, thúc đẩy ứng dụng AI gắn với nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ.

Kết quả WDAIR 2026 tạo thêm động lực để Việt Nam triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, phát huy giá trị của dữ liệu và AI, nâng cao năng suất, chất lượng quản trị và đời sống nhân dân, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho đất nước.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại sự kiện. (Ảnh Bộ Khoa học và Công nghệ)

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho biết: Bộ tập trung vào ba nhiệm vụ khi khai thác kết quả WDAIR 2026, gồm chuyển kết quả đánh giá thành những căn cứ cụ thể phục vụ hoạch định và hoàn thiện chính sách; phát huy vai trò đầu mối, tăng cường phối hợp và huy động sự tham gia của các chủ thể liên quan và duy trì theo dõi, đánh giá và thúc đẩy cải thiện năng lực cạnh tranh số một cách thường xuyên, thực chất.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế theo dõi kết quả đánh giá quốc tế, cập nhật diễn biến các chỉ số, xác định những vấn đề cần ưu tiên và kiến nghị giải pháp cải thiện theo từng giai đoạn.

Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD), Thụy Sĩ là tổ chức quốc tế uy tín hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, đánh giá và xếp hạng năng lực cạnh tranh của các nền kinh tế. Hằng năm, IMD công bố nhiều bảng xếp hạng và bộ chỉ số có giá trị tham chiếu quốc tế, tiêu biểu như: Năng lực cạnh tranh thế giới (WCY), Năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo thế giới (WDAIR), Thành phố thông minh (SCI), Nhân tài thế giới (WTR) và Thương mại bền vững (HISTI).