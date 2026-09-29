Việt Nam xếp hạng 43/139 quốc gia, nền kinh tế toàn cầu về đổi mới sáng tạo

Tính từ năm 2016 đến nay, GII của Việt Nam liên tục được cải thiện, tăng từ vị trí 59 lên 43, cải thiện 16 bậc. Năm 2026, Việt Nam tiếp tục có sự cải thiện thứ hạng đầu ra đổi mới sáng tạo (ĐMST) tăng 2 bậc so với năm 2025, từ vị trí 37 lên 35, nhờ đó thứ hạng chung được cải thiện một bậc, đạt mục tiêu do Chính phủ đặt ra.

Vị trí xếp hạng Việt Nam trong báo cáo GII 2026 của WIPO. Ảnh: MST

Trong báo cáo GII 2026, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 trong nhóm các quốc gia thu nhập trung bình thấp. Quốc gia thu nhập trung bình thấp xếp trên Việt Nam là Ấn Độ với thứ hạng 38. Có 2 quốc gia thu nhập trung bình cao xếp trên Việt Nam (Trung Quốc xếp hạng 10, Malaysia xếp hạng 34), còn lại tất cả các quốc gia xếp trên Việt Nam đều là các quốc gia có nền công nghiệp phát triển, thuộc nhóm thu nhập cao. Trong khu vực ASEAN, Việt Nam tiếp tục vượt lên trên Thái Lan, đứng thứ 3 sau Singapore và Malaysia.

Việt Nam được WIPO ghi nhận là 1 trong 7 quốc gia thu nhập trung bình cải thiện thứ hạng nhanh nhất tính từ năm 2013 (gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines, Maroc và Indonesia). Việt Nam cũng là 1 trong 3 quốc gia có thành tích vượt trội so với mức độ phát triển (gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam). Trong 16 năm liền, Việt Nam luôn có kết quả ĐMST cao hơn so với mức độ phát triển, cho thấy hiệu quả trong việc chuyển các nguồn lực đầu vào thành kết quả đầu ra ĐMST.

Diễn giải vị trí 43 của Việt Nam trên bảng xếp hạng báo cáo GII 2026 của WIPO. Ảnh: MST

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân cho biết, chỉ số đầu ra ĐMST của Việt Nam tăng 2 bậc là một kết quả rất đáng ghi nhận. Kết quả này đến từ tinh thần triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW rất quyết liệt trong hơn 1 năm qua. Cụ thể, nguồn lực đầu tư cho KH-CN và ĐMST, chuyển đổi số đã có bước tăng mạnh mẽ. Tiếp theo, từ việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, hệ thống chính sách, pháp luật về KH-CN, ĐMST và và chuyển đổi số đang từng bước được hoàn thiện. Cùng với đó, sự tham gia của các bên liên quan, từ Nhà nước, doanh nghiệp đến các viện nghiên cứu, trường đại học, đã góp phần bước đầu hình thành hệ sinh thái ĐMST tại Việt Nam.

Những nỗ lực này đã bước đầu tạo ra sự chuyển biến tích cực, mang lại kết quả ban đầu cho ĐMST, góp phần đưa GII của Việt Nam tăng 1 bậc so với năm 2025, đạt mục tiêu do Chính phủ đề ra, hướng tới mục tiêu năm 2030 vào TOP 40 và năm 2045 vào TOP 30 quốc gia dẫn đầu về ĐMST trên thế giới.

GII do WIPO công bố là một bộ công cụ đánh giá năng lực ĐMST quốc gia có uy tín trên thế giới, phản ánh mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên KH-CN và ĐMST của các quốc gia. Qua đó, các quốc gia thấy được bức tranh tổng thể cũng như các điểm mạnh, điểm yếu của mình. GII hiện được chính phủ nhiều quốc gia sử dụng như một công cụ tham chiếu quan trọng cho quản lý nhà nước, cũng như để xây dựng các chính sách phát triển KH-CN và ĐMST. Theo kết quả khảo sát năm 2025-2026 của WIPO, có 93 quốc gia, nền kinh tế thành viên sử dụng kết quả GII trong xây dựng các chiến lược, chính sách KH-CN và ĐMST. Thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã sử dụng bộ chỉ số này như một trong các công cụ quản lý điều hành quan trọng và đã phân công các bộ, cơ quan, địa phương cùng có trách nhiệm cải thiện chỉ số.