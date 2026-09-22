Việt Nam xây dựng 30 gói du lịch y tế, nghiên cứu chính sách hút khách quốc tế

Chia sẻ tại Triển lãm Y tế quốc tế Pharmadi Vietnam 2026 sáng 22/9, TS.BS Dương Huy Lương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, du lịch sức khỏe đang là thị trường giàu tiềm năng phát triển.

Thị trường còn nhiều dư địa

Theo TS.BS Dương Huy Lương, Thái Lan đã thu hút khoảng 3 triệu lượt khách du lịch y tế, mang lại doanh thu riêng từ dịch vụ y tế gần 3 tỷ USD. Trong khi đó, du lịch y tế tại Việt Nam mang về doanh thu ước tính khoảng 1-2 tỷ USD.

Những quốc gia phát triển mạnh lĩnh vực du lịch y tế đều có chiến lược rõ ràng và xác định dây là lĩnh vực ưu tiên và có sự phối hợp liên ngành. Điển hình, Thái Lan có chính sách thị thực dành cho khách du lịch y tế, Hàn Quốc xây dựng các chính sách dành cho người bệnh nước ngoài, đồng thời phát triển những thế mạnh riêng, trong đó có lĩnh vực thẩm mỹ.

TS.BS Dương Huy Lương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. Ảnh: P.Thương.

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Việt Nam thu hút khách quốc tế nhờ cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và con người. Tuy nhiên, Việt Nam chưa được biết đến rộng rãi như một điểm đến du lịch y tế. Đây vừa là hạn chế, vừa cho thấy dư địa phát triển còn lớn.

Hiện nhóm sử dụng dịch vụ y tế kết hợp du lịch tại Việt Nam chủ yếu là Việt kiều về thăm người thân và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc trong nước. Trong khi đó, những thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia, châu Âu và Trung Đông vẫn còn nhiều tiềm năng. Ở chiều ngược lại, vẫn có người Việt Nam ra nước ngoài khám, chữa bệnh và chi một khoản tiền đáng kể. Đồng

Theo TS.BS Dương Huy Lương, một số lĩnh vực của Việt Nam đã có khả năng cạnh tranh và thu hút khách nước ngoài như nha khoa, hỗ trợ sinh sản, khám sức khỏe, tim mạch, ung bướu, ghép tạng, chuyên khoa mắt và nhiều kỹ thuật chuyên sâu…

Hướng xây dựng ít nhất 30 gói du lịch y tế

Một trong những lợi thế quan trọng để Việt Nam phát triển du lịch y tế là năng lực chuyên môn. Theo đại diện Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Việt Nam đã thực hiện được phần lớn các kỹ thuật y khoa của thế giới và làm chủ nhiều kỹ thuật phức tạp, từ phẫu thuật robot đến ghép tạng. Hệ thống các trung tâm y tế chuyên sâu cũng từng bước được hình thành. Chất lượng bệnh viện đang được cải thiện mạnh mẽ.

Bộ Y tế đã xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện nâng cao, tạo cơ sở để các bệnh viện tiếp tục cải tiến, hướng tới các chứng nhận chất lượng trong nước và quốc tế.

Việt Nam đã làm chủ nhiều kỹ thuật phức tạp. Ảnh: BV Từ Dũ.

Hiện Việt Nam đã có một số bệnh viện đạt các chứng nhận chất lượng quốc tế. Khi ngày càng nhiều bệnh viện đáp ứng các tiêu chuẩn này, hệ thống y tế Việt Nam sẽ có thêm điều kiện phục vụ không chỉ người dân trong nước mà cả người bệnh quốc tế.

Ngoài ra, Việt Nam còn có lợi thế về chi phí dịch vụ y tế có tính cạnh tranh; đồng thời sở hữu thế mạnh về y học cổ truyền, thuốc Nam, chăm sóc sức khỏe kết hợp nghỉ dưỡng, hệ thống suối khoáng nóng và tài nguyên du lịch đa dạng.

TS.BS Dương Huy Lương cho biết, hiện Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang phối hợp với các đơn vị xây dựng đề án phát triển du lịch y tế để trình cấp có thẩm quyền. Theo định hướng của đề án, du lịch y tế phải gắn với phát triển bền vững, khai thác không chỉ cảnh quan mà còn năng lực chuyên môn, trí tuệ và nguồn nhân lực của Việt Nam. Một trong những mục tiêu được đặt ra là tăng số bệnh viện đạt chứng nhận chất lượng và xây dựng ít nhất 30 gói sản phẩm du lịch y tế.

Theo đại diện Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, các sản phẩm này không thể chỉ dừng ở dịch vụ khám, chữa bệnh mà phải được tổ chức thành chuỗi hoàn chỉnh. Từ khi khách quốc tế hạ cánh tại sân bay, cần có dịch vụ đưa đón, khám và điều trị tại bệnh viện, kết hợp nghỉ dưỡng, tham quan cho đến hỗ trợ trở về nước. Mục tiêu là tạo trải nghiệm đủ tốt để khách quay trở lại Việt Nam, thay vì chỉ sử dụng dịch vụ một lần.

Xây dựng hệ sinh thái phục vụ khách quốc tế

Để biến tiềm năng thành thị trường thực sự, TS.BS Dương Huy Lương cho rằng, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, trong đó chính sách thị thực, thời gian lưu trú dài ngày là một vấn đề cần được nghiên cứu.

Cùng với đó, cần xây dựng và chuẩn hóa tiêu chuẩn đối với những bệnh viện tham gia phục vụ khách quốc tế. Danh sách cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao cần được công khai để người nước ngoài có thể tìm hiểu, lựa chọn ngay từ trước khi đến Việt Nam.

Em bé người Campuchia bị điếc bẩm sinh nặng được bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cấy điện cực thính giác thân não. Ảnh: BV Nhi đồng 1.

Ngoài ra, cần xây dựng thương hiệu du lịch y tế, chuẩn hóa các gói dịch vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và ngoại ngữ cho nhân viên y tế. Chuyển đổi số, tư vấn từ xa và chuẩn hóa dữ liệu có khả năng kết nối quốc tế sẽ giúp khách hàng tìm hiểu, tiếp cận dịch vụ từ nước ngoài.

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, phát triển du lịch y tế cũng đòi hỏi sự tham gia của nhiều lĩnh vực, từ bệnh viện, bảo hiểm, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, hàng không đến các đơn vị cung cấp thuốc, thiết bị và công nghệ y tế. Đặc biệt, việc tiếp cận thiết bị, thuốc và công nghệ hiện đại sẽ góp phần nâng chất lượng dịch vụ, giúp người bệnh quốc tế có thể tiếp cận các kỹ thuật có chất lượng tương đương tại nhiều quốc gia phát triển.

Theo TS.BS Dương Huy Lương, việc tiếp nhận công nghệ, thiết bị tiên tiến của thế giới, kết hợp trình độ chuyên môn, sự khéo léo và tận tâm của đội ngũ y tế trong nước, Việt Nam còn nhiều cơ hội gia tăng lượng khách quốc tế đến khám, chữa bệnh trong thời gian tới.