Việt Nam xác định chiến lược xây dựng hệ sinh thái để làm chủ công nghệ mới

Tại sự kiện AWS Cloud and AI Day Hà Nội diễn ra ngày 29/9, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh nhấn mạnh Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc mở rộng hạ tầng hay ứng dụng AI riêng lẻ, mà tập trung kiến tạo một hệ sinh thái hoàn chỉnh giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu và khối doanh nghiệp nhằm từng bước tự chủ và phát triển các công nghệ tiên tiến.

Cụ thể, lãnh đạo Bộ khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực cốt lõi cho sự phát triển của đất nước. Tính đến thời điểm hiện tại, quy mô hạ tầng kỹ thuật số quốc gia đã đạt được những bước tiến quan trọng với 42 trung tâm dữ liệu thương mại đi vào vận hành, đạt tổng công suất thiết kế khoảng 372 MW. Bên cạnh đó, mạng lưới viễn thông tiếp tục duy trì độ phủ sâu rộng khi sóng 4G bao phủ 99,8% và 5G tiếp cận khoảng 91,9% dân số.

Thứ trưởng Hoàng Minh chia sẻ tại sự kiện AWS Cloud & AI Day sáng 29/9. (Ảnh: Thụy Phương)

Dù vậy, Thứ trưởng Hoàng Minh chỉ rõ việc mở rộng hạ tầng vật lý hay triển khai các giải pháp phần mềm mang tính riêng lẻ vẫn chưa đủ để tạo ra sự đột phá bền vững. Ông nhấn mạnh: “Điều mà Việt Nam hướng tới không chỉ là mở rộng hạ tầng hay đưa thêm ứng dụng AI, mà quan trọng hơn là hình thành hệ sinh thái để cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức nghiên cứu có thể khai thác, làm chủ và từng bước phát triển các công nghệ mới”.

Để hiện thực hóa định hướng này, cơ quan quản lý xác định bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là tiếp tục đầu tư hạ tầng điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán hiệu năng cao, bảo đảm khả năng mở rộng linh hoạt và an toàn thông tin trước nhu cầu gia tăng của kinh tế số. Thứ hai là phát triển cơ sở dữ liệu cùng các nền tảng AI an toàn, tin cậy nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

Tiếp đó là đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực công nghệ có trình độ chuyên sâu, hướng tới xây dựng đội ngũ kỹ sư có khả năng phát triển, tích hợp, vận hành và làm chủ công nghệ thay vì chỉ dừng lại ở nhóm người dùng thuần túy. Cuối cùng, nhiệm vụ then chốt là kiến tạo một hệ sinh thái gắn kết chặt chẽ giữa các thành phần nghiên cứu, đào tạo và sản xuất kinh doanh.

Nâng cao năng lực tự chủ và mở rộng hợp tác quốc tế

Tổ chức, doanh nghiệp Việt hình thành hệ sinh thái công nghệ hoàn chỉnh sẽ giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. (Ảnh: Thụy Phương)

Làm rõ hơn về mục tiêu phát triển hệ sinh thái, Thứ trưởng Hoàng Minh bày tỏ kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp trong nước sẽ vươn lên đảm nhận vai trò chủ động hơn trong chuỗi cung ứng công nghệ. Ông bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ sử dụng Cloud và AI như một dịch vụ, mà từng bước nâng cao năng lực công nghệ, phát triển sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong tiến trình chuyển đổi này, Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá sự tham gia của các tập đoàn công nghệ quốc tế có ý nghĩa rất quan trọng. Lãnh đạo Bộ ghi nhận những nỗ lực thực tế từ các đối tác lớn như Amazon Web Services (AWS), tiêu biểu là việc chính thức đưa hạ tầng AWS Local Zone đi vào vận hành tại Việt Nam từ ngày 19/6 vừa qua.

Cơ quan quản lý mong muốn AWS cùng các tập đoàn đa quốc gia tiếp tục đồng hành sâu rộng với Việt Nam trên các trụ cột đầu tư hạ tầng, đào tạo nhân lực chuyên môn cao, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Về phía Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định nhằm thu hút hiệu quả nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước.