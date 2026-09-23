Việt Nam xác định các ưu tiên hành động về carbon xanh dương

Toàn cảnh hội nghị.

Cuộc họp tập trung thảo luận sáu nhóm hành động ưu tiên trong Dự thảo Lộ trình hành động quốc gia về carbon xanh dương giai đoạn 2026-2030, đồng thời đối thoại với các định chế tài chính và khu vực tư nhân về điều kiện huy động đầu tư cho lĩnh vực này.

Theo Dự thảo Lộ trình, sáu nhóm hành động ưu tiên gồm: chính sách và quản trị; bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái; tài chính và đầu tư; khoa học, dữ liệu và hệ thống đo lường, báo cáo và thẩm định (MRV); khu vực tư nhân và sinh kế bền vững; nâng cao năng lực và truyền thông.

Đoàn đại biểu chủ trì hội nghị.

Trong giai đoạn 2026-2027, trọng tâm là xây dựng các nền tảng về thể chế, dữ liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật và Danh mục phân loại xanh dương, tạo điều kiện triển khai các hoạt động và huy động nguồn lực. Đến năm 2030, Việt Nam hướng tới quản lý thống nhất các hệ sinh thái carbon xanh dương, từng bước tích hợp vào Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và các mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu, đồng thời hỗ trợ sinh kế bền vững cho cộng đồng ven biển.

Các hệ sinh thái carbon xanh dương, gồm rừng ngập mặn, thảm cỏ biển và bãi triều ven biển, có vai trò quan trọng trong giảm nhẹ, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ bờ biển và phát triển sinh kế bền vững. Tuy nhiên, công tác quản lý các hệ sinh thái này liên quan nhiều lĩnh vực và cơ quan, đòi hỏi sự phối hợp liên ngành về chính sách, khoa học, tài chính và tổ chức thực hiện tại địa phương.

Tại cuộc họp, các cơ quan quản lý, đối tác phát triển, định chế tài chính và khu vực tư nhân tập trung trao đổi về những điều kiện cần thiết để các sáng kiến carbon xanh dương từng bước trở thành các dự án có khả năng thu hút đầu tư.

Các nội dung được đề cập gồm hoàn thiện khung chính sách, dữ liệu, tiêu chuẩn, năng lực chuẩn bị dự án và xây dựng các cơ chế tài chính phù hợp.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Vũ Đức Đam Quang cho biết, cuộc họp nhóm công tác lần thứ hai đánh dấu bước chuyển của NBCAP từ xây dựng nền tảng sang triển khai có trọng tâm. Dự thảo Lộ trình hành động quốc gia sẽ giúp xác định các ưu tiên, tạo cơ sở chuyển hóa thành các chương trình, dự án cụ thể và kết nối với các nguồn lực, đối tác phù hợp trên cơ sở các ưu tiên phát triển do Việt Nam xác định.

Phó Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Francesca Nardini nhấn mạnh, Lộ trình hành động cần trở thành khung định hướng quốc gia, bảo đảm các nguồn đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật gắn với những ưu tiên do Việt Nam xác định. UNDP cam kết tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các đối tác để chuyển hóa tiềm năng của carbon xanh dương thành những hành động có sự phối hợp, dựa trên bằng chứng và có khả năng thu hút đầu tư.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Dự thảo Lộ trình được xây dựng trên cơ sở rà soát hiện trạng, thu thập bằng chứng, phỏng vấn các bên liên quan và tổ chức hai hội thảo tham vấn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 9/2026, với sự tham gia của các cơ quan quản lý, địa phương, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các đối tác liên quan.

Cuộc họp cũng ghi nhận tiến độ triển khai NBCAP kể từ Lễ khởi động Chương trình và họp nhóm công tác lần thứ nhất vào tháng 5/2026.

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, Dự thảo Lộ trình sẽ tiếp tục được hoàn thiện trước khi trình lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, ban hành. Đồng thời, NBCAP tiếp tục phối hợp với các đối tác để hiện thực hóa các ưu tiên hành động, chuyển hóa các nội dung của Lộ trình thành những cơ hội đầu tư cụ thể, có khả năng nhân rộng.