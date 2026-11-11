Việt Nam vượt cam kết nhập khẩu nông sản Hoa Kỳ, mở rộng dư địa hợp tác thương mại

Ngày 10/11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp đã có cuộc làm việc với Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) Stephen Vaden, nhân chuyến thăm Việt Nam của phái đoàn xúc tiến thương mại nông nghiệp lớn nhất từ trước đến nay của Hoa Kỳ.

Cuộc làm việc song phương giữa lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam cùng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. (Ảnh: Kiều Chi)

Cuộc làm việc tập trung đánh giá kết quả hợp tác thương mại nông nghiệp, tháo gỡ những vướng mắc về tiếp cận thị trường và thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, hướng tới phát triển quan hệ kinh tế song phương thực chất, hiệu quả.

Theo Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp, trong khuôn khổ các thỏa thuận thương mại giai đoạn 2025–2027, Việt Nam đã khuyến khích doanh nghiệp triển khai các cam kết mua nông sản Hoa Kỳ với tổng trị giá khoảng 3 tỷ USD.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Việt Nam Đặng Ngọc Điệp. (Ảnh: Kiều Chi)

Đáng chú ý, chỉ trong 6 tháng cuối năm 2025, kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm thuộc danh mục đã ký biên bản ghi nhớ đạt khoảng 2,1 tỷ USD. Tiếp đó, 9 tháng đầu năm 2026, giá trị mua hàng đạt khoảng 2,8 tỷ USD, trong đó khoảng 2,5 tỷ USD thuộc các nhóm hàng có cam kết như sữa và sản phẩm từ sữa, sản phẩm chăn nuôi, rau quả, ngô, đậu tương, thức ăn chăn nuôi và gỗ nguyên liệu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) Stephen Vaden (Ảnh: Kiều Chi)

Như vậy, tổng giá trị nhập khẩu trong các nhóm hàng liên quan đã vượt đáng kể quy mô cam kết ban đầu, phản ánh nhu cầu thị trường cũng như khả năng mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Ghi nhận kết quả này, Thứ trưởng Stephen Vaden cho biết, trong quá trình đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, Hoa Kỳ từng đề nghị Việt Nam tăng thêm 1 tỷ USD kim ngạch nhập khẩu hàng hóa mỗi năm. Tuy nhiên, chỉ sau 10 tháng năm 2026, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 3,6 tỷ USD nông sản Hoa Kỳ, chưa bao gồm khoảng 1,4 tỷ USD mặt hàng bông.

Theo đại diện USDA, những kết quả trên cho thấy nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy thương mại hai chiều, góp phần tạo nền tảng thuận lợi cho quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia.

Ở góc độ phát triển kinh tế, việc gia tăng nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp, nguyên liệu phục vụ sản xuất cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa nguồn cung, đáp ứng nhu cầu chế biến và nâng cao khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh kết quả nhập khẩu, Việt Nam tiếp tục đề nghị Hoa Kỳ tạo thuận lợi hơn cho nông sản xuất khẩu. Trong đó, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp đề nghị phía Hoa Kỳ quan tâm tháo gỡ những vướng mắc đối với mặt hàng chanh leo, đồng thời sớm chấp thuận biện pháp xử lý hơi nước nóng cho trái cây tươi Việt Nam.

Đây được xem là những nội dung có ý nghĩa thiết thực nhằm mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, nâng cao giá trị xuất khẩu và tạo thêm dư địa phát triển cho ngành hàng rau quả Việt Nam.

Không chỉ tập trung vào thương mại hàng hóa, hai bên xác định khoa học, công nghệ là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành nông nghiệp.

Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp nhấn mạnh mong muốn tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ trong nghiên cứu giống cây trồng, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, nông nghiệp chính xác và chuyển đổi số.

Đặc biệt, Việt Nam đề xuất thúc đẩy các chương trình nghiên cứu, chuyển giao công nghệ đối với giống cây trồng có khả năng kháng bệnh, chịu hạn, chịu mặn, đáp ứng yêu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển sản xuất bền vững.

Về phía Hoa Kỳ, Thứ trưởng Stephen Vaden khẳng định sẵn sàng hợp tác, tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận các thành tựu công nghệ sinh học hiện đại. Đồng thời, Hoa Kỳ khuyến khích doanh nghiệp mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam, thúc đẩy ứng dụng khoa học trong sản xuất và quản lý nông nghiệp.

Một nội dung khác được hai bên quan tâm là hoàn thiện các quy định về an toàn thực phẩm, đặc biệt liên quan đến kiểm soát vi khuẩn Salmonella và xét nghiệm DNA tồn dư trong sản phẩm nhập khẩu.

Theo đại diện USDA, Hoa Kỳ đang xây dựng khuôn khổ đánh giá rủi ro mới đối với Salmonella, hướng tới bảo đảm an toàn thực phẩm nhưng không tạo ra những rào cản kỹ thuật không cần thiết đối với hoạt động thương mại.

Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi chuyên môn, rà soát các yêu cầu kỹ thuật, góp phần hạn chế tình trạng hàng hóa bị từ chối nhập khẩu, đồng thời bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi chuyên môn, rà soát các yêu cầu kỹ thuật. (Ảnh Kiều Chi)

Trong bối cảnh thương mại nông sản quốc tế ngày càng chịu tác động từ các tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu môi trường và biến động chuỗi cung ứng, việc mở rộng hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Định hướng hợp tác thời gian tới không chỉ dừng ở gia tăng kim ngạch thương mại mà còn hướng tới thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng chuỗi cung ứng có giá trị gia tăng cao.

Kết thúc cuộc làm việc, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp đã mời đoàn công tác USDA tham dự các hoạt động APEC 2027, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng An ninh lương thực APEC lần thứ 12, dự kiến tổ chức tại TP.HCM vào tháng 8/2027.

Đây cũng là cơ hội để Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế, khẳng định vai trò trong phát triển nông nghiệp hiện đại, bảo đảm an ninh lương thực và mở rộng không gian tăng trưởng cho kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn mới.