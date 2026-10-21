Việt Nam-Vương quốc Bỉ: Mối quan hệ hữu nghị truyền thống ngày càng sâu sắc

Thiếu tướng, Trần Duy Anh, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Yves Lerterrmv (Hà Nội,11/8/2009). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thái tử Vương quốc Bỉ Philippe và Công nương Mathilde dự hội thảo "Xã hội và công nghệ không gian" tại Đại học Quốc gia Hà Nội, trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam (Hà Nội, 12/3/2012). (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose tham gia hoạt động truyền thông về bạo lực giới đối với trẻ em gái và phụ nữ trẻ tại Trường Trung học cơ sở Húc, trong chuyến thăm và làm việc tại Quảng Trị (23/8/2023). (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Hoàng hậu Vương quốc Bỉ Mathilde, Chủ tịch danh dự của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Bỉ tham dự buổi hướng dẫn nấu các bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ nhỏ sử dụng nguyên liệu sẵn có tại địa phương tại thôn Lao Hàng Chải, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa (Lào Cai, 11/05/2023). (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo và Phó Thủ hiến, Bộ trưởng Kinh tế và Ngoại thương Vùng Wallonia, ông Willy Borsus cùng các đại biểu thăm xưởng sản xuất máy móc điều trị ung thư của công ty IBA. Đây là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Bỉ - Việt Nam (22/3/1973 - 22/3/2023). (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Chiều 1/4/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Nhà Vua Vương quốc Bỉ Philippe thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam (Hà Nội, 1/4/2025). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước Lương Cường và Nhà Vua Vương quốc Bỉ Philippe chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa bộ, ngành, cơ quan của hai nước (Hà Nội, 1/4/2025). (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe và Hoàng hậu thăm Khu di tích Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội (01/04/2025). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Nhà Vua Vương quốc Bỉ Philippe thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam (Hà Nội, 1/4/2025). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm trụ sở Thượng viện Bỉ (17/9/2025). (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Các vấn đề châu Âu và và Hợp tác phát triển của Vương quốc Bỉ Maxime Prévot, thăm và làm việc tại Việt Nam (Hà Nội, 31/3/2025). (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Các chuyên gia, doanh nghiệp tham gia phiên tọa đàm Hợp tác Việt Nam - Bỉ, do Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH), Đại học Hasselt (Bỉ) và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đồng tổ chức (Thành phố Hồ Chí Minh, 3/4/2025). (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van den Bossche ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng tại Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), sáng 25/10/2025. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ Pieter Leenknegt đến trình Quốc thư, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam (Hà Nội, 3/10/2026). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ giữa Trung tâm vi điện tử liên đại học IMEC (Bỉ) và Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam (NIC). (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh và Ngài Paul Janssen, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam chứng kiến lễ ký kết thực hiện dự án "Mô hình thử nghiệm nước từ gió”, sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Bỉ tại tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Điệu múa gậy Majorettes sôi động của các cô gái đến từ Vương quốc Bỉ tại Chương trình "A Touch of Belgium – Một Thoáng Nước Bỉ", diễn ra trên phố đi bộ Hồ Gươm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Công ty Cổ phần Rent A Port (Vương quốc Bỉ) đã đầu tư hàng trăm triệu USD để xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Đình Vũ (Hải Phòng), từ khu đầm ven biển trở thành khu công nghiệp hoàn thiện đồng bộ. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Việt Nam xuất khẩu sang Bỉ nhiều mặt hàng chủ lực, trong đó có giày dép, thiết bị máy tính, hàng dệt may, hàng thủy sản... (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Việt Nam xuất khẩu sang Bỉ nhiều mặt hàng chủ lực, trong đó có giày dép, thiết bị máy tính, hàng dệt may, hàng thủy sản...(Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Việt Nam xuất khẩu sang Bỉ nhiều mặt hàng chủ lực, trong đó có giày dép, thiết bị máy tính, hàng dệt may, hàng thủy sản...(Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)