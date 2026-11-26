Thúc đẩy mở cửa thị trường nông sản

Ngày 25/11/2026, Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam - Vương quốc Anh (JETCO) và Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban Thương mại Việt Nam - Vương quốc Anh trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) đã diễn ra tại Hà Nội, dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái và Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại, Bộ Kinh doanh, Đổi mới, Khoa học và Thương mại Vương quốc Anh Anas Sarwar.

Tham dự Phiên họp có Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew cùng đại diện các bộ, ngành, cơ quan hữu quan của hai nước.

Toàn cảnh Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban hợp tác Kinh tế và Thương mại Việt Nam - Vương quốc Anh (JETCO) và Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban thương mại UKVFTA.

JETCO là cơ chế họp thường niên giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Đây là dịp để hai bên rà soát, trao đổi về tình hình hợp tác kinh tế, thương mại song phương, đánh giá việc triển khai các khuôn khổ hợp tác hiện có, đồng thời thảo luận các vấn đề cùng quan tâm và xác định những định hướng, nội dung phối hợp trong thời gian tới, nhằm khai thác hiệu quả hơn tiềm năng hợp tác và thúc đẩy triển khai thực chất Hiệp định UKVFTA.

Tại Phiên họp, thay mặt đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đề xuất phía Vương quốc Anh tiếp tục phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến tiếp cận thị trường nông sản, thực phẩm; các biện pháp mới và những biện pháp dự kiến được Vương quốc Anh áp dụng đối với sản phẩm thép; cũng như các nội dung liên quan đến cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM).

Các đề xuất của Việt Nam nhận được sự phản hồi tích cực từ phía Vương quốc Anh. Hai bên thể hiện tinh thần cởi mở, xây dựng và sẵn sàng tiếp tục phối hợp trao đổi, làm rõ các vấn đề còn quan tâm, hướng tới tìm kiếm giải pháp phù hợp, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp hai nước.

Đặc biệt, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì trao đổi giữa các cơ quan chuyên môn, tăng cường phối hợp kỹ thuật và thúc đẩy các nội dung đã trao đổi tại Phiên họp được triển khai trong thời gian tới.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái phát biểu, trao đổi nhiều giải pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Vương quốc Anh, trong đó có vấn đề mở cửa thị trường hàng hóa của nhau.

Bên cạnh các nội dung Việt Nam đề xuất, hai bên trao đổi về những vấn đề phía Vương quốc Anh quan tâm, bao gồm tiếp cận thị trường đối với một số sản phẩm nông sản; các vấn đề liên quan đến lĩnh vực y tế, dược phẩm; cũng như cơ hội hợp tác phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC).

Đối với các đề nghị tiếp cận thị trường thịt bò, thịt cừu và táo tươi của Vương quốc Anh, Việt Nam thông tin các cơ quan có thẩm quyền đang xử lý hồ sơ và thực hiện phân tích nguy cơ dịch hại theo quy định trong nước. Việt Nam khuyến khích hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ về kỹ thuật để thúc đẩy tiến độ xử lý các thủ tục liên quan.

Trong lĩnh vực y tế và dược phẩm, Việt Nam thông tin về quá trình rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định về quản lý mỹ phẩm, đồng thời ghi nhận các ý kiến của phía Anh để chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy trình. Hai bên cũng trao đổi về khả năng cải thiện, khả năng tiếp cận thuốc đổi mới sáng tạo, chính sách hoàn trả thuốc, các chương trình hỗ trợ bệnh nhân và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trên cơ sở phù hợp với khuôn khổ pháp luật và các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Ngài Anas Sarwar - Quốc vụ Khanh phụ trách thương mại Bộ Kinh doanh, Đổi mới, Khoa học và Thương mại Vương quốc Anh (phải ảnh) đồng chủ trì kỳ họp.

Về Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC), Việt Nam khẳng định định hướng phát triển Trung tâm trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần tăng cường hội nhập tài chính quốc tế. Việt Nam hoan nghênh kinh nghiệm và sự quan tâm của Vương quốc Anh trong các lĩnh vực ngân hàng, công nghệ tài chính (fintech), quản lý tài chính và tài chính xanh, đồng thời khuyến khích các tổ chức tài chính và nhà đầu tư Anh nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội tham gia vào Trung tâm.

Hai bên đánh giá cao tinh thần hợp tác, đối thoại cởi mở và xây dựng tại Phiên họp; thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đầu mối, duy trì trao đổi thường xuyên, xác định rõ các nội dung công việc và tiến độ triển khai nhằm bảo đảm các vấn đề được trao đổi tại Phiên họp được theo dõi và xử lý hiệu quả.

Ký kết nhiều biên bản hợp tác, thúc đẩy thương mại song phương

Trong khuôn khổ chương trình, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái và Quốc vụ khanh Anas Sarwar đã ký Tuyên bố chung của Phiên họp. Hai bên cũng chứng kiến Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về Phòng vệ thương mại (do Quyền Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại và Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam ký) và Lễ trao Sổ tay hướng dẫn về Sở Giao dịch hàng hóa (do Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam trao cho Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước).

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái và Quốc vụ khanh Anas Sarwar ký Tuyên bố chung của Phiên họp lần thứ 15 JETCO và Phiên họp lần thứ 4 UKVFTA.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái và Quốc vụ khanh Anas Sarwar chứng kiến Lễ ký MOU về Phòng vệ thương mại giữa hai nước.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái và Quốc vụ khanh Anas Sarwar chứng kiến Lễ trao Sổ tay hướng dẫn về Sở Giao dịch hàng hóa.

Phiên họp tiếp tục khẳng định vai trò của JETCO là cơ chế đối thoại và phối hợp quan trọng giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và mở rộng các cơ hội hợp tác mới.

Với tinh thần đối thoại cởi mở, xây dựng và hướng tới kết quả cụ thể, hai bên cam kết tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế JETCO, gắn kết chặt chẽ với việc triển khai UKVFTA, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và bền vững.

Kim ngạch thương mại hàng hóa Việt Nam - Vương quốc Anh trong 10 tháng năm 2026 đạt khoảng 3,6 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Xuất khẩu của Việt Nam sang Ai-len đạt 904 triệu USD, tăng 40,9%; nhập khẩu đạt 2,69 tỷ USD, trong đó hàng điện tử chiếm khoảng 88%.