Việt Nam - Vương quốc Anh thúc đẩy kết nối thị trường hàng hóa phái sinh

Tham dự Hội thảo, về phía các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam có ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương; bà Lê Thị Hoàng Thanh - Phó Cục trưởng Cục Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp; ông Richard McClellan - Tổng Giám đốc Cơ quan Điều hành VIFC tại TP. HCM; ông Oscar Njuguna - Giám đốc Ban Thành viên thuộc Cơ quan Điều hành VIFC tại Đà Nẵng.

Về phía Vương quốc Anh có bà Alexandra Smith - Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM, ông William Lawrenson - Phó Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM; bà Angela Knight - nguyên Thứ trưởng phụ trách Kinh tế, Bộ Tài chính Anh; GS. Michael Mainelli - Nguyên Thị trưởng Khu Trung tâm Tài chính London, Chủ tịch Z/Yen Group.

Tiềm năng phát triển thị trường hàng hóa phái sinh Việt Nam

Phát biểu chào mừng Hội thảo, bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại TP. Hồ Chí Minh đánh giá, hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và thị trường hàng hóa là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Trong khuôn khổ tăng cường hợp tác giữa hai bên,

Hội thảo là dịp để cơ quan quản lý, các đơn vị vận hành thị trường, doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế cùng trao đổi về cơ hội, thách thức, đồng thời xác định những hướng hợp tác cụ thể trong thời gian tới. Bà khẳng định Vương quốc Anh tự hào được đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong tham vọng xây dựng VIFC và phát triển hệ sinh thái tài chính hiện đại, có khả năng kết nối với thị trường toàn cầu.

Bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu Khai mạc

Chia sẻ về triển vọng phát triển thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam định hướng phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh theo hướng minh bạch, an toàn, hiện đại, gắn kết chặt chẽ với thị trường hàng hóa vật chất và phục vụ thiết thực hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo Đề án phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh của Bộ Công Thương, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển khoảng 10 mặt hàng nội địa được giao dịch qua Sở giao dịch hàng hóa; thu hút khoảng 300-500 doanh nghiệp tham gia thị trường; từng bước hình thành 3-5 mặt hàng chủ lực có giá tham chiếu trong nước và tham gia định hình giá khu vực. Đề án cũng hướng tới mục tiêu 20-30% doanh nghiệp thuộc các ngành hàng chủ lực sử dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro giá.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương chia sẻ về triển vọng phát triển thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam

Những mục tiêu này cho thấy định hướng phát triển thị trường không đơn thuần là mở rộng số lượng mặt hàng hay gia tăng quy mô giao dịch, mà quan trọng hơn, các công cụ phái sinh cần được đưa vào thực tiễn, trở thành phương thức quản trị rủi ro thiết thực đối với doanh nghiệp và người sản xuất. Ông cho biết thêm, các mặt hàng có thế mạnh như cà phê Robusta, gạo, cao su, hồ tiêu và hạt điều được xem là những nhóm hàng có tiềm năng phát triển, qua đó từng bước nâng cao vai trò của Việt Nam trong quá trình hình thành giá hàng hóa.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ông Linh mong muốn tăng cường hợp tác với Vương quốc Anh trong chia sẻ kinh nghiệm, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và phát triển sản phẩm. Trọng tâm là từng bước đưa các sản phẩm phái sinh gắn với những mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam lên niêm yết, giao dịch tại các thị trường quốc tế, qua đó nâng cao vị thế hàng hóa Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

VIFC mở rộng không gian kết nối thị trường quốc tế

Cùng với việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và hạ tầng giao dịch, VIFC được kỳ vọng trở thành một cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái hỗ trợ thị trường hàng hóa phái sinh. Được tổ chức theo mô hình “một trung tâm, hai địa điểm” tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, VIFC hướng tới phát huy lợi thế của mỗi địa phương trong một tổng thể thống nhất.

Theo Nghị định số 323/2025/NĐ-CP, VIFC tại TP. Hồ Chí Minh có quy mô khoảng 898 ha, còn tại Đà Nẵng khoảng 300 ha. Mô hình này không chỉ mở rộng không gian phát triển các dịch vụ tài chính mà còn tạo điều kiện thu hút nguồn lực, định chế và nhà đầu tư quốc tế.

Theo ông Oscar Njuguna, Giám đốc Ban Thành viên thuộc Cơ quan Điều hành VIFC tại Đà Nẵng, với vị trí chiến lược ở khu vực miền Trung, Đà Nẵng có nhiều lợi thế trong kết nối các hoạt động thương mại, logistics và lưu thông hàng hóa. Đây là những điều kiện thuận lợi để thành phố phát triển các dịch vụ tài chính gắn với giao dịch hàng hóa, đồng thời kết nối doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu với các sở giao dịch, tổ chức môi giới và nhà đầu tư quốc tế.

Ông Oscar Njuguna, Giám đốc Ban Thành viên thuộc Cơ quan Điều hành VIFC tại Đà Nẵng chia sẻ tại Hội thảo

Đối với thị trường hàng hóa phái sinh, sự hiện diện của các chủ thể này có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng hoạt động giao dịch, tăng khả năng tiếp cận các công cụ phòng ngừa rủi ro biến động giá và từng bước nâng cao tính thanh khoản của thị trường. Bên cạnh đó, lợi thế về môi trường sống, hạ tầng đô thị và chất lượng dịch vụ cũng góp phần tạo sức hấp dẫn để Đà Nẵng thu hút chuyên gia, nhà đầu tư và các định chế tài chính quốc tế lựa chọn làm nơi đặt cơ sở hoạt động, sinh sống và đầu tư lâu dài. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng để hình thành cộng đồng tài chính quốc tế, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của VIFC cũng như các hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh.

Với riêng TP. Hồ Chí Minh - nơi VIFC được định hướng trở thành “điểm neo” của dòng vốn quốc tế, việc xây dựng môi trường thể chế thuận lợi có ý nghĩa quan trọng trong thu hút các tổ chức tài chính tham gia thị trường. Đây cũng là tiền đề để phát triển các dịch vụ tài chính chuyên sâu phục vụ giao dịch hàng hóa phái sinh như tài trợ vốn, môi giới, thanh toán, bù trừ đến quản trị rủi ro.

Ở góc độ này, ông Richard McClellan, Tổng Giám đốc Cơ quan Điều hành VIFC tại TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò của việc hoàn thiện thể chế nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các định chế tài chính quốc tế tham gia, qua đó bổ sung nguồn lực và dịch vụ cần thiết cho sự phát triển của thị trường hàng hóa phái sinh.

ông Richard McClellan, Tổng Giám đốc Cơ quan Điều hành VIFC tại TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò của việc hoàn thiện thể chế nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các chủ thể tham gia vào IFC

Do vậy, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế gia nhập thị trường, điều kiện cấp phép, quy định về vốn, thanh toán và luân chuyển dòng tiền... nhằm hằm xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, tạo thuận lợi cho các định chế tài chính quốc tế tham gia và triển khai hoạt động tại VIFC. Đây cũng là những vấn đề được các doanh nghiệp Anh nói riêng và doanh nghiệp quốc tế nói chung quan tâm khi tìm hiểu khả năng thiết lập hoạt động tại VIFC.