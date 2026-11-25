Việt Nam và Vương quốc Anh thống nhất tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực. (Ảnh: Đại sứ quán Anh)

Mở rộng hợp tác thương mại và tiếp cận thị trường

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Công thương Lương Hoàng Thái và Quốc vụ khanh phụ trách thương mại Vương quốc Anh Anas Sarwar đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam-Vương quốc Anh (JETCO) và Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban Thương mại của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Vương quốc Anh (UKVFTA).

Đây là kỳ họp đầu tiên kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2025.

Theo tuyên bố chung được Chính phủ Anh công bố, kim ngạch thương mại song phương trong 12 tháng tính đến hết quý II/2026 đạt 10,4 tỷ bảng Anh, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hai bên ghi nhận những tiến triển trong việc mở cửa thị trường. Việt Nam đề nghị Anh cập nhật danh mục giống gạo thơm trong UKVFTA phù hợp với thực tế sản xuất, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình xem xét hồ sơ nhập khẩu thịt gia cầm chế biến và trứng gia cầm của Việt Nam.

Hai bên cũng trao đổi về các biện pháp thương mại đối với thép và Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) dự kiến được Anh áp dụng từ ngày 1/1/2027.

Việt Nam đề nghị làm rõ phương pháp tính toán phát thải, yêu cầu xác minh và việc công nhận mức giá carbon đã được chi trả tại nước xuất khẩu, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị đáp ứng các quy định mới.

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế, dược phẩm

Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam và Vương quốc Anh thảo luận về các cơ hội hợp tác nhằm thúc đẩy xuất khẩu các loại thuốc tiên tiến của Anh sang Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Hai bên đề cập việc phối hợp cập nhật kịp thời danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả tại Việt Nam, làm rõ các quy định pháp luật liên quan đến chương trình hỗ trợ người bệnh.

Việt Nam và Vương quốc Anh thảo luận về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực y tế. (Ảnh: Đại sứ quán Anh)

Việt Nam và Vương quốc Anh cũng thống nhất thiết lập cơ chế đối thoại chính thức về quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực dược phẩm tại Việt Nam.

Đối với lĩnh vực tài chính, hai bên ghi nhận những tiến triển trong quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác phát triển thị trường phái sinh hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp quản lý rủi ro trước những biến động về giá.

Hai bên thống nhất duy trì trao đổi thường xuyên ở cấp kỹ thuật, tăng cường phối hợp giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình thực thi UKVFTA, hướng tới đạt được những kết quả cụ thể đối với các nội dung ưu tiên trong nửa đầu năm 2027.

Trong khuôn khổ kỳ họp, hai bên chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ về phòng vệ thương mại, tạo khuôn khổ chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác, góp phần xây dựng môi trường thương mại minh bạch và dựa trên các quy tắc.