Chiều 26/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5. Dự và phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao dự kiến chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành và địa phương tổ chức Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5 từ ngày 8-10/12/2026 tại Hà Nội và một số địa phương, với chủ đề “Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia”.