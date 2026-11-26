Việt Nam - Vương quốc Anh thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại thực chất
Ngày 25/11, tại Hà Nội, Việt Nam và Vương quốc Anh tổ chức Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế và thương mại (JETCO), đồng thời là Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban Thương mại Việt Nam - Vương quốc Anh trong khuôn khổ Hiệp định UKVFTA. Đây là hoạt động quan trọng nhằm cụ thể hóa các khuôn khổ hợp tác song phương, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại phát triển thực chất và hiệu quả.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/viet-nam-vuong-quoc-anh-thuc-day-hop-tac-kinh-te-thuong-mai-thuc-chat-482781.media