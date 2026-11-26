Toàn cảnh Phiên họp do Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái và Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại Vương quốc Anh Anas Sarwar chủ trì. (Nguồn: Đại sứ quán Anh tại Việt Nam)

Phiên họp do Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại, Bộ Kinh doanh, Đổi mới, Khoa học và Thương mại Vương quốc Anh Anas Sarwar và Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái đồng chủ trì.

JETCO là cơ chế họp thường niên giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, nhằm rà soát tình hình hợp tác kinh tế, thương mại song phương, đánh giá việc triển khai các khuôn khổ hợp tác hiện có và trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm.

Qua đó, hai bên xác định các định hướng, nội dung phối hợp trong thời gian tới, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng hợp tác và thúc đẩy thực thi Hiệp định UKVFTA. Đây cũng là phiên họp JETCO và Ủy ban Thương mại UKVFTA đầu tiên kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2025.

Quan hệ thương mại tiếp tục là một trong những điểm sáng trong hợp tác kinh tế giữa hai nước. Về thương mại, Việt Nam và Anh ghi nhận đà tăng trưởng trong trao đổi hàng hóa và dịch vụ song phương. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10,4 tỷ Bảng trong 4 quý tính đến hết quý II/2026, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại Phiên họp, thay mặt đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đề nghị phía Anh tiếp tục phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến tiếp cận thị trường nông sản, thực phẩm; các biện pháp mới và dự kiến áp dụng đối với sản phẩm thép; cũng như những nội dung liên quan đến Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM).

Các đề xuất của Việt Nam nhận được phản hồi tích cực từ phía Anh. Hai bên thể hiện tinh thần cởi mở, xây dựng và sẵn sàng tiếp tục trao đổi, làm rõ những vấn đề còn quan tâm, hướng tới giải pháp phù hợp, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp hai nước.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì trao đổi giữa các cơ quan chuyên môn, tăng cường phối hợp kỹ thuật và thúc đẩy triển khai những nội dung đã thảo luận.

Việt Nam và Vương quốc Anh nhất trí tăng cường phối hợp, duy trì đối thoại thường xuyên và thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác kinh tế, thương mại đã thống nhất. (Nguồn: Đại sứ quán Anh tại Việt Nam)

Bên cạnh các vấn đề Việt Nam đề xuất, hai bên trao đổi về những nội dung phía Anh quan tâm, gồm tiếp cận thị trường đối với một số mặt hàng nông sản, hợp tác trong lĩnh vực y tế, dược phẩm và cơ hội phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC).

Đối với đề nghị mở cửa thị trường cho thịt bò, thịt cừu và táo tươi của Anh, Việt Nam thông tin các cơ quan có thẩm quyền đang xử lý hồ sơ và thực hiện phân tích nguy cơ dịch hại theo quy định trong nước. Việt Nam khuyến khích hai bên tiếp tục phối hợp kỹ thuật để thúc đẩy tiến độ xử lý các thủ tục liên quan.

Trong lĩnh vực y tế và dược phẩm, Việt Nam thông tin về quá trình rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định về quản lý mỹ phẩm, đồng thời ghi nhận các ý kiến của phía Anh để chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy trình. Hai bên cũng trao đổi về khả năng tăng cường tiếp cận các loại thuốc mới có tính đổi mới, chính sách chi trả thuốc, chương trình hỗ trợ bệnh nhân và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, phù hợp với khuôn khổ pháp luật và các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Về VIFC, Việt Nam khẳng định định hướng phát triển Trung tâm trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần tăng cường hội nhập tài chính quốc tế. Việt Nam hoan nghênh kinh nghiệm và sự quan tâm của Anh trong các lĩnh vực ngân hàng, công nghệ tài chính (fintech), quản lý tài chính và tài chính xanh, đồng thời khuyến khích các tổ chức tài chính, nhà đầu tư Anh nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội tham gia Trung tâm.

Hai bên đánh giá cao tinh thần hợp tác, đối thoại cởi mở và xây dựng tại Phiên họp; nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đầu mối, duy trì trao đổi thường xuyên, xác định rõ nội dung công việc và tiến độ triển khai nhằm theo dõi, xử lý hiệu quả các vấn đề đã được nêu.

Trong khuôn khổ chương trình, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái và Quốc vụ khanh Anh Lord Anas Sarwar đã ký Tuyên bố chung của Phiên họp. Hai bên cũng chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác về phòng vệ thương mại giữa Quyền Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại và Đại sứ Anh tại Việt Nam. Dịp này, Đại sứ Anh trao Sổ tay hướng dẫn về Sở Giao dịch hàng hóa cho Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

(theo Đại sứ quán Anh tại Việt Nam/Báo Chính phủ)