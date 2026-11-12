Việt Nam - Vương quốc Anh mở rộng thương mại nông sản

Chiều 11/11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với nữ Nam tước Hayman xứ Ullock, Quốc Vụ khanh Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn (Vương quốc Anh) cùng đoàn công tác.

Tạo thuận lợi trong mở cửa thị trường với các mặt hàng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đánh giá cao những kết quả hợp tác thời gian qua, đồng thời thống nhất cần cụ thể hóa các cam kết trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh, nhất là trong lĩnh vực thương mại nông, lâm, thủy sản, bảo tồn thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị, Việt Nam có khoảng 27 triệu ha đất sản xuất nông nghiệp, với điều kiện thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa đa dạng. Nông nghiệp hiện đóng góp khoảng 12% GDP cả nước. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam đạt trên 71 tỷ USD. Việt Nam rất mong muốn hợp tác cùng Vương quốc Anh để phát huy những lợi thế này.

Đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Việt Nam, Quốc vụ Khanh cho biết, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước lần đầu tiên đạt 1 tỷ USD trong năm 2025, nhờ những điều kiện thuận lợi từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Trong đó, hàng hóa nông nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Anh đạt giá trị đáng kể, với khoảng 250 triệu bảng Anh từ thủy sản, hơn 200 triệu bảng Anh từ cà phê và trên 100 triệu bảng Anh từ hạt điều. Đặc biệt, năm 2026, lô ổi Việt Nam đầu tiên đã cập cảng Vương quốc Anh, mở thêm cơ hội cho trái cây Việt Nam tiếp cận thị trường này.

Phía Anh đánh giá hai nền nông nghiệp có tính bổ trợ, không cạnh tranh trực tiếp, qua đó tạo lợi ích cho doanh nghiệp và người tiêu dùng hai nước. Đồng thời, đề xuất Việt Nam tháo gỡ một số vướng mắc về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và thủ tục tiếp cận thị trường.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ giao các cơ quan chuyên ngành, gồm Cục Chăn nuôi - Thú y, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường phối hợp với phía Anh rà soát từng hồ sơ, xác định những nội dung còn thiếu và sớm xử lý theo quy định. Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị đề nghị phía Anh quan tâm tháo gỡ những vướng mắc tương tự đối với các đề xuất mở cửa thị trường của Việt Nam.

Hai bên cũng trao đổi về việc thành lập các nhóm công tác chuyên môn để xử lý những vấn đề kỹ thuật trong thương mại nông sản. Các nhóm sẽ tập trung xác định sản phẩm ưu tiên xuất nhập khẩu, thống nhất cách hiểu về tiêu chí kiểm dịch, kiểm nghiệm, tiêu chuẩn chất lượng và tạo điều kiện kết nối doanh nghiệp hai nước.

Hợp tác quản trị rừng, bảo tồn đa dạng sinh học

Bên cạnh thương mại nông sản, hai bên dành thời gian trao đổi về hợp tác lâm nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Quốc vụ Khanh cho biết nước này mong muốn tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong các lĩnh vực này. Phía Anh cũng hoan nghênh Chính phủ Việt Nam có ý kiến đóng góp cho dự thảo Quy định chống mất rừng của Vương quốc Anh.

Về hợp tác quản trị rừng, Vương quốc Anh đang xây dựng giai đoạn hợp tác mới với Việt Nam trong Chương trình Thị trường, Khí hậu và Quản trị rừng (FGMC). Chương trình tập trung hỗ trợ quản trị rừng, tính hợp pháp và khả năng truy xuất nguồn gốc gỗ, trong đó có Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam (VNTLAS), cũng như phát triển các chuỗi cung ứng bền vững.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị bày tỏ quan tâm đến việc tìm hiểu Hiệp định Đối tác tự nguyện (VPA) với Vương quốc Anh, đồng thời đề nghị các cơ quan lâm nghiệp hai nước trao đổi cụ thể để sớm xác định hướng triển khai. Việt Nam cũng sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình đã triển khai hiệu quả, trong đó có chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, góp phần tạo nguồn lực cho công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Đối với các nội dung hợp tác, Thứ trưởng đề nghị mỗi bên bố trí một đầu mối liên lạc để kết nối thông tin và điều phối hoạt động giữa các cơ quan chuyên môn. Về phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Vụ Hợp tác quốc tế sẽ đảm nhận vai trò đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan của hai nước xây dựng chương trình làm việc cụ thể.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi năng lượng công bằng, tài chính lâm nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, an toàn thực phẩm và phát triển các chuỗi cung ứng bền vững. Trọng tâm là chuyển từ những dự án hợp tác riêng lẻ sang các chương trình có khả năng nhân rộng, gắn với ưu tiên phát triển và nhu cầu đầu tư của mỗi nước.