Bà đánh giá như thế nào về hợp tác thương mại nông sản giữa Việt Nam và Vương quốc Anh?

Việt Nam và Vương quốc Anh có mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền chặt, được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau. Đáng chú ý, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA) và việc cả hai nước cùng là thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy thương mại song phương, đồng thời xây dựng các chuỗi cung ứng vững chắc và có khả năng chống chịu tốt hơn. Nông nghiệp, thực phẩm và đồ uống là những lĩnh vực quan trọng trong mối quan hệ này.

Hai nước đều có truyền thống lâu đời trong các lĩnh vực lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản và sản xuất thực phẩm, đồng thời chia sẻ tầm nhìn chung về một tương lai thịnh vượng và bền vững cho các ngành này. Thương mại nông sản, thực phẩm và đồ uống giữa hai nước vì thế mang lại lợi ích cho cả hai bên và tiếp tục phát triển.

Năm 2025, kim ngạch thương mại nông sản song phương đạt gần 1 tỷ USD. Tuy nhiên, bên cạnh giá trị thương mại, điểm đáng chú ý là tính bổ trợ giữa các sản phẩm và thế mạnh của mỗi nước trên thị trường.

Các sản phẩm thủy sản, cà phê, hạt điều, gia vị và nhiều mặt hàng chất lượng cao khác của Việt Nam được người tiêu dùng trên khắp Vương quốc Anh ưa chuộng. Việt Nam hiện là nhà cung cấp tôm và cá tra lớn nhất cho thị trường Anh. Tôi được biết lô ổi đầu tiên của Việt Nam cũng vừa được đưa sang Anh. Đây là một ví dụ cho thấy ngày càng có nhiều sản phẩm Việt Nam được người tiêu dùng Anh đón nhận.

Ở chiều ngược lại, Vương quốc Anh cung cấp cho Việt Nam các sản phẩm thực phẩm và đồ uống chất lượng cao, được bảo đảm bằng những tiêu chuẩn và quy trình kiểm soát nghiêm ngặt về truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm. Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ sáu của Vương quốc Anh. Trong khi đó, nhiều sản phẩm thực phẩm và đồ uống khác của Anh đã tạo dựng được chỗ đứng tại thị trường Việt Nam. Các sản phẩm sữa cũng có nhiều tiềm năng, đặc biệt là phô mai, mặt hàng hiện rất được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng.

Thế mạnh của hai nước có tính bổ trợ cho nhau, tạo nên quan hệ thương mại vừa mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng, vừa mở ra cơ hội cho các nhà sản xuất ở cả hai bên. Chúng tôi tin rằng hai nước còn nhiều dư địa để phát huy các dòng chảy thương mại hiện có, mở rộng danh mục sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm trao đổi, qua đó tiếp tục củng cố lĩnh vực hợp tác quan trọng này trong quan hệ Việt Nam – Vương quốc Anh.

Bà có thể chia sẻ mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này cùng đoàn doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng của Vương quốc Anh?

Tôi rất vui khi đến thăm Việt Nam vào tháng 11 này, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang đứng trước những cơ hội phát triển mới. Sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025, chuyến thăm lần này hướng tới việc chuyển hóa những mục tiêu và cam kết chung thành các cơ hội thiết thực cho doanh nghiệp, cộng đồng và người tiêu dùng hai nước.

Chuyến thăm nhằm phát huy những nền tảng hợp tác vững chắc và các kết quả mà hai bên đã đạt được, đồng thời tìm kiếm những hướng đi mới để mở rộng thương mại và tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Tôi đến Việt Nam cùng một đoàn đại biểu gồm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thịt, thủy sản. Tại Hà Nội, chúng tôi sẽ tổ chức hội thảo thương mại và tọa đàm, kết nối doanh nghiệp Anh và Việt Nam, qua đó thúc đẩy các quan hệ đối tác thương mại mới. Tôi cũng sẽ gặp gỡ các đối tác trong Chính phủ Việt Nam để thảo luận cách thức tăng cường hợp tác và tháo gỡ những vấn đề thực tiễn đang cản trở doanh nghiệp khai thác đầy đủ các cơ hội từ quan hệ thương mại song phương.

Việc đưa các doanh nghiệp cùng tham gia chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng. Chính phủ có thể tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, nhưng chính doanh nghiệp mới là chủ thể thiết lập các mối quan hệ, đầu tư và biến cơ hội kinh doanh thành việc làm và tăng trưởng kinh tế.

Vương quốc Anh được biết đến với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Anh có chương trình hợp tác hoặc sáng kiến kỹ thuật cụ thể nào nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân Việt Nam đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn này, cũng như tháo gỡ những rào cản kỹ thuật liên quan?

Đây là lĩnh vực tôi đặc biệt quan tâm. Bên cạnh trách nhiệm về thương mại nông nghiệp, tôi còn phụ trách các vấn đề về an toàn sinh học và phúc lợi động vật. Đó cũng là những lĩnh vực mà Vương quốc Anh đã xây dựng được các tiêu chuẩn cao và tôi rất tự hào về những nỗ lực của chúng tôi trong việc duy trì các tiêu chuẩn đó.

Chúng tôi rất mong muốn hợp tác với Việt Nam để tăng cường phối hợp trong những lĩnh vực này, chia sẻ chuyên môn và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn. Tôi tin rằng hai nước có nhiều cơ hội để hợp tác chặt chẽ hơn, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến an toàn sinh học và phúc lợi động vật.

Một ví dụ cụ thể là khoản tài trợ 12 triệu Bảng Anh (tương đương khoảng 15,9 triệu USD) mà chúng tôi đã dành cho Việt Nam thông qua Quỹ Fleming nhằm hỗ trợ các nỗ lực ứng phó với tình trạng kháng kháng sinh. Sáng kiến này thể hiện cam kết hợp tác của chúng tôi với Việt Nam trong vấn đề này. Thông qua chương trình, hai bên có thể tăng cường phối hợp, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm để ứng phó với tình trạng kháng kháng sinh hiệu quả hơn.

Triển vọng hợp tác thương mại nông sản giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong thời gian tới như thế nào?

Quan hệ đối tác giữa hai nước không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thương mại. Việt Nam và Vương quốc Anh hiện đang hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực như tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, phát triển thủy sản bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học và xây dựng hệ thống lương thực, thực phẩm có khả năng chống chịu tốt hơn.

Việt Nam đang nỗ lực thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và triển khai Đề án phát triển một triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Chúng tôi đánh giá đây là một sáng kiến rất đáng ghi nhận và thực sự ấn tượng với cam kết của Việt Nam về mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Vì vậy, tôi đặc biệt mong đợi được trực tiếp tìm hiểu các hoạt động hợp tác này tại Quảng Ninh. Thông qua Chương trình Thích ứng khí hậu và đại dương, chuyển đổi bền vững (COAST) của Chính phủ Anh, chúng tôi đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư nhằm tăng cường khả năng chống chịu của khu vực ven biển, đồng thời hỗ trợ phát triển thủy sản bền vững và nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tại Quảng Ninh, tôi sẽ gặp gỡ ngư dân địa phương, thăm các dự án nuôi trồng thủy sản và công bố những khoản đầu tư mới thuộc chương trình COAST. Các dự án này sẽ hỗ trợ phát triển hoạt động nuôi trồng thủy sản phát thải thấp, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản và môi trường sống biển. Những hoạt động này thể hiện một nguyên tắc cơ bản trong quan hệ hợp tác giữa hai nước: bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế hoàn toàn có thể song hành và cần được thực hiện đồng thời.

Việt Nam là quốc gia xuất khẩu nông sản lớn, đồng thời đóng góp quan trọng vào an ninh lương thực toàn cầu. Trong khi đó, Vương quốc Anh có thế mạnh về thực phẩm và đồ uống chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm. Việc kết hợp những thế mạnh này sẽ mở ra các cơ hội thương mại, củng cố hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững và thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai nước.

Chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực phát triển bền vững và đang nghiên cứu, phát triển nhiều công nghệ trong lĩnh vực này. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những công nghệ đó với Việt Nam. Trong các cuộc trao đổi với lãnh đạo phía Việt Nam, tôi nhận thấy Việt Nam rất quan tâm đến việc tìm kiếm cơ hội chia sẻ công nghệ và kết quả nghiên cứu, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển bền vững tại các khu vực ven biển.

Tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với các đối tác Việt Nam để xây dựng mối quan hệ mang lại sự thịnh vượng lớn hơn, đồng thời hướng tới một tương lai bền vững và có khả năng chống chịu tốt hơn cho người dân hai nước.

Nội dung bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 46-2026 phát hành ngày 16/11/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

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