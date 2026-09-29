Việt Nam vs Thái Lan: Đình Bắc làm đội trưởng, Chanathip đá chính

Đình Bắc được kỳ vọng tỏa sáng. Ảnh: Minh Chiến.

18h20': Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam: Ở trận đấu thu hút sự chú ý bậc nhất FIFA ASEAN Cup, HLV Kim Sang-sik thực hiện một số sự điều chỉnh. Ngọc Bảo, Tài Lộc, Minh Khoa và Tuấn Tài ra sân ngay từ đầu. Do Xuân Son đã rời tuyển vì chấn thương, Đình Bắc sẽ mang băng đội trưởng tuyển quốc gia.

Minh Khoa có trận đá chính đầu tiên cho tuyển Việt Nam. Trước đó, cầu thủ sinh năm 2001 đã chơi 20 phút trước Philippines và cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực ở khu vực giữa sân. Minh Khoa hoạt động năng nổ, tích cực pressing và cùng đồng đội bảo toàn chiến thắng mong manh trước sức ép lớn từ đối thủ.

Tuyển Việt Nam có thể ra sân với sơ đồ 3-5-2, ưu tiên sự chắc chắn nơi trung tuyến với Minh Khoa, Quang Vinh, Thành Long ở giữa, hai cánh sẽ là Tuấn Tài và Tiến Anh. Cặp tiền đạo là Đình Bắc, Tài Lộc.

Danh sách cầu thủ ra sân của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

18h30: Đội hình Thái Lan: Ở chiều ngược lại, Thái Lan tung đội hình mạnh. Chanathip là cái tên được chú ý nhất, sau phát ngôn: "Tuyển Việt Nam không mạnh như chúng ta nghĩ" trước thềm chung kết ASEAN Championship vừa qua.

Ngoài "Messi Thái", "Voi chiến" còn có sự phục vụ của nhiều cầu thủ chất lượng như hậu vệ Nicholas Mickelson (Elversberg), bộ đôi tiền vệ Sarach Yooyen, Kritsada Kaman, ngôi sao chạy cánh Supachai Jaided. Dàn trụ cột của đối thủ hứa hẹn mang đến nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Kim sang-sik.

Danh sách cầu thủ ra sân của Thái Lan: Anuin, Bureerat, Bihr, Sayira, Mickelson, Yooyen, Kritsada, Peeradol, Jaided, Khamyok, Chanathip.

Chỉ hơn một tháng sau chung kết ASEAN Cup, Việt Nam và Thái Lan lại gặp nhau. Lần trước, thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng 4-2 sau hai lượt để lên ngôi vô địch; lần này, hai đội tranh lợi thế trực tiếp trong cuộc đua đứng đầu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều có 3 điểm sau lượt đầu và chưa thủng lưới. Tuy nhiên, cách hai đội giành chiến thắng khá khác nhau: Thái Lan thắng Pakistan 4-0, còn Việt Nam phải trải qua trận đấu khó khăn hơn nhiều mới vượt qua Philippines 1-0 bằng bàn của Nguyễn Đình Bắc.

FIFA xếp cuộc đối đầu tại sân Si Jalak Harupat, Bandung, là tâm điểm lượt trận ngày 29/9. Theo lịch của FIFA, trận đấu bắt đầu lúc 19h30 giờ Việt Nam.

Việt Nam mất quân bài khó thay thế

Thử thách lớn nhất với HLV Kim Sang-sik không nằm ở những gì Thái Lan vừa thể hiện trước Pakistan, mà ở chính lực lượng của tuyển Việt Nam. Đội bước vào giải khi Nguyễn Quang Hải đã vắng mặt vì chấn thương, rồi tiếp tục mất Xuân Son sau trận mở màn.

Xuân Son không chỉ là người chơi cao nhất trên hàng công. Khả năng tì đè, giữ bóng và hoạt động trực diện của tiền đạo này tạo cho Việt Nam một điểm đến rõ ràng khi muốn thoát pressing hoặc chuyển nhanh từ phòng ngự sang tấn công.

Không có Xuân Son, Việt Nam phải thay đổi cách tiếp cận. Đình Bắc có tốc độ, khả năng đi bóng và vừa ghi bàn trước Philippines, nhưng cách chơi của tiền đạo 22 tuổi khác với một trung phong có thể đứng giữa hai trung vệ, làm tường và kéo cả hàng thủ đối phương về phía mình. FIFA cũng xếp Đình Bắc vào nhóm những cầu thủ đáng chú ý nhất giải sau mùa giải thành công cùng CLB và tuyển quốc gia.

Chấn thương của Xuân Son buộc HLV Kim Sang-sik phải điều chỉnh hàng công ngay trước trận quan trọng nhất vòng bảng.

Điều này có thể khiến vai trò của tuyến giữa trở nên quan trọng hơn. FIFA đặc biệt nhắc tới cuộc đối đầu giữa Lê Phạm Thành Long và Kritsada Kaman, hai cầu thủ có khả năng tranh chấp nhưng đồng thời giữ vai trò đưa bóng từ tuyến dưới lên phía trước.

Việt Nam cần Hoàng Đức và những cầu thủ chơi xung quanh khu vực giữa sân giúp đội thoát khỏi lớp pressing đầu tiên của Thái Lan. Nếu không đưa được bóng qua tuyến giữa một cách sạch sẽ, đội bóng của HLV Kim Sang-sik rất dễ bị đẩy lùi và phải trông chờ vào những đường bóng dài trong hoàn cảnh không còn Xuân Son.

Thái Lan lần này khác một tháng trước

Thắng Pakistan 4-0 chưa đủ để khẳng định Thái Lan đã thay đổi hoàn toàn sau thất bại ở chung kết ASEAN Hyundai Cup. Dù vậy, đội hình Anthony Hudson mang tới FIFA ASEAN Cup có nhiều lựa chọn đáng chú ý như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Nicholas Mickelson và Jude Soonsup-Bell.

Ở trận ra quân, Teerasak Poeiphimai lập hat-trick, còn Thái Lan kiểm soát khá thoải mái trước Pakistan. Một vấn đề Hudson phải theo dõi là tình trạng của Soonsup-Bell, cầu thủ phải rời sân đầu hiệp hai và được FIFA liệt vào nhóm có dấu hỏi về thể trạng trước trận Việt Nam.

Thái Lan cũng không có Jonathan Khemdee, người bị chấn thương đầu gối trước giải. Tuy nhiên, chiều sâu nhân sự của họ vẫn cho phép Hudson có nhiều lựa chọn ở cả khả năng kiểm soát bóng lẫn tấn công trực diện.

Nhà cầm quân người Anh cũng dành sự tôn trọng đáng kể cho Việt Nam. Trước trận, Hudson đánh giá cao tính kỷ luật và tổ chức của đối thủ, đồng thời nhấn mạnh đội tuyển Thái Lan hiện tại đã thay đổi và sẽ hướng tới chiến thắng.

Buổi tập cuối của Thái Lan trước trận cũng tập trung vào cả phòng ngự, tấn công và các tình huống cố định. Điều này cho thấy Hudson chuẩn bị cho một cuộc đấu chặt chẽ hơn nhiều so với trận thắng Pakistan, nơi Thái Lan có ưu thế lớn về chất lượng.

Ai kiểm soát được khu trung tuyến?

Trận đấu nhiều khả năng không được quyết định đơn giản bởi việc đội nào cầm bóng nhiều hơn. Thái Lan có những cầu thủ thích kiểm soát và phối hợp ngắn, trong khi Việt Nam dưới thời Kim Sang-sik nhiều lần cho thấy khả năng chơi thực dụng, giữ cấu trúc rồi tăng tốc khi giành lại bóng.

Bài toán của Thái Lan là kéo được các tiền vệ Việt Nam khỏi vị trí trước khi tìm khoảng trống phía sau. Nếu Chanathip, Supachok hoặc các cầu thủ chơi giữa những tuyến nhận bóng đủ nhiều, hàng thủ Việt Nam sẽ phải liên tục đưa ra quyết định bước lên hay giữ cự ly.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cần tránh việc phòng ngự quá thấp trong thời gian dài. Trận Philippines cho thấy đối thủ vẫn có thể tạo cơ hội khi đẩy được bóng tới sát vùng cấm, trong đó Randy Schneider từng sút trúng xà ngang và Jarvey Gayoso buộc Patrik Lê Giang phải cứu thua.

Không có Xuân Son, việc đoạt bóng rồi phản công cũng khó hơn bởi Việt Nam thiếu người có thể giữ bóng để đồng đội dâng lên. Vì thế, khả năng thoát pressing của tuyến giữa và tốc độ của Đình Bắc có thể trở thành hai chìa khóa lớn nhất trong cách HLV Kim Sang-sik tiếp cận trận đấu.

Cục diện bảng B cũng khiến Thái Lan thoải mái hơn đôi chút nếu trận đấu đi tới thế cân bằng. Hai đội cùng 3 điểm nhưng Thái Lan đã ghi 4 bàn, còn Việt Nam mới có một bàn; theo tiêu chí xếp hạng của giải, nếu hai đội bằng điểm và hòa đối đầu, số bàn thắng toàn bảng được xét trước hiệu số toàn bảng.

Điều đó không có nghĩa một trận hòa sẽ quyết định ngôi đầu, bởi cả hai vẫn còn lượt cuối ngày 2/10. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ bước vào trận gặp Pakistan với áp lực phải bù lại khoảng cách về chỉ số phụ nếu Thái Lan tiếp tục thắng Philippines.

FIFA ASEAN Cup chỉ đưa đội nhất bảng vào chung kết, trong khi đội nhì phải đá trận tranh hạng ba. Bởi vậy, trận Việt Nam - Thái Lan có giá trị lớn hơn một cuộc tái đấu giữa hai đối thủ quen thuộc: đội thắng sẽ giành quyền chủ động rất lớn trước lượt cuối.

Một tháng trước, Việt Nam đã chứng minh có thể đánh bại Thái Lan trong cuộc đấu dài 180 phút. Tối 29/9, thử thách khác hẳn: không còn Xuân Son, đối thủ có thêm nhiều lựa chọn và thể thức vòng bảng khiến một sai lầm nhỏ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chiếc vé vào chung kết.