Việt Nam vs Philippines: Trận đấu bị lùi giờ

Việt Nam bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với bộ khung vừa bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Việt Nam bước vào giải với vị thế đương kim vô địch Đông Nam Á, nhưng lực lượng không hoàn toàn đầy đủ. Nguyễn Quang Hải vắng mặt vì chấn thương, trong khi tình trạng của Nguyễn Hoàng Đức vẫn cần được theo dõi sau quãng nghỉ dài.

Philippines lại có đội hình mạnh hơn nhiều so với ASEAN Cup hồi tháng 8. FIFA ASEAN Cup nằm trong cửa sổ thi đấu quốc tế, giúp HLV Carles Cuadrat triệu tập phần lớn nhóm cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài.

Trong danh sách Philippines, chỉ Daisuke Sato đang thi đấu tại giải quốc nội. Phần còn lại trải rộng ở châu Âu, Mỹ và nhiều giải châu Á, với những cái tên như Paul Tabinas, Isaiah Alakiu, Bjorn Kristensen hay Andre Leipold.

Việt Nam dựa vào sự ổn định

Điểm mạnh lớn nhất của Việt Nam nằm ở bộ khung đã chơi cùng nhau trong thời gian dài. HLV Kim Sang-sik không có lực lượng hoàn hảo, nhưng phần lớn trụ cột đều quen với yêu cầu chiến thuật và cách vận hành của ông.

Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc tiếp tục là những phương án quan trọng trên hàng công. Đình Bắc đặc biệt đáng chú ý ở khả năng tăng tốc, xử lý trong không gian hẹp và tạo khác biệt từ những tình huống chuyển trạng thái.

Việc Quang Hải vắng mặt khiến Việt Nam mất một cầu thủ có khả năng nhận bóng giữa các tuyến và tạo đường chuyền quyết định. Nếu Hoàng Đức chưa đạt thể trạng tốt nhất, trách nhiệm giữ nhịp và đưa bóng lên phía trước sẽ càng được chia sẻ nhiều hơn cho các tiền vệ còn lại.

Sự gắn kết của Việt Nam và chất lượng nhân sự của Philippines là hai yếu tố đáng chú ý nhất trước trận.

HLV Kim từng nhấn mạnh tuyển Việt Nam cần chơi như một khối, giữ được sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Trước Philippines, yêu cầu này càng quan trọng khi đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ có thể lực và tốc độ tốt.

Philippines mạnh hơn nhưng chưa chắc ăn ý hơn

HLV Carles Cuadrat khẳng định Philippines không có ý định lùi sâu chỉ để tìm một trận hòa. Đội bóng này muốn cầm bóng, chủ động tấn công và chơi sòng phẳng với Việt Nam.

Thủ môn Kevin Ray Mendoza cũng đánh giá cao Việt Nam ở khả năng vận hành tập thể, nhưng cho rằng Philippines hiện ổn định hơn nhờ duy trì một định hướng chơi bóng rõ ràng trong thời gian dài.

Dù vậy, chất lượng cá nhân và độ gắn kết là hai chuyện khác nhau. Philippines có nhiều cầu thủ đến từ các CLB và nền bóng đá khác nhau, nên việc đạt ngay sự ăn ý trong một giải ngắn ngày không hề đơn giản.

Đây là lợi thế đáng kể của Việt Nam. Bộ khung vừa vô địch ASEAN Cup giúp các cầu thủ hiểu cách di chuyển của nhau và không cần quá nhiều thời gian để thích nghi.

Trận đấu vì thế có thể được quyết định bởi sự đối lập rõ ràng: Philippines mạnh hơn về nhân sự so với phiên bản cách đây hai tháng, còn Việt Nam có lợi thế về sự ổn định và tính kết nối.

Với thể thức chỉ đội đứng đầu bảng vào chung kết, cả hai khó xem trận mở màn là dịp thăm dò. Ba điểm có thể tạo lợi thế lớn trước khi Việt Nam và Philippines lần lượt bước vào các cuộc đối đầu với Thái Lan và Pakistan.

Danh sách cầu thủ ra sân của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.