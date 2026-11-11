Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa: Mấy giờ đá, trực tiếp kênh nào?

Trở lại sân Thiên Trường sau hơn 7 tháng, đội tuyển Việt Nam bước vào trận mở màn Casper Cup 2026 với diện mạo khá khác biệt. Hàng loạt trụ cột không góp mặt, nhiều cầu thủ trẻ lần đầu được trao cơ hội và sự xuất hiện của những tân binh khiến đội hình xuất phát trở thành tâm điểm chú ý trước cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa tối 11/11.

Hình minh họa.

Trong cuộc họp báo chiều 10/11, HLV Kim Sang-sik khẳng định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành chiến thắng ở cả hai trận đấu cuối cùng trong năm 2026. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả, nhà cầm quân người Hàn Quốc còn phải giải quyết bài toán quan trọng hơn: tìm ra những phương án nhân sự phù hợp cho chặng đường tiếp theo.

Tuyển Việt Nam có nhiều thay đổi trước trận ra quân

Đợt tập trung tháng 11 chứng kiến những biến động đáng kể về lực lượng của đội tuyển Việt Nam. Năm cầu thủ gồm Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Vĩ, Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo không thể góp mặt do chấn thương sau vòng 7 V.League 2026/27.

Cùng với việc những gương mặt quen thuộc như Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức không có tên trong danh sách tập trung, HLV Kim Sang-sik phải xây dựng một tuyến giữa mới, đồng thời tìm kiếm những phương án thay thế ở hai hành lang cánh.

Những thay đổi này tạo ra không ít khó khăn, đặc biệt khi thời gian chuẩn bị khá ngắn. Đội tuyển chỉ bắt đầu hội quân từ ngày 8/11, trong khi nhiều cầu thủ vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc tại câu lạc bộ.

Ở chiều ngược lại, đây là dịp để những nhân tố trẻ chứng minh khả năng đáp ứng yêu cầu tại đội tuyển quốc gia. Hai cầu thủ được triệu tập bổ sung là Hoàng Vĩnh Nguyên và Nguyễn Hồng Phúc có thêm cơ hội thể hiện mình, bên cạnh những gương mặt như Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Quang Vinh, Phạm Minh Phúc hay Khuất Văn Khang.

Đáng chú ý, hàng phòng ngự có thể chứng kiến sự xuất hiện của Lương Chí Khải, cầu thủ Việt kiều đang khoác áo Thể Công Viettel. Trung vệ này được kỳ vọng bổ sung sức mạnh tranh chấp và mang đến thêm lựa chọn cho hệ thống phòng ngự.

Tại cuộc họp báo trước trận, HLV Kim Sang-sik cho biết ông đánh giá cao những màn trình diễn gần đây của Lương Chí Khải và Olaha Mạnh Đức trong màu áo câu lạc bộ. Tuy nhiên, việc đưa các cầu thủ mới vào đội hình cần tính toán kỹ để bảo đảm sự gắn kết giữa các tuyến.

Trong bối cảnh ấy, Nguyễn Thành Chung được trao băng đội trưởng và trở thành một trong những điểm tựa kinh nghiệm của toàn đội. Trung vệ sinh năm 1997 khẳng định sẵn sàng hỗ trợ các cầu thủ trẻ, giúp những gương mặt mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường đội tuyển quốc gia.

Đình Bắc, Olaha Mạnh Đức và những lựa chọn trên hàng công

Một trong những cầu thủ được quan tâm nhất trước trận gặp Đài Bắc Trung Hoa là Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 trải qua năm thi đấu bận rộn trong màu áo câu lạc bộ và các đội tuyển, nhưng vẫn được HLV Kim Sang-sik triệu tập cho đợt FIFA Days tháng 11.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận lịch thi đấu dày đặc có thể ảnh hưởng tới thể trạng của một số cầu thủ. Dù vậy, ông đánh giá cao tinh thần thi đấu của Đình Bắc và tin tưởng tiền đạo trẻ có thể đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Với tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến, Đình Bắc là phương án đáng chú ý trên hàng tấn công. Tuy nhiên, việc sử dụng anh ngay từ đầu hay trong hiệp hai còn phụ thuộc vào tình trạng thể lực và kế hoạch thử nghiệm của ban huấn luyện.

Một gương mặt khác nhận được nhiều kỳ vọng là tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức. Chân sút của Công an TP.HCM có thể mang đến cho đội tuyển Việt Nam phương án tấn công khác biệt nhờ sức mạnh, khả năng tì đè và làm tường.

Nếu được xếp chơi cao nhất trên hàng công, Olaha có thể giúp đội tuyển tăng khả năng tranh chấp với các hậu vệ đối phương, đồng thời tạo khoảng trống cho những cầu thủ giàu tốc độ như Đình Bắc hay Nguyễn Thanh Nhàn.

Dù vậy, khả năng phối hợp giữa các nhân tố mới vẫn là dấu hỏi. Một tiền đạo có ưu thế thể hình chỉ phát huy hiệu quả khi nhận được sự hỗ trợ phù hợp từ tuyến giữa và hai hành lang cánh. Đây cũng là điều HLV Kim Sang-sik cần kiểm nghiệm trong trận ra quân.

Ở khu vực trung tuyến, Nguyễn Thái Quốc Cường và Nguyễn Quang Vinh là những lựa chọn đáng chú ý nhờ khả năng hoạt động rộng. Hoàng Vĩnh Nguyên có thể được cân nhắc nếu ban huấn luyện muốn tăng khả năng luân chuyển bóng và tổ chức tấn công.

Về lý thuyết, đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn Đài Bắc Trung Hoa khi đứng thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi đối thủ xếp thứ 176. Tuy nhiên, sự chênh lệch thứ hạng không đồng nghĩa đội chủ nhà có thể dễ dàng áp đặt thế trận, nhất là khi đội hình có nhiều thay đổi.

HLV Matthew Ross của Đài Bắc Trung Hoa cũng xem Casper Cup là dịp quan trọng để đội bóng hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị cho năm 2027. Đội khách mang đến giải một lực lượng kết hợp giữa các cầu thủ kinh nghiệm và những nhân tố trẻ.

Với đội tuyển Việt Nam, chiến thắng là mục tiêu rõ ràng, nhưng cách giành chiến thắng cũng đáng được quan tâm. Khả năng kiểm soát bóng, sự kết nối giữa các tuyến và hiệu quả của những gương mặt mới sẽ giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá đội hình.

Việt Nam – Đài Bắc Trung Hoa mấy giờ, trực tiếp ở đâu?

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa diễn ra lúc 19h00 ngày 11/11/2026 trên sân vận động Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình. Đây là trận mở màn giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục gặp Cộng hòa Kyrgyz vào ngày 17/11. Xen giữa là cuộc đối đầu giữa Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan ngày 14/11. Cả ba trận đều diễn ra lúc 19h00 tại sân Thiên Trường.

Đây là lần đầu tiên sau hơn 7 tháng đội tuyển Việt Nam trở lại sân Thiên Trường, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik từng đánh bại Malaysia 3-1 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của người hâm mộ được kỳ vọng giúp đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi. Tuy nhiên, điều mà ban huấn luyện mong chờ không chỉ là tỷ số, mà còn là những tín hiệu tích cực từ quá trình làm mới lực lượng.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu quốc tế quan trọng, mỗi trận giao hữu đều là cơ hội để kiểm nghiệm nhân sự và hoàn thiện chiến thuật. Một màn trình diễn thuyết phục trước Đài Bắc Trung Hoa sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có thêm sự tự tin trước trận gặp Kyrgyzstan, đồng thời mở ra cơ hội cho những cầu thủ mới khẳng định vị trí trong đội tuyển quốc gia.