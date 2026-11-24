Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam dẫn đầu đoàn dự Kỳ họp lần thứ 48 Uỷ ban Di sản thế giới từ ngày 19-29/7/2026. (Ảnh: Chu Văn)

Thưa Thứ trưởng, với tư cách nước khởi xướng Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững 2027–2036, Việt Nam cần xác định cách tiếp cận và những ưu tiên chiến lược nào để việc triển khai Thập kỷ đóng góp thiết thực vào các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045?

Với Việt Nam, triển khai Thập kỷ trước hết phải góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Chúng ta khởi xướng sáng kiến này với mong muốn phát huy tốt hơn sức mạnh của văn hóa, sức sáng tạo của con người, đồng thời đóng góp vào nỗ lực phát triển bền vững của cộng đồng quốc tế. Là nước khởi xướng, Việt Nam phải tạo được những kết quả cụ thể ngay tại đất nước mình.

Box: Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn: “Điều chúng tôi mong muốn là người dân có đời sống văn hóa phong phú hơn, người làm văn hóa có điều kiện tốt hơn để sáng tạo và gắn bó với nghề, di sản có người tiếp nối và nguồn lực để bảo tồn. Làm tốt trong nước, chúng ta sẽ có kinh nghiệm thực tiễn để chia sẻ với các nước và đóng góp thiết thực hơn vào thành công chung của Thập kỷ”.

Muốn vậy, văn hóa phải được coi trọng ngay từ khi xác định hướng phát triển, xây dựng chính sách và quyết định đầu tư. Khi phát triển một đô thị hay một điểm đến du lịch, chúng ta phải tính đến việc gìn giữ di sản, không gian sinh hoạt văn hóa và sinh kế của người dân.

Người dân cần có tiếng nói trong những quyết định liên quan đến mình, có cơ hội đóng góp và được hưởng lợi. Đó là cách cụ thể hóa quan điểm phát triển vì con người và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng.

Về ưu tiên, Việt Nam dự kiến tập trung vào năm nhóm lĩnh vực: công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo; kinh tế di sản và sinh kế cộng đồng; văn hóa và giáo dục; văn hóa và phát triển bao trùm; văn hóa và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo là một hướng quan trọng để Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ và tài năng của con người. Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam đã đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030. Muốn đạt mục tiêu ấy, chính sách phải giúp người sáng tạo và doanh nghiệp làm ra sản phẩm có chất lượng, bảo vệ được thành quả lao động và có chỗ đứng trên thị trường.

Các chương trình hưởng ứng Thập kỷ vì thế cần chú trọng đào tạo nhân lực, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hỗ trợ tiếp cận vốn và công nghệ. Hợp tác với UNESCO và các đối tác có thể hỗ trợ trực tiếp những việc này, từ trao đổi kinh nghiệm chính sách, kết nối mạng lưới sáng tạo đến ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, giúp sản phẩm văn hóa Việt Nam đến được với công chúng trong và ngoài nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phát biểu tại Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng UNESCO. (Ảnh: Chu Văn)

Với kinh tế di sản, điều tôi muốn nhấn mạnh là người dân phải sống được bằng nghề, được hưởng lợi từ những giá trị mà họ gìn giữ. Có như vậy, việc bảo tồn mới có nền tảng lâu dài. Vì thế, khi phát triển sản phẩm thủ công, du lịch hay các dịch vụ gắn với di sản, phải tính ngay đến sự tham gia của cộng đồng và nguồn lực dành trở lại cho bảo tồn, truyền dạy.

Việc khai thác di sản phải tôn trọng tính xác thực, bản sắc và tri thức của cộng đồng. Khi người trẻ thấy được cơ hội học nghề, làm nghề và có thu nhập ổn định, họ sẽ có thêm lý do để gắn bó, tiếp nối di sản của mình. Thập kỷ là cơ hội để các địa phương cùng tìm kiếm, thử nghiệm và chia sẻ những cách làm tốt trong lĩnh vực này.

Trong mạch chung đó, việc triển khai trong nước và đối ngoại cần phải được thúc đẩy theo những hướng nào, thưa Thứ trưởng?

Việc triển khai trong nước cần gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa và các chương trình hiện có. Trước mắt, chúng ta nên chọn một số chương trình, địa bàn để tập trung thực hiện, có cơ quan chịu trách nhiệm, có nguồn lực và mục tiêu rõ ràng. Từ kết quả thực tế, các bộ, ngành, địa phương cùng đánh giá, điều chỉnh và nhân rộng những cách làm hiệu quả.

Về đối ngoại, Bộ Ngoại giao và Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam sẽ chủ động phối hợp với UNESCO xây dựng Kế hoạch hành động chung, đề xuất tham gia Ban Cố vấn về Thập kỷ và lựa chọn những chương trình Việt Nam có thể chủ trì, đồng chủ trì. Cùng với các nước đồng bảo trợ, chúng ta thúc đẩy hình thành các nhóm bạn bè của Thập kỷ tại New York và Paris để duy trì phối hợp, vận động thêm đối tác cùng tham gia. Thông qua những kênh này, Việt Nam có thể giới thiệu các sáng kiến, nêu nhu cầu hợp tác của mình và kết nối tri thức, kinh nghiệm, nguồn lực quốc tế với các nhiệm vụ trong nước.

Nguồn lực nhà nước có vai trò dẫn dắt, đồng thời chúng ta phải tạo điều kiện để doanh nghiệp và xã hội cùng tham gia. Việt Nam cần vận động các nhà bảo trợ, những cá nhân và tổ chức có uy tín cùng lan tỏa ý nghĩa của Thập kỷ, kết nối đối tác và huy động nguồn lực. Muốn thu hút được sự đồng hành lâu dài, phải có những dự án cụ thể, mục tiêu rõ ràng và trách nhiệm của các bên minh bạch. Đó là cơ sở để thúc đẩy hợp tác công tư, trong đó cộng đồng được tham gia và hưởng lợi.

Điều chúng tôi mong muốn là người dân có đời sống văn hóa phong phú hơn, người làm văn hóa có điều kiện tốt hơn để sáng tạo và gắn bó với nghề, di sản có người tiếp nối và nguồn lực để bảo tồn. Làm tốt trong nước, chúng ta sẽ có kinh nghiệm thực tiễn để chia sẻ với các nước và đóng góp thiết thực hơn vào thành công chung của Thập kỷ.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tham dự kỳ họp lần thứ 43 tại Samakand ngày 30/10/2025. (Ảnh: Chu Văn)

Năm 2027 vừa mở đầu Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững, vừa là năm Việt Nam đăng cai APEC. Theo Thứ trưởng, Việt Nam có thể kết nối hai dấu mốc này như thế nào để thúc đẩy hợp tác về văn hóa, kinh tế sáng tạo và phát triển bền vững trong khu vực?

Năm 2027 là dịp thuận lợi để Việt Nam thúc đẩy hợp tác về văn hóa gắn với kinh tế trong khu vực. APEC quy tụ các nền kinh tế năng động, có nhiều kinh nghiệm về đổi mới sáng tạo, công nghệ và phát triển thị trường. Các thành viên cũng có sự phong phú về văn hóa, di sản và tri thức truyền thống. Với vai trò nước chủ nhà, Việt Nam có điều kiện cùng các đối tác trao đổi sâu hơn về cách phát huy những thế mạnh đó để phục vụ phát triển và tạo thêm cơ hội cho người dân, doanh nghiệp.

Trong năm 2027, Ta sẽ tổ chức Đối thoại cao cấp về các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo vào tháng 6/2027 tại Đà Nẵng. Đây sẽ là diễn đàn trao đổi chính sách về đóng góp của văn hóa đối với tăng trưởng, kinh nghiệm phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, nhất là việc gắn bảo tồn, phát huy di sản với ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo. Những người làm chính sách, doanh nghiệp và giới chuyên môn sẽ có dịp cùng bàn về các vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn.

Qua đối thoại, Ta mong muốn đồng thời tạo cơ hội kết nối các đối tác để hình thành những chương trình, dự án hợp tác cụ thể. Ví dụ, các cơ sở văn hóa có thể hợp tác với doanh nghiệp công nghệ để giới thiệu di sản bằng những hình thức mới; các địa phương có thể cùng đối tác phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, đào tạo nhân lực hoặc hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo tiếp cận thị trường. Khi triển khai, các bên phải chú trọng bảo vệ giá trị di sản, tôn trọng tri thức của cộng đồng và bảo đảm người dân được tham gia, hưởng lợi. Đây là những nội dung có thể gắn trực tiếp với mục tiêu của Thập kỷ.

Ta cũng có thể thúc đẩy các chương trình đại sứ thanh niên hưởng ứng Thập kỷ, qua đó khuyến khích người trẻ quảng bá, lan tỏa sáng kiến và trực tiếp đề xuất, tham gia các hoạt động, dự án triển khai Thập kỷ. Những thanh niên có tâm huyết, có ý tưởng và khả năng tập hợp cộng đồng có thể cùng nhau xây dựng các dự án về giáo dục di sản, sáng tạo nội dung văn hóa, hỗ trợ làng nghề hoặc thúc đẩy giao lưu giữa thanh niên các nền kinh tế APEC.

Mỗi hoạt động cần gắn với một nhu cầu cụ thể và có đối tác đồng hành để duy trì được lâu dài. Các cơ quan, tổ chức thanh niên, trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng có thể cùng hỗ trợ chuyên môn, kết nối đối tác và nguồn lực cho những dự án của người trẻ. Qua những việc tự mình thực hiện, các bạn sẽ hiểu rõ hơn ý nghĩa của Thập kỷ và có cách vận động những người xung quanh cùng tham gia. Việt Nam có thể cùng UNESCO và các đối tác khu vực thúc đẩy sự kết nối đó ngay từ những năm đầu.

Bên cạnh các sáng kiến mới, cần tiếp tục phát huy kết quả Hội nghị Đối thoại châu Á – Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực do Việt Nam cùng UNESCO đồng tổ chức tại Hà Nội tháng 9 vừa qua. Những đề xuất về hợp tác di sản, đào tạo chuyên gia trẻ và duy trì đối thoại khu vực là cơ sở để các bên tiếp tục phối hợp. Năm APEC 2027 có thể tạo thêm điều kiện để giới thiệu những nội dung này và mở rộng sự tham gia của các đối tác phù hợp.

Trong năm đăng cai, chúng ta cần tổ chức tốt các hoạt động ngoại giao văn hóa, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam. Các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp cũng cần tận dụng dịp này để gặp gỡ, tìm kiếm hợp tác. Chúng ta mong muốn những quan hệ được hình thành trong năm 2027 tiếp tục phát triển, tạo ra các chương trình và dự án thiết thực triển khai Thập kỷ trong những năm sau.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO phát biểu giới thiệu sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững”. (Ảnh: Chu Văn)

Thập kỷ 2027–2036 diễn ra trong giai đoạn chuyển tiếp từ Chương trình nghị sự 2030 sang khuôn khổ phát triển toàn cầu tiếp theo. Theo Thứ trưởng, Việt Nam cần tập trung đóng góp những gì để văn hóa có vị trí xứng đáng trong định hướng phát triển toàn cầu sau năm 2030?

Việc Thập kỷ kéo dài từ năm 2027 đến năm 2036 có ý nghĩa rất quan trọng. Trong thời gian này, các nước vừa tập trung thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, vừa thảo luận về định hướng cho giai đoạn tiếp theo. Việt Nam cần cùng các đối tác triển khai tốt Thập kỷ ngay từ những năm đầu, qua đó đóng góp kinh nghiệm và cơ sở thực tiễn cho các thảo luận sau năm 2030.

Việt Nam ủng hộ việc thúc đẩy công nhận văn hóa là một mục tiêu độc lập trong chương trình nghị sự phát triển sau năm 2030. Điều này có ý nghĩa đối với việc xác định ưu tiên chính sách và dành nguồn lực tương xứng cho văn hóa. Việt Nam sẽ chủ động, tiên phong trong quảng bá, lan tỏa Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững, phối hợp chặt chẽ với UNESCO và các nước đã đồng bảo trợ sáng kiến, duy trì trao đổi, mở rộng sự hưởng ứng; cùng lựa chọn, triển khai những nội dung hợp tác thiết thực, xây dựng Kế hoạch hành động triển khai Thập kỷ ở quy mô toàn cầu, dẫn dắt trong một số nội dung của Thập kỷ thông qua việc triển khai tích cực, hiệu quả Thập kỷ tại Việt Nam để tạo mô hình và đóng góp có giá trị cho cộng đồng quốc tế.

Trong các cuộc thảo luận quốc tế, Việt Nam cần cùng các đối tác bảo đảm các nước đang phát triển có tiếng nói và điều kiện tham gia. Nhiều nước có nguồn di sản, tri thức văn hóa phong phú nhưng còn khó khăn về nguồn lực, nhân lực và công nghệ. Chúng ta có thể thúc đẩy hợp tác Nam – Nam, hợp tác ba bên và hỗ trợ nâng cao năng lực.

Với trách nhiệm của nước khởi xướng, Việt Nam cần theo đuổi những đóng góp này trong suốt quá trình triển khai. Chúng ta mong muốn cùng UNESCO và các đối tác tạo ra những kết quả, lợi ích cho người dân, đồng thời góp phần đưa văn hóa vào đúng vị trí trong chính sách phát triển của các quốc gia. Đó cũng là cách Việt Nam đóng góp vào nỗ lực chung vì hòa bình và phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!