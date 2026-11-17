Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly lên đường dự Tuần lễ cấp cao APEC 33 tại Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Từ ngày 17 - 20/11, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc. Chuyến công tác có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên APEC.

Chuyến công tác diễn ra vào thời điểm Việt Nam chuẩn bị tiếp nhận vai trò Chủ nhà Năm APEC 2027, tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác và liên kết kinh tế khu vực.

APEC hiện quy tụ 21 nền kinh tế thành viên, chiếm hơn 60% GDP và gần 50% thương mại toàn cầu. Đây là một trong những cơ chế hợp tác kinh tế quan trọng hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, góp phần thúc đẩy tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác kinh tế - kỹ thuật.

Gia nhập APEC năm 1998, trải qua gần 30 năm, Việt Nam từng bước khẳng định vai trò thành viên năng động, chủ động và có trách nhiệm, đóng góp tích cực, thực chất vào tiến trình hợp tác của Diễn đàn.

Việt Nam đã hai lần đảm nhiệm thành công vai trò Chủ nhà APEC vào các năm 2006 và 2017. Việt Nam cũng tích cực tham gia các cơ chế hợp tác, đảm nhiệm nhiều vị trí chủ tịch, phó chủ tịch tại các ủy ban, nhóm công tác, tham gia đề xuất và triển khai nhiều sáng kiến. Những đóng góp đó góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam; đồng thời thể hiện vai trò ngày càng chủ động trong việc định hình các chương trình hợp tác khu vực và quốc tế.

APEC cũng có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế Việt Nam. Các nền kinh tế thành viên hiện chiếm hơn 77% tổng kim ngạch thương mại, hơn 80% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và hơn 85% lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Tại Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng lãnh đạo các nền kinh tế thành viên trao đổi những định hướng hợp tác lớn, tiếp tục thúc đẩy các giá trị cốt lõi của Diễn đàn về mở cửa kinh tế, thuận lợi hóa thương mại, đầu tư và hợp tác kinh tế - kỹ thuật.

Công trình trang trí theo chủ đề APEC 2026 tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, đây là dịp để Việt Nam cùng các nền kinh tế thành viên thúc đẩy đối thoại, củng cố lòng tin, tìm kiếm giải pháp chung vì một khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, rộng mở, năng động và thịnh vượng.

Điểm nhấn đặc biệt của chuyến công tác là Việt Nam sẽ chính thức tiếp nhận vai trò Chủ nhà Năm APEC 2027. Đây là sự kiện đối ngoại đa phương có quy mô và ý nghĩa đặc biệt quan trọng hàng đầu của Việt Nam từ nay đến năm 2030.

Việc lần thứ ba đảm nhiệm vai trò Chủ nhà APEC thể hiện sự tin cậy, đánh giá cao của các nền kinh tế thành viên đối với vị thế, uy tín và năng lực tổ chức, điều hành của Việt Nam; đồng thời khẳng định những đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam đối với tiến trình hợp tác của Diễn đàn. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam phát huy vai trò kết nối, thúc đẩy đối thoại, xây dựng đồng thuận giữa các nền kinh tế thành viên, đóng góp thiết thực vào việc hiện thực hóa Tầm nhìn APEC Putrajaya đến năm 2040.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Việt Nam kỳ vọng những kết quả và đồng thuận đạt được tại Thâm Quyến sẽ tạo nền tảng thuận lợi cho Năm APEC 2027, thúc đẩy các định hướng hợp tác mang tính chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển của khu vực.

Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc và các nền kinh tế thành viên, bảo đảm sự tiếp nối của tiến trình hợp tác, kế thừa những kết quả tích cực của Năm APEC 2026 để hướng tới tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Bên cạnh hoạt động đa phương, chương trình làm việc song phương tại Trung Quốc là nội dung quan trọng trong chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tiếp nối các cuộc trao đổi chiến lược cấp cao giữa hai nước, góp phần củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam - Trung Quốc.

Đây là chuyến công tác thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc trong năm 2026, sau chuyến thăm cấp Nhà nước tháng 4/2026, khi hai nước ra Tuyên bố chung về thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

Theo Giáo sư Triệu Vệ Hoa, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quan hệ Trung Quốc và các nước láng giềng thuộc Đại học Phúc Đán (Trung Quốc), chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự tiếp nối, hiện thực hóa những đồng thuận chính trị đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần thúc đẩy trao đổi chiến lược, tăng cường phối hợp trên cả bình diện song phương và đa phương.

Các hoạt động tại Quảng Đông và Vân Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy liên kết kinh tế, kết nối chuỗi cung ứng, tăng cường giao lưu nhân dân, đồng thời triển khai hiệu quả Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đánh giá, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát huy vai trò định hướng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Đặc biệt, chuyến công tác kết hợp chặt chẽ giữa thúc đẩy quan hệ song phương và nâng cao hiệu quả đối ngoại đa phương. Với nền tảng gần 30 năm tham gia APEC, kinh nghiệm hai lần đảm nhiệm vai trò chủ nhà và sự chuẩn bị chủ động cho Năm APEC 2027, Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đóng góp tích cực, thực chất, có trách nhiệm vào tiến trình hợp tác khu vực, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.

Theo số liệu thống kê, hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ với quy mô thương mại liên tục lập mốc mới. Chỉ trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc đạt xấp xỉ 290 tỷ USD, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm 2025; Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và chiếm 28,7% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc ngày càng đa dạng; riêng rau quả xuất sang thị trường này đạt 5,42 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ và chiếm 65,4% kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước.