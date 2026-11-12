Việt Nam - Venezuela thúc đẩy tổ chức Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ lần thứ IV

Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lương Hoàng Thái tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Venezuela Eduardo Antonio Ramírez Castro

Thông tin từ Bộ Công Thương chiều 12/11 cho biết: Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái đã có buổi làm việc với ông Eduardo Antonio Ramírez Castro, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Venezuela ngày 11/11 để trao đổi về tình hình hợp tác song phương và chuẩn bị Kỳ họp lần thứ IV Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Venezuela về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ.

Mở đầu buổi làm việc, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đã thay mặt Bộ Công Thương nhiệt liệt chào mừng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Venezuela cùng đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu tại buổi làm việc

Đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Venezuela, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái hoan nghênh việc hai bên thống nhất tổ chức Kỳ họp lần thứ IV sau thời gian dài cơ chế hợp tác Ủy ban liên Chính phủ bị gián đoạn. Việc tổ chức Kỳ họp này là cơ hội để hai bên rà soát lại tình hình hợp tác và quan trọng hơn là cùng xác định hướng hợp tác phù hợp với bối cảnh mới của hai nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Venezuela Eduardo Antonio Ramírez Castro trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đánh giá cao tình hữu nghị, đoàn kết và sự gắn bó giữa hai nước trong suốt thời gian qua. Cùng đó, khẳng định tầm quan trọng của Kỳ họp lần thứ IV Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Venezuela trong việc xác định các lĩnh vực ưu tiên và thực chất trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Venezuela, đặc biệt trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện trong năm 2027.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Venezuela phát biểu tại buổi làm việc

Thứ trưởng đề xuất hai bên xem xét mở rộng phạm vi của Ủy ban liên Chính phủ sang các lĩnh vực mới như an ninh quốc phòng, viễn thông, y tế… để thúc đẩy hợp tác toàn diện, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của hai nước. Đặc biệt, hai bên thống nhất thúc đẩy tổ chức Kỳ họp lần thứ IV Ủy ban liên Chính phủ vào thời điểm thích hợp tại Caracas, Venezuela, tập trung vào các trụ cột hợp tác đã thống nhất trong Chương trình nghị sự song phương giai đoạn 2026 - 2030.

Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều Việt Nam - Venezuela đạt 54 triệu USD; trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Venezuela đạt 46,8 triệu USD, Việt Nam nhập khẩu trị giá 7,2 triệu USD từ Venezuela. Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam là hàng dệt may; phương tiện vận tải và phụ tùng; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; xơ, sợi dệt các loại. Venezuela xuất khẩu số lượng khá khiêm tốn mặt hàng, nổi bật là thủy sản, nông sản, gỗ và các sản phẩm từ gỗ, nguyên phụ liệu dệt may.

Trên cơ sở Hiệp định khung về Hợp tác ký ngày 31/7/2006 giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bolivar Venezuela, hai nước đã thành lập cơ chế hợp tác Ủy ban liên Chính phủ và đến nay đã tổ chức 3 Kỳ họp: Kỳ họp lần I và II diễn ra tại Thủ đô Caracas lần lượt vào tháng 8/2008 và tháng 4/2012, Kỳ họp lần III được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3/2015.

Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc

Tại chuyến thăm làm việc Venezuela của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, hai bên đã thông qua Chương trình nghị sự song phương Việt Nam - Venezuela giai đoạn 2026 - 2030 bao gồm các trụ cột hợp tác gồm chính trị - ngoại giao; an ninh - quốc phòng; nông nghiệp và an ninh lương thực; an ninh năng lượng và dầu khí; kinh tế, thương mại và đầu tư; viễn thông, công nghệ và y tế; văn hoá, du lịch, thể thao và truyền thông.