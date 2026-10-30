Việt Nam vào top 4 xu hướng du lịch mùa thu năm 2026

Cảnh sắc mùa thu Hà Nội. Ảnh: Dung Hòa.

Trong phần giới thiệu về Việt Nam, Lonely Planet nhấn mạnh mùa thu là thời điểm lý tưởng để khám phá vẻ đẹp đa dạng của đất nước, kết hợp giữa trải nghiệm đô thị, khám phá thiên nhiên và tìm hiểu đời sống địa phương.

Tại Hà Nội, tiết trời dịu mát tạo điều kiện thuận lợi để du khách dạo bước qua những con phố nhỏ, khám phá khu phố cổ và thưởng thức các món ăn đặc trưng như phở tại những hàng quán nhộn nhịp. Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc, mùa thu Thủ đô còn mang đến cơ hội cảm nhận nhịp sống địa phương và chiều sâu văn hóa của một đô thị giàu di sản.

Rời Hà Nội, vịnh Hạ Long mở ra hành trình khám phá cảnh quan biển đảo với những đảo đá vôi nổi bật giữa làn nước xanh. Theo Lonely Planet, điều kiện thời tiết và tầm nhìn thuận lợi trong mùa thu góp phần làm tăng sức hấp dẫn của điểm đến, mở ra cơ hội trải nghiệm cảnh quan và các hoạt động trên vịnh.

Trong khi đó, những thửa ruộng bậc thang tại Sa Pa và Tuyên Quang trở nên nổi bật khi bước vào mùa lúa chín, phủ sắc vàng lên các sườn núi. Đây là thời điểm thích hợp để du khách khám phá các cung đường vùng cao, chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên và tìm hiểu đời sống văn hóa của cộng đồng địa phương.

Ở khu vực phía Nam, thời tiết ấm áp hơn, dù vẫn có thể xuất hiện những cơn mưa, mang đến một sắc thái trải nghiệm khác. Du khách có thể khám phá nhịp sống sôi động của TPHCM, thưởng thức ẩm thực đường phố hoặc đạp xe qua vùng nông thôn quanh phố cổ Hội An để cảm nhận vẻ đẹp thanh bình của cảnh quan và di sản văn hóa.

Đáng chú ý, sức hấp dẫn của Việt Nam trong mùa thu không chỉ nằm ở một điểm đến hay một loại hình du lịch riêng biệt, mà còn ở khả năng kết hợp nhiều trải nghiệm trong cùng một hành trình. Từ du lịch đô thị, ẩm thực, nghỉ dưỡng biển đến khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa, sự đa dạng về cảnh quan và bản sắc vùng miền giúp Việt Nam đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của du khách quốc tế.

Với Hà Nội, mùa thu là sự hòa quyện giữa cảnh sắc, ký ức và nhịp sống của một đô thị nghìn năm văn hiến. Để những cảm xúc ấy trở thành ký ức đẹp và thôi thúc du khách quay trở lại, Hà Nội cần tiếp tục gìn giữ các giá trị văn hóa vốn có, đồng thời hoàn thiện môi trường, hạ tầng và dịch vụ du lịch. Bởi lẽ có những điểm đến được nhớ bằng những công trình nổi tiếng, nhưng cũng có những thành phố được nhớ bằng một mùa.

Danh sách 15 điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch mùa thu 2026 được Lonely Planet xây dựng dựa trên mức tăng đơn đặt mua sách hướng dẫn du lịch của hãng trong giai đoạn từ ngày 20/8-20/9 so với kỳ trước đó. Vì vậy, thứ hạng phản ánh mức độ quan tâm của độc giả đối với các điểm đến qua dữ liệu đặt mua sách hướng dẫn.

Trong danh sách năm nay, Nhật Bản đứng đầu, nhờ cảnh sắc lá mùa thu và văn hóa ẩm thực. Italy xếp thứ hai với các trải nghiệm ẩm thực theo mùa, cảnh quan và di sản. Thái Lan đứng thứ ba, được chú ý bởi thời tiết thuận lợi vào cuối mùa mưa cùng các lễ hội đặc sắc. Việt Nam đứng thứ tư, tiếp theo là Nam Mỹ ở vị trí thứ năm.