Việt Nam vào top 10 thế giới, không chỉ vì cảnh đẹp

Đền Ứng Thiên - Hà Nội. Ảnh: Quang Triều

Đây là lần thứ 3 Việt Nam góp mặt trong danh sách của Condé Nast Traveler phiên bản Mỹ, sau vị trí thứ 10 năm 2019 và thứ 9 năm 2020. Tại phiên bản Anh năm 2026, Việt Nam cũng xếp thứ 14. Những kết quả này cho thấy hình ảnh du lịch Việt Nam đang được ghi nhận tại nhiều thị trường, trong bối cảnh du khách ngày càng có nhiều lựa chọn cho hành trình của mình.

Từ cảnh quan nguyên sơ đến trải nghiệm bản địa

Theo tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler, một trong những lý do khiến du khách tìm đến Việt Nam là khả năng kết hợp giữa khám phá thiên nhiên và tìm hiểu đời sống địa phương. Thay vì chỉ ghé thăm những điểm du lịch nổi tiếng, nhiều người muốn dành thời gian ở các vùng đất còn giữ được nét sinh hoạt truyền thống, khám phá phong tục, thưởng thức món ăn địa phương và trò chuyện với người dân.

Sức hấp dẫn ấy có thể bắt gặp ở những bản làng miền núi phía Bắc, các cung đường qua Hà Giang, Đồng Văn hay không gian văn hóa Tây Nguyên... Ở những nơi này, cảnh quan tự nhiên gắn liền với nếp sống cộng đồng tạo nên trải nghiệm khác biệt so với các khu du lịch được tổ chức theo mô hình đại trà. Với khách thích du lịch độc lập hoặc nghỉ dài ngày, những hành trình như vậy đem lại cơ hội khám phá theo nhịp độ riêng.

Một hành trình, nhiều sắc thái

Việt Nam có lợi thế khi du khách có thể lựa chọn nhiều loại hình trải nghiệm trong cùng một chuyến đi. Hà Nội hấp dẫn bởi những con phố lâu đời, di tích và không gian văn hóa đặc trưng; TP.HCM mang nhịp sống năng động; vịnh Hạ Long gây ấn tượng với cảnh quan núi đá vôi giữa biển; Hội An và Huế lại thu hút bởi di sản kiến trúc, lịch sử và chiều sâu văn hóa...

Từ những thành phố này, hành trình có thể nối dài đến bãi biển miền Trung, đảo Phú Quốc, các cung đường miền núi phía Bắc hoặc vùng đất Tây Nguyên. Sự đa dạng ấy giúp Việt Nam đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, từ nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên đến tìm hiểu lịch sử và văn hóa.

Các danh hiệu quốc tế cũng góp phần củng cố sức hút của từng điểm đến. Việt Nam đã được vinh danh là Điểm đến di sản hàng đầu thế giới lần thứ 6 tại World Travel Awards. Cao nguyên đá Đồng Văn được ghi nhận là Điểm đến văn hóa cấp địa phương hàng đầu thế giới, Mộc Châu là Điểm đến thiên nhiên hàng đầu, Tam Đảo là Thị trấn du lịch hàng đầu, Phú Quốc là Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu và làng Cẩm Thanh nằm trong danh sách những ngôi làng đẹp nhất thế giới...

Ẩm thực và con người tạo nên dấu ấn riêng

Phở, bánh mì và cà phê Việt Nam đã trở thành những cái tên quen thuộc với nhiều du khách quốc tế. Tuy nhiên, trải nghiệm ẩm thực ở Việt Nam không dừng lại ở các món ăn nổi tiếng. Sự khác biệt giữa các vùng miền cũng là một phần tạo nên sức hấp dẫn của hành trình.

Ẩm thực Hà Nội có nét tinh tế trong cách lựa chọn nguyên liệu và chế biến; ẩm thực Huế gắn với sự cầu kỳ, thanh nhã của văn hóa cung đình; trong khi miền Nam nổi bật bởi sự phong phú của nguyên liệu và hương vị tươi ngon. Từ quán ăn ven đường đến những món đặc sản địa phương, mỗi bữa ăn đều có thể mở ra một cách tiếp cận gần gũi hơn với đời sống bản địa.

Cùng với ẩm thực, sự cởi mở và thân thiện của người dân cũng góp phần tạo thiện cảm. Một cuộc trò chuyện ngắn, sự hướng dẫn tận tình khi khách hỏi tìm đường hay cách người bán hàng giới thiệu món ăn đôi khi để lại ấn tượng lâu hơn cả một điểm tham quan. Hà Nội từng được xếp trong Top 2 thành phố thân thiện nhất thế giới, bổ sung thêm một dấu ấn cho hình ảnh du lịch Việt Nam.

Đây là những lợi thế khó thể hiện đầy đủ qua các con số thống kê, nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến cảm nhận của du khách. Khi trải nghiệm thuận lợi và tạo được kết nối với đời sống địa phương, một chuyến đi dễ trở thành lý do để họ giới thiệu Việt Nam với bạn bè hoặc lựa chọn quay lại.

An toàn, an ninh và giao thông thuận tiện ngày càng quan trọng

Trong bối cảnh du lịch quốc tế chịu tác động từ xung đột địa chính trị, biến động kinh tế và rủi ro thiên tai, an toàn trở thành một tiêu chí quan trọng khi lựa chọn điểm đến. Theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) năm 2026, Việt Nam đứng thứ 9 toàn cầu về chỉ số an toàn và an ninh.

Bên cạnh yếu tố an ninh, khả năng di chuyển cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đặt vé. Việc mở rộng các đường bay quốc tế và nội địa giúp hành trình đến Việt Nam thuận tiện hơn, đồng thời tạo điều kiện kết nối các vùng du lịch.

Những điểm đến miền núi phía Bắc từng đòi hỏi nhiều thời gian di chuyển, phù hợp hơn với nhóm khách du lịch bụi, đang có thêm cơ hội tiếp cận các nhóm du khách khác nhau khi kết nối giao thông được cải thiện. Dù vậy, khả năng tiếp cận thuận tiện cần đi cùng chất lượng vận tải, dịch vụ tại điểm đến và thông tin du lịch rõ ràng để hành trình thực sự dễ dàng hơn.

Trên bảng xếp hạng Chỉ số phát triển du lịch và lữ hành (TTDI) năm 2026 của WEF, Việt Nam tăng 7 bậc, lên vị trí 52/110 toàn cầu. Kết quả này cho thấy năng lực cạnh tranh du lịch có sự cải thiện, dù vẫn cần nhìn nhận riêng từng yếu tố cấu thành, từ hạ tầng, dịch vụ đến môi trường phát triển bền vững.

Lượng khách tăng, sức hút cần được duy trì

Những ghi nhận quốc tế phần nào phản ánh qua kết quả đón khách. Năm 2025, Việt Nam đón lượng khách quốc tế kỷ lục 21,2 triệu lượt. Trong 9 tháng đầu năm 2026, cả nước đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt 874.000 tỉ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Riêng tháng 9, lượng khách quốc tế đạt 1,77 triệu lượt.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất với 3,9 triệu lượt, tiếp đến là Hàn Quốc với 3 triệu lượt. Nga đóng góp khoảng 1,1 triệu lượt, bên cạnh các thị trường như Đài Loan (Trung Quốc) và Mỹ. Trong đó, thị trường châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng nhất, đạt 55%.

Năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa, với tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.125 nghìn tỉ đồng. Đây là mục tiêu đòi hỏi năng lực phục vụ phải theo kịp tốc độ tăng trưởng, từ giao thông, lưu trú đến quản lý điểm đến và bảo vệ tài nguyên.

Việc vào Top 10 quốc gia được yêu thích nhất thế giới là một dấu mốc tích cực, nhưng cũng cho thấy kỳ vọng của du khách đối với Việt Nam ngày càng cao. Cảnh quan đẹp, món ăn ngon và sự thân thiện có thể tạo sức hút ban đầu; để giữ chân khách, những lợi thế ấy cần được chuyển thành trải nghiệm ổn định, thuận tiện và có chiều sâu.

Khi du khách có thể khám phá di sản, tận hưởng thiên nhiên, thưởng thức ẩm thực và cảm nhận đời sống địa phương trong một hành trình ý nghĩa, Việt Nam sẽ có thêm cơ hội biến sự quan tâm thành những chuyến đi thực tế, những lần trở lại và sức lan tỏa lâu dài trên thị trường du lịch quốc tế.