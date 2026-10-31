Việt Nam-Vân Nam mở rộng không gian hợp tác, thúc đẩy kết nối địa phương

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn và đoàn công tác làm việc với Phó Thị trưởng thành phố Phổ Nhĩ Từ Hồng Bân, trao đổi về tiềm năng và định hướng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa và du lịch. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Côn Minh)

Nhận lời mời của Chính quyền tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), từ ngày 25-30/10, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn dẫn đầu đoàn lãnh đạo cơ quan ngoại vụ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của 7 địa phương Việt Nam gồm Lạng Sơn, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Vĩnh Long và Cần Thơ thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Vân Nam và thành phố Phổ Nhĩ; khảo sát cửa khẩu Ma Hán, một số khu công nghiệp, mô hình nông nghiệp xanh, nông thôn kiểu mới và các điểm văn hóa, du lịch tiêu biểu của địa phương.

Tại các cuộc làm việc, hai bên đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, khẳng định hợp tác giữa các địa phương tiếp tục là điểm sáng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước. Hai bên nhất trí cụ thể hóa và triển khai hiệu quả nhận thức chung, các thỏa thuận và chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác trên các lĩnh vực.

Một điểm nhấn đáng chú ý của chuyến công tác là định hướng mở rộng hợp tác giữa Vân Nam với các địa phương nằm sâu trong nội địa Việt Nam, trước mắt là 7 địa phương tham gia đoàn. Đây được xem là bước phát triển mới trong hợp tác địa phương, góp phần phát huy thế mạnh bổ trợ, đa dạng hóa đối tác, mở rộng mạng lưới kết nối và đưa quan hệ hợp tác vượt ra ngoài phạm vi các tỉnh có chung đường biên giới.

Việc tăng cường kết nối giữa các địa phương có vị trí địa lý, điều kiện kinh tế và thế mạnh phát triển khác nhau sẽ mở thêm dư địa hợp tác, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh, đồng thời thúc đẩy liên kết các chuỗi cung ứng, sản xuất và tiêu thụ hàng hóa.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn và đoàn công tác làm việc với Phó Thị trưởng thành phố Phổ Nhĩ Từ Hồng Bân, trao đổi về tiềm năng và định hướng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa và du lịch. (Ảnh: TLSQVN tại Côn Minh)

Về hợp tác biên giới và kết nối hạ tầng, hai bên nhất trí tiếp tục hoàn thiện thủ tục mở cửa khẩu song phương A Pa Chải (Điện Biên) - Long Phú (Phổ Nhĩ); nâng cấp cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu) - Kim Thủy Hà (Hồng Hà) lên cửa khẩu quốc tế; thúc đẩy xây dựng cửa khẩu thông minh, khu hợp tác kinh tế qua biên giới và công trình đường bộ khu vực cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy - Thiên Bảo.

Các định hướng này được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, rút ngắn thời gian thông quan, nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực biên giới.

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa, đặc biệt là nông sản Việt Nam, tiếp cận sâu rộng hơn thị trường Vân Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc. Phía Vân Nam khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm và hoạt động xúc tiến thương mại tại địa phương, qua đó quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, thương mại và hạ tầng, hai bên cũng thống nhất tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và trao đổi kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực có thế mạnh của mỗi bên như trà và cà phê.

Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, hai bên nghiên cứu xây dựng các tuyến du lịch kết nối mạng lưới di sản được UNESCO ghi danh; tăng cường trao đổi chuyên gia, hợp tác bảo tồn di sản địa chất và phát triển du lịch địa chất. Đây là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng, góp phần khai thác hiệu quả giá trị tài nguyên, văn hóa và cảnh quan, đồng thời tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn dẫn đầu đoàn lãnh đạo cơ quan ngoại vụ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 7 địa phương của Việt Nam-Vân Nam (Trung Quốc) từ ngày 25-30/10/2026. (Ảnh: TLSQVN tại Côn Minh)

Làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, đại diện 7 địa phương đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác với Vân Nam, đồng thời đề nghị Tổng Lãnh sự quán tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ kết nối đối tác, doanh nghiệp trong các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, công nghệ xanh, năng lượng sạch và nông nghiệp đặc sắc cao nguyên.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh bám sát các kết quả, cam kết đạt được trong chuyến công tác; chủ động cập nhật thông tin về các hội chợ, triển lãm và hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư quy mô lớn tại Vân Nam, tạo điều kiện để các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam tham gia quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác.

Chuyến công tác được triển khai trong khuôn khổ cơ chế hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Chính quyền tỉnh Vân Nam từ năm 2024, tiếp nối cơ chế hợp tác với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây được thiết lập từ năm 2015.

Thông qua các cơ chế này, Bộ Ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, điều phối và hỗ trợ các địa phương chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại, khai thác tiềm năng hợp tác, kết nối đối tác và doanh nghiệp. Qua đó, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc không chỉ được củng cố trên bình diện quan hệ giữa các tỉnh biên giới mà còn từng bước mở rộng chiều sâu, phạm vi và lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho các địa phương và nhân dân hai nước.

- Chương trình thăm, làm việc tại Vân Nam (Trung Quốc) thuộc cơ chế hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Chính quyền tỉnh Vân Nam được triển khai thực hiện từ năm 2024 đến nay. - Hiện nay, Bộ Ngoại giao đã thiết lập được cơ chế hợp tác tương tự với hai địa phương của Trung Quốc là Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (triển khai từ năm 2015) và Chính quyền tỉnh Vân Nam.