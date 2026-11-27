Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương Việt Nam) đưa tin, đại diện tham gia ký kết phía Việt Nam là ông Chu Thắng Trung - Quyền Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại và phía Vương quốc Anh là ông Iain Frew - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực phòng vệ thương mại diễn ra dưới sự chứng kiến của ông Anas Sarwar - Quốc vụ khanh phụ trách thương mại thuộc Bộ Kinh doanh, Đổi mới sáng tạo, Khoa học và Thương mại Vương quốc Anh và Bắc Ai-len và ông Lương Hoàng Thái - Thứ trưởng Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ông Lương Hoàng Thái - Thứ trưởng Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ông Anas Sarwar - Quốc vụ khanh phụ trách thương mại thuộc Bộ Kinh doanh, Đổi mới sáng tạo, Khoa học và Thương mại Vương quốc Anh và Bắc Ai-len chứng kiến Lễ ký kết Bản ghi nhớ trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực phòng vệ thương mại (Ảnh: TRAV)

Năm 2026, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), với nhiều hoạt động quan trọng do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức, đặc biệt là Phiên họp Quan chức cấp cao lần thứ 5 (SOM5), Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 và các sự kiện bên lề từ ngày 23 đến ngày 27/11/2026, trong đó có Kỳ họp JETCO 15. Việc ký kết Bản ghi nhớ nhân dịp này, dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Bộ hai quốc gia, góp phần tạo thêm kết quả hợp tác cụ thể, thiết thực trong quan hệ kinh tế, thương mại song phương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Việc ký kết Bản ghi nhớ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa cơ quan phòng vệ thương mại hai nước, chính thức thiết lập cơ chế trao đổi định kỳ về chính sách, thực tiễn điều tra và áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, đồng thời tăng cường hợp tác kỹ thuật và nâng cao năng lực thực thi của hai Bên (Ảnh: TRAV)

Việc ký kết Bản ghi nhớ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa cơ quan phòng vệ thương mại hai nước, chính thức thiết lập cơ chế trao đổi định kỳ về chính sách, thực tiễn điều tra và áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, đồng thời tăng cường hợp tác kỹ thuật và nâng cao năng lực thực thi của hai Bên. Trong bối cảnh các biện pháp phòng vệ thương mại và chính sách bảo hộ thương mại có nhiều diễn biến phức tạp, việc thiết lập kênh hợp tác chính thức với cơ quan phòng vệ thương mại Vương quốc Anh là cần thiết, tạo điều kiện để Việt Nam kịp thời cập nhật chính sách, trao đổi quan điểm và phản ánh những quan ngại liên quan đến các biện pháp phòng vệ thương mại, qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.