Việt Nam và Venezuela chuẩn bị Kỳ họp lần thứ IV Ủy ban liên Chính phủ

Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lương Hoàng Thái tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Venezuela Eduardo Antonio Ramírez Castro. (Ảnh: Bộ Công Thương)

Việt Nam và Venezuela thống nhất thúc đẩy tổ chức Kỳ họp lần thứ IV Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Venezuela về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ tại Caracas vào thời điểm thích hợp, tập trung vào các trụ cột hợp tác trong giai đoạn 2026-2030.

Công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp lần thứ IV Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Venezuela về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ được Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Venezuela Eduardo Antonio Ramírez Castro trao đổi tại buổi làm việc ngày 11/11.

Thay mặt Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái chào mừng Thứ trưởng Eduardo Antonio Ramírez Castro cùng đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái hoan nghênh việc hai bên thống nhất tổ chức Kỳ họp lần thứ IV sau thời gian dài cơ chế hợp tác Ủy ban liên Chính phủ bị gián đoạn.

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương, kỳ họp là cơ hội để hai bên rà soát tình hình hợp tác và cùng xác định hướng hợp tác phù hợp với bối cảnh mới của hai nước.

Thứ trưởng Eduardo Antonio Ramírez Castro cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Chính phủ, nhân dân Việt Nam; đánh giá cao tình hữu nghị, đoàn kết và sự gắn bó giữa hai nước trong suốt thời gian qua.

Ông Eduardo Antonio Ramírez Castro khẳng định tầm quan trọng của Kỳ họp lần thứ IV Ủy ban liên Chính phủ trong việc xác định các lĩnh vực ưu tiên, thực chất trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Venezuela, đặc biệt trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2027.

Thứ trưởng Venezuela đề xuất hai bên xem xét mở rộng phạm vi của Ủy ban liên Chính phủ sang các lĩnh vực mới như an ninh, quốc phòng, viễn thông, y tế để thúc đẩy hợp tác toàn diện, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của hai nước.

Hai bên thống nhất thúc đẩy tổ chức Kỳ họp lần thứ IV Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Venezuela về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ vào thời điểm thích hợp tại thủ đô Caracas, Venezuela. Kỳ họp sẽ tập trung vào các trụ cột hợp tác đã thống nhất trong Chương trình nghị sự song phương giai đoạn 2026-2030.

Chương trình được hai bên thông qua trong chuyến thăm làm việc Venezuela của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, bao gồm các trụ cột: chính trị-ngoại giao; an ninh-quốc phòng; nông nghiệp và an ninh lương thực; an ninh năng lượng và dầu khí; kinh tế, thương mại và đầu tư; viễn thông, công nghệ và y tế; văn hóa, du lịch, thể thao và truyền thông.

Cơ chế hợp tác Ủy ban liên Chính phủ được thành lập trên cơ sở Hiệp định khung về hợp tác ký ngày 31/7/2006 giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bolivar Venezuela.

Đến nay, hai nước đã tổ chức ba kỳ họp: Kỳ họp lần thứ I và thứ II diễn ra tại Caracas lần lượt vào tháng 8/2008 và tháng 4/2012; Kỳ họp lần thứ III được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3/2015./.