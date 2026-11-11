Việt Nam và Trung Quốc tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới

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Thực hiện Quy chế phối hợp và Thỏa thuận hợp tác Biên phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc đã được đại diện biên giới hai bên phê duyệt, ngày 11/11, Đồn Biên phòng Sen Thượng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Trạm Hội ngộ hội đàm khu vực Kim Bình, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tổ chức tuần tra song phương trên đoạn biên giới từ mốc giới số 11 đến mốc giới số 12.

Tham gia đợt tuần tra, Đội tuần tra Đồn Biên phòng Sen Thượng gồm 5 người, do Trung tá Trần Bá Liêm, Đồn trưởng làm Đội trưởng tuần tra. Về phía Trạm Hội ngộ hội đàm khu vực Kim Bình, Đội tuần tra gồm 5 người, do Trung tá Lý Anh Cường, Trạm trưởng làm Đội trưởng tuần tra.

Việc tổ chức tuần tra song phương nhằm tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, đồng thời thắt chặt tình hữu nghị giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước.

Tại thực địa, lực lượng hai bên đã tuần tra dọc đường biên giới, kiểm tra mốc giới theo kế hoạch; trao đổi các thông tin liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới; đồng thời thực hiện tô son mốc giới.

Hai bên thống nhất thời gian, phương án tổ chức các đợt tuần tra song phương tiếp theo, bảo đảm phối hợp, chặt chẽ, hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Kết thúc đợt tuần tra, hai bên đánh giá cao công tác quản lý, bảo vệ biên giới của mỗi bên cũng như hiệu quả phối hợp trong thời gian qua, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.

Đợt tuần tra song phương lần này tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước trong việc thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận đã ký kết, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới ổn định sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển./.