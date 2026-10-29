Việt Nam và Trung Quốc kết nối sản xuất, logistics và chuỗi giá trị toàn cầu

Sự kiện quy tụ tham gia của lãnh đạo các bộ, ban, ngành, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh, các hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế cùng hơn 100 lãnh đạo doanh nghiệp uy tín của cả hai nước nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại thực chất và sâu rộng hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cùng các đại biểu tham dự Hội thảo xúc tiến đầu tư Việt Nam – Trung Quốc với chủ đề “Kết nối sản xuất, logistics và chuỗi giá trị toàn cầu”.

Động lực từ không gian phát triển mới và mối quan hệ chiến lược

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chủ đề hội thảo là biểu hiện sinh động của tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên số hóa và xanh hóa. Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 256,4 tỷ USD trong năm 2025. Sự bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế mở ra không gian rộng lớn để doanh nghiệp hai bên cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố nhấn mạnh, kể từ ngày 1/7/2025, việc hợp nhất không gian phát triển giữa TP Hồ Chí Minh với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đã hình thành một “chuỗi giá trị trong lòng một đô thị” với quy mô hơn 6.772 km² và hơn 14 triệu dân. Không gian này kết hợp hoàn hảo giữa trung tâm tài chính, thương mại với các thủ phủ công nghiệp công nghệ cao và hệ thống cảng biển nước sâu Cái Mép – Thị Vải.

Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TP Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) Lê Trường Duy phát biểu tại hội thảo.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Từ Châu (Xu Zhou), Quyền Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TP Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò đầu tàu kinh tế của TP Hồ Chí Minh. Ông khẳng định hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước đã vượt qua khuôn khổ thương mại hàng hóa truyền thống để bước sang giai đoạn phối hợp chuỗi cung ứng, trao đổi công nghệ và chia sẻ tri thức trong các lĩnh vực sản xuất thông minh, logistics hiện đại, hạ tầng và tài chính.

Tập trung 3 định hướng chiến lược và giải pháp thực tiễn

Từ góc độ công nghệ và đổi mới sáng tạo, ông Lê Trường Duy, Giám đốc HCMC C4IR chỉ rõ: chuỗi giá trị hiện đại đòi hỏi một hệ sinh thái liên thông chặt chẽ giữa nhà sản xuất, hạ tầng logistics, hệ thống cảng biển và nguồn nhân lực có kỹ năng. HCMC C4IR đề xuất 3 trọng tâm hợp tác gồm: kết nối chuẩn xác cung - cầu công nghệ cao; tối ưu hóa hạ tầng, logistics thông minh và logistics xanh; thúc đẩy chuyển giao công nghệ gắn liền với năng lực tiếp nhận nội địa.

Quyền Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam, Chi hội TP Hồ Chí Minh Yang Wen Bin phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo đã lắng nghe các tham luận chuyên sâu từ các tập đoàn và hiệp hội lớn. Về sản xuất và công nghiệp: Đại diện Tập đoàn Becamex trình bày góc nhìn tổng thể về Việt Nam như một điểm đến chiến lược trong thu hút đầu tư, phát triển hệ sinh thái khu công nghiệp và nhà cung ứng.

Về logistics và cảng biển: Bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP Hồ Chí Minh (HLA) cùng đại diện Cảng Quốc tế QTM đã phân tích các giải pháp kết nối cảng biển, kho bãi, giảm chi phí vận tải và phát triển logistics xanh.

Về hạ tầng giao thông: Ông Zhang Qiang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH China Railway Sixth Group Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển hạ tầng đường sắt, tiêu chuẩn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ vận hành.

Về đổi mới sáng tạo và nhân lực: Ông Ge Jun, Chủ tịch kiêm TGĐ TOJOY giới thiệu mô hình kết nối giao thương toàn cầu. TS. Dương Như Hùng (Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh) đặt ra bài toán then chốt về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để tiếp nhận tri thức và công nghệ mới.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Sunwah khu vực Đông Nam Á, CEO Sunwah Innovations Jesse Choi phát biểu tại hội thảo.

Điểm nhấn của hội thảo là phiên tọa đàm chuyên sâu theo mô hình “Triple Helix” (Nhà nước – Doanh nghiệp – Nhà trường) dưới sự điều phối của TS. Nguyễn Tiến Trường. Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về các giải pháp tháo gỡ rào cản pháp lý, phát triển hạ tầng thông minh, truy xuất nguồn gốc số, thu xếp nguồn vốn và triển khai các dự án liên doanh thí điểm.

Hội thảo “Kết nối sản xuất, logistics và chuỗi giá trị toàn cầu” không chỉ là diễn đàn trao đổi chiến lược mà còn là cầu nối thiết thực, khẳng định quyết tâm của chính quyền TP Hồ Chí Minh và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc trong việc hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác thành những dự án đầu tư cụ thể, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của khu vực.