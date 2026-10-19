Việt Nam và Trung Quốc đẩy nhanh triển khai cửa khẩu thông minh

Xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng (Lạng Sơn). (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Ngày 19/10, tại lối thông quan khu vực mốc 1090-1091 (Tân Thanh-Pò Chài) diễn ra cuộc hội đàm giữa Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Việt Nam) và Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường, Quảng Tây (Trung Quốc).

Hai bên đã tập trung trao đổi các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực thông quan hàng hóa và đẩy nhanh tiến độ triển khai mô hình cửa khẩu thông minh. Đây là những nội dung quan trọng nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, vận tải và giao lưu qua biên giới Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian tới.

Trong không khí hữu nghị, hợp tác, hai bên trao đổi nhiều nội dung liên quan đến hoạt động quản lý cửa khẩu, tổ chức giao nhận hàng hóa, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và ứng dụng công nghệ trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Với đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089, phía Lạng Sơn đề xuất hai bên nghiên cứu thí điểm phương thức giao nhận hàng hóa bằng phương tiện vận tải tự hành AGV theo hình thức cắt moóc; với thời gian lưu moóc tối đa không quá 48 giờ, trước mắt áp dụng đối với hàng linh kiện điện tử và hàng vận chuyển nguyên container. Hai bên tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền nghiên cứu, bổ sung các quy định liên quan, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động vận tải thông minh qua biên giới.

Đối với lối thông quan Cốc Nam-Lũng Nghịu (khu vực mốc 1104-1105), phía Lạng Sơn đề nghị Bằng Tường quan tâm nâng cấp tuyến đường kết nối bởi tuyến đường phía Trung Quốc có quy mô nhỏ hẹp, chỉ đáp ứng một làn xe lưu thông, ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực giải phóng hàng hóa. Để khắc phục, phía Việt Nam đề xuất nâng cấp tuyến đường lên ít nhất hai làn xe; đồng thời tiến tới thống nhất thời gian thông quan từ 7 giờ đến 18 giờ (theo giờ Hà Nội).

Cũng tại lối thông quan Cốc Nam-Lũng Nghịu, theo phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp và số liệu thống kê, lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua đây đã giảm hơn 90% kể từ ngày giữa 8/2026, nguyên nhân liên quan đến việc điều chỉnh tiêu chuẩn kích thước phương tiện vận tải phía Trung Quốc. Do đó, việc xem xét áp dụng các tiêu chuẩn quản lý phương tiện thống nhất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì hoạt động xuất nhập khẩu là cần thiết.

Trong chương trình hội đàm, các đại biểu dành nhiều thời gian trao đổi về tiến độ triển khai mô hình cửa khẩu thông minh. Tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, dự án mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 đã được tỉnh Lạng Sơn khởi công từ ngày 30/6/2025, với tổng mức đầu tư hơn 94,6 tỷ đồng. Lạng Sơn phấn đấu tổ chức thử nghiệm phương tiện vận tải thông minh IGV vào ban đêm tại khu vực mốc 1119-1120 trong tháng 12/2026, với thời gian dự kiến từ 20 giờ đến 22 giờ, khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết.

Để triển khai phương án này, phía Việt Nam đề nghị Bằng Tường phối hợp bố trí luồng di chuyển riêng, hệ thống chiếu sáng và lực lượng chức năng tại hiện trường, bảo đảm hoạt động thử nghiệm không ảnh hưởng đến việc thông quan hàng hóa thông thường. Với dự án mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa và nhà làm việc liên ngành khu vực mốc 1088/2-1089, Lạng Sơn dự kiến hoàn thành trong quý 2/2027.

Phía Lạng Sơn cho biết nhà đầu tư dự án cửa khẩu thông minh tại khu vực này đang triển khai kết nối hạ tầng số, logistics, nghiên cứu phương tiện vận chuyển không người lái và xây dựng phần mềm phục vụ quản lý, vận hành. Để bảo đảm vận hành đồng bộ, phía Lạng Sơn đề nghị tăng cường trao đổi giữa doanh nghiệp đầu tư, vận hành cửa khẩu thông minh của hai nước; thống nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật, giao diện kết nối, phương án chia sẻ dữ liệu logistics và cơ chế phối hợp quản lý.

Ngoài các vấn đề thương mại và vận tải, hai bên trao đổi về việc khôi phục hoạt động và mở chính thức cặp cửa khẩu Bình Nghi-Bình Nhi Quan thành cửa khẩu song phương, bao gồm tuyến đường bộ khu vực mốc 1035. Trong lĩnh vực du lịch, hai bên trao đổi về khả năng mở rộng hoạt động du lịch bằng xe tự lái, nghiên cứu kết nối các cửa khẩu, lối thông quan nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh và giao lưu nhân dân.

Ông Tả Đào, Phó Bí thư Thị ủy, Thị Trưởng thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trưởng đoàn phía Trung Quốc, cho biết các nội dung trao đổi tại hội đàm cho thấy quyết tâm tăng cường phối hợp giữa hai địa phương trong giải quyết những khó khăn phát sinh tại cửa khẩu, đồng thời từng bước hiện đại hóa phương thức vận tải và quản lý hàng hóa qua biên giới.

Ông Hoàng Viết Đông, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, Trưởng Đoàn phía Việt Nam nhấn mạnh, thời gian tới, mong muốn thị Bằng Tường tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả kiểm tra, kiểm soát, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là mặt hàng trái cây, nông sản Việt Nam.

Đặc biệt cùng đẩy nhanh tốc độ triển khai thực hiện thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh Việt Nam-Trung Quốc tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1119-1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị-Hữu Nghị Quan./.