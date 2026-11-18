Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà và ông Lưu Kim Phong - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc, Cục trưởng Cục Quản lý Trung y Quốc gia Trung Quốc trao đổi hợp tác giữa hai bên.

Hợp tác về y tế là một trong những lĩnh vực được đẩy mạnh trong mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong nhiều năm qua.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ các viện nghiên cứu, trường đại học, bệnh viện và doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác nhiều mặt, cùng thúc đẩy hiện đại hóa và quốc tế hóa y học cổ truyền, đóng góp vào việc xây dựng cộng đồng sức khỏe chung.

Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực y dược cổ truyền

Những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm, chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi và ban hành nhiều chính sách nhằm phát triển ngành y học, đặc biệt là y dược cổ truyền Việt Nam. Việt Nam cũng có nhiều chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư trong lĩnh vực y dược cổ truyền.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân vào tháng 8/2024, Bộ Y tế Việt Nam đã ký hai Bản ghi nhớ về hợp tác y tế và hợp tác y dược cổ truyền với các ban, ngành liên quan của Trung Quốc.

Vào giữa tháng 10/2026, trong chương trình công tác tại Trung Quốc, đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà làm Trưởng đoàn đã làm việc với các cơ quan quản lý y tế, bệnh viện và cơ sở đào tạo hàng đầu của Trung Quốc.

Đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Cục Quản lý Trung y Quốc gia Trung Quốc vào ngày 15/10/2026. Tại cuộc hội đàm, hai bên trao đổi về những kết quả hợp tác trong lĩnh vực y dược cổ truyền, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện chính sách, phát triển hệ thống khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, đào tạo nhân lực, phát triển dược liệu và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.

Đặc biệt, hai bên đã ký kết Kế hoạch hành động hợp tác trong lĩnh vực y dược cổ truyền giai đoạn 2026-2031, tạo cơ sở quan trọng để tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể giữa cơ quan quản lý, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu của hai nước.

Đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam hội đàm với Cục Quản lý Trung y Quốc gia Trung Quốc.

Việc ký kết Kế hoạch hành động thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc đưa quan hệ hợp tác y dược cổ truyền Việt Nam-Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần phát huy giá trị y học truyền thống trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thông qua các cuộc hội đàm, làm việc, khảo sát thực tế và hoạt động ký kết hợp tác, đoàn công tác Bộ Y tế Việt Nam đã thúc đẩy những định hướng hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực y dược cổ truyền, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, quản trị bệnh viện, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế.

Những kết quả đạt được là cơ sở quan trọng để các cơ quan, đơn vị của hai nước tiếp tục cụ thể hóa các nội dung hợp tác, góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế, chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và hiệu quả chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phối hợp giữa các địa phương vùng biên giới phòng chống dịch

Việt Nam và Trung Quốc cũng có nhiều cuộc làm việc chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác với Việt Nam trong phòng bệnh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc vào cuối tháng 9/2026, Đoàn công tác liên ngành của Việt Nam do Phó giáo sư Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với Thứ trưởng Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Shen Hongbing.

Trong buổi làm việc, Thứ trưởng Shen Hongbing khẳng định Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác với Việt Nam trong phòng bệnh, sức khỏe môi trường, ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu thông qua trao đổi thông tin, hợp tác kỹ thuật và tăng cường năng lực.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cho biết Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã xác định những định hướng quan trọng, trong đó chuyển mạnh từ tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chú trọng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời, đồng thời Việt Nam cũng đã ban hành Luật Phòng bệnh, tạo cơ sở pháp lý toàn diện hơn cho công tác phòng bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương và Thứ trưởng Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Shen Hongbing ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phòng bệnh.

Từ kết quả trao đổi trong chuyến công tác, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đánh giá cao những kinh nghiệm và thành tựu của Trung Quốc, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục đưa hợp tác trong lĩnh vực phòng bệnh, kiểm soát dịch bệnh và y tế công cộng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Trọng tâm hợp tác giữa hai bên gồm tăng cường đào tạo, nghiên cứu, trao đổi chuyên gia và hợp tác kỹ thuật về giám sát, cảnh báo sớm, xét nghiệm, đánh giá nguy cơ, bệnh truyền nhiễm mới nổi và ứng phó với các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng; mở rộng hợp tác về phòng, chống bệnh không lây nhiễm, dinh dưỡng, sàng lọc, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ bệnh tật tại cộng đồng.

Hai bên cũng tăng cường hợp tác về ô nhiễm không khí và sức khỏe, nhất là đánh giá tác động sức khỏe, kết nối dữ liệu môi trường-y tế, giám sát, cảnh báo sớm và hướng dẫn bảo vệ sức khỏe người dân, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, xây dựng và kết nối hệ thống thông tin y tế công cộng, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Thứ trưởng Shen Hongbing hoan nghênh các đề xuất của phía Việt Nam và khẳng định phía Trung Quốc ủng hộ và sẵn sàng tăng cường hợp tác với Bộ Y tế Việt Nam trong các lĩnh vực Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đề xuất cũng như những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Shen Hongbing đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh qua biên giới, nhất là phối hợp giữa các địa phương biên giới trong giám sát, cảnh báo sớm và ứng phó với nguy cơ dịch bệnh, trên cơ sở phát huy các cơ chế hợp tác đã được thiết lập giữa các địa phương hai nước.

Phía Trung Quốc cũng ủng hộ việc tăng cường hợp tác trực tiếp giữa các cơ quan chuyên môn, kỹ thuật của hai nước để thúc đẩy các hoạt động hợp tác thiết thực trong thời gian tới.

Hai Thứ trưởng đã đại diện hai cơ quan ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật. Biên bản ghi nhớ tạo khuôn khổ để hai bên tiếp tục xây dựng và triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể, từ trao đổi thông tin, kinh nghiệm và chuyên gia đến đào tạo, nghiên cứu và hợp tác kỹ thuật trong các lĩnh vực cùng quan tâm. Sau lễ ký kết, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp để cụ thể hóa các nội dung của Biên bản ghi nhớ thành các chương trình, hoạt động hợp tác thiết thực./.