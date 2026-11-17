Đại sứ Phạm Bình Đàm tiếp ông Hermenegildo Gonçalves da Cruz, Tổng Thanh tra Cảnh sát quốc gia Timor-Leste. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Tại buổi tiếp, ông Hermenegildo Gonçalves da Cruz đánh giá cao kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng lực lượng và bảo đảm an ninh, trật tự; mong muốn tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, nhất là trong lĩnh vực an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Cho rằng phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm liên tục thay đổi, Đại sứ Phạm Bình Đàm đề nghị, hai nước thúc đẩy hợp tác trên tất cả các khâu, từ trao đổi kinh nghiệm, phòng ngừa đến phối hợp đấu tranh, xử lý tội phạm.

Hai bên thống nhất tăng cường kết nối đầu mối liên lạc trực tiếp, trao đổi thông tin kịp thời giữa các cơ quan thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm mạng, lừa đảo và mua bán người.

Đại sứ Phạm Bình Đàm cũng nêu rõ sự cần thiết của việc xây dựng khuôn khổ hợp tác chính thức giữa các cơ quan chức năng hai nước, gắn hợp tác song phương với các cơ chế phối hợp trong ASEAN, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trong quá trình Timor-Leste hội nhập khu vực.

Về chuyển đổi số, Đại sứ chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống định danh, xác thực điện tử phục vụ quản lý cư trú, giải quyết thủ tục hành chính và phòng, chống tội phạm.

Theo Đại sứ, quá trình hiện đại hóa lực lượng cảnh sát cần gắn với định hướng chuyển đổi số chung của Timor-Leste, bảo đảm thông tin được kết nối, chia sẻ kịp thời giữa các cơ quan, đồng thời chú trọng đào tạo cán bộ để chủ động khai thác, vận hành hệ thống.

Đại sứ đề nghị Tổng Thanh tra Cảnh sát quốc gia Timor-Leste xác định cụ thể nhu cầu và nội dung ưu tiên hợp tác; trên cơ sở đó, Đại sứ quán sẵn sàng hỗ trợ kết nối với các cơ quan chức năng Việt Nam để trao đổi, xây dựng các chương trình hợp tác thiết thực.