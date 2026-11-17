Đại sứ Phạm Bình Đàm và Bộ trưởng Thanh niên, Thể thao, Nghệ thuật và Văn hóa Timor-Leste Nélio Isaac Sarmento. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor Leste cung cấp)

Ngày 17/11, tại Dili, Đại sứ Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Thanh niên, Thể thao, Nghệ thuật và Văn hóa Timor-Leste Nélio Isaac Sarmento. Hai bên trao đổi các hướng hợp tác về đào tạo nghệ thuật, tập huấn vận động viên, bảo tồn di sản và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Bộ trưởng Nélio Isaac Sarmento cho biết, Timor-Leste đang chuẩn bị thành lập học viện âm nhạc và học viện nghệ thuật, từng bước xây dựng nền tảng đào tạo chuyên nghiệp trong các lĩnh vực này.

Nhắc lại chuyến thăm Việt Nam gần đây, Bộ trưởng Nélio Isaac Sarmento đánh giá cao mô hình đào tạo của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và các cuộc trao đổi với nghệ sĩ, nhạc sĩ Việt Nam. Bộ trưởng mong muốn Việt Nam hỗ trợ công tác chuẩn bị đưa hai học viện vào hoạt động, đồng thời tạo thêm cơ hội để thanh niên Timor-Leste sang Việt Nam học tập, nâng cao trình độ chuyên môn.

Đại sứ Phạm Bình Đàm khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của Timor-Leste. Về âm nhạc, hai bên có thể nghiên cứu các chương trình học bổng bậc đại học và sau đại học, đào tạo giảng viên, trao đổi nghệ sĩ và tổ chức các đợt giao lưu chuyên môn ngắn hạn. Đại sứ cũng nêu khả năng giảng viên, nghệ sĩ Việt Nam sang giảng dạy, biểu diễn tại Timor-Leste.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor Leste cung cấp)

Về mỹ thuật, các cơ sở đào tạo của Việt Nam, với truyền thống hình thành từ Trường Mỹ thuật Đông Dương năm 1925, có thể chia sẻ chuyên môn với Timor-Leste trong quá trình xây dựng học viện nghệ thuật.

Trong lĩnh vực thể thao, Bộ trưởng Nélio Isaac Sarmento cho biết, Timor-Leste ưu tiên phát hiện, đào tạo vận động viên từ cơ sở. Cùng với bóng đá, Timor-Leste quan tâm phát triển thể dục dụng cụ và bơi lội, mong muốn cử vận động viên sang Việt Nam tập huấn ngắn hạn, từ một tuần đến một tháng, để chuẩn bị cho SEA Games và các giải đấu quốc tế.

Đại sứ Phạm Bình Đàm chia sẻ, từ điều kiện còn nhiều khó khăn, thể thao Việt Nam đã phát triển nhờ xác định đúng các môn thế mạnh, đầu tư có trọng tâm, kết hợp cử vận động viên ra nước ngoài tập huấn với mời chuyên gia quốc tế. Tại SEA Games 33 năm 2025, Việt Nam giành 87 huy chương vàng, xếp thứ ba toàn đoàn. Đại sứ gợi ý chuyên gia Việt Nam có thể sang khảo sát, trao đổi với các cơ quan chuyên môn của Timor-Leste để xác định những môn thể thao có tiềm năng và xây dựng định hướng đào tạo phù hợp.

Đại sứ Phạm Bình Đàm, Bộ trưởng Nélio Isaac Sarmento và các thành viên tham dự buổi làm việc chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor Leste cung cấp)

Về bảo tồn di sản, Bộ trưởng Nélio Isaac Sarmento cho biết, Timor-Leste còn lưu giữ nhiều công trình kiến trúc cổ mang dấu ấn Bồ Đào Nha, việc bảo tồn các công trình này gắn với phát triển du lịch và kinh tế địa phương. Timor-Leste mong muốn trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực này, đồng thời quan tâm đến kinh nghiệm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh.

Đại sứ Phạm Bình Đàm giới thiệu kinh nghiệm của Việt Nam trong gắn đào tạo kỹ năng với tạo việc làm cho thanh niên, xây dựng chính sách khuyến khích khởi nghiệp với sự tham gia của doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, cùng các mô hình nhà văn hóa, khu thể thao cộng đồng, câu lạc bộ nghệ thuật và hoạt động tình nguyện dành cho giới trẻ.

Cuộc gặp diễn ra khi Việt Nam và Timor-Leste hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (28/7/2002-28/7/2027). Ngày 15/11, tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 ở Manila (Philippines), lãnh đạo các nước ASEAN đã chính thức xác nhận Timor-Leste đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2029.