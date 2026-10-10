Việt Nam và Timor-Leste mở rộng hợp tác lúa gạo, càphê và thủy sản

Thu hoạch càphê ở vùng trồng của Công ty Simexco Daklak (tỉnh Đắk Lắk). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, ngày 8/10 tại thủ đô Dili, Đại sứ Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm đã có cuộc làm việc với ông Marcos da Cruz, Bộ trưởng Nông nghiệp, Chăn nuôi, Thủy sản và Lâm nghiệp Timor-Leste, nhằm trao đổi các hướng hợp tác cụ thể trong nông nghiệp, thủy sản và chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Timor-Leste.

Bộ trưởng Marcos da Cruz đánh giá cao kinh nghiệm phát triển nông nghiệp và thủy sản của Việt Nam, đồng thời cho biết Timor-Leste có tiềm năng về đất đai, chăn nuôi và nguồn lợi biển.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp tại nước này vẫn chủ yếu ở quy mô nhỏ, trong khi hạ tầng nghề cá và nguồn nhân lực cần tiếp tục được đầu tư. Timor-Leste mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam để nâng cao năng lực sản xuất và bảo đảm an ninh lương thực.

Về nông nghiệp, hai bên xác định lúa gạo và càphê là những lĩnh vực có triển vọng hợp tác, từ trao đổi giống cây trồng, kỹ thuật canh tác, thiết bị đến đào tạo nhân lực.

Đại sứ Phạm Bình Đàm đề xuất kết hợp cung ứng nông sản với việc hỗ trợ Timor-Leste nâng cao năng lực sản xuất trong nước; đồng thời nghiên cứu các mô hình hợp tác ba bên, huy động thêm nguồn lực từ tổ chức quốc tế và đối tác phát triển.

Trong lĩnh vực thủy sản và kinh tế biển, hai bên trao đổi khả năng hợp tác về nuôi trồng, khai thác, đóng tàu, chế biến thủy sản, phát triển hạ tầng nghề cá và đào tạo nhân lực.

Hai bên cũng xem xét ứng dụng công nghệ số trong giám sát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản và phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Bộ trưởng Marcos da Cruz hoan nghênh sự quan tâm của các doanh nghiệp Việt Nam đối với lĩnh vực thủy sản và chế biến tại Timor-Leste, đồng thời nhấn mạnh mong muốn các dự án gắn với chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực. Bộ trưởng đề nghị doanh nghiệp Việt Nam trao đổi trực tiếp với các đơn vị chuyên môn của Bộ để xây dựng kế hoạch cụ thể và đánh giá tính khả thi.

Liên quan đến kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Timor-Leste do Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đồng chủ trì, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm xác định các lĩnh vực ưu tiên, chương trình, dự án và văn kiện hợp tác.

Việc cụ thể hóa các thỏa thuận trong nông nghiệp và thủy sản được kỳ vọng sẽ mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp hai nước, đồng thời góp phần nâng cao năng lực sản xuất và tạo sinh kế bền vững cho người dân Timor-Leste./. ​