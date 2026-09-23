'Việt Nam và Thái Lan không nhất thiết phải cạnh tranh'

Chiều 23/9 tại Hà Nội, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam (ThaiCham) tổ chức hội thảo “50 năm Hữu nghị Thái Lan – Việt Nam: Kết nối chuỗi cung ứng, Kiến tạo tương lai chung”, nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya cho rằng chủ đề hội thảo phản ánh định hướng cho quan hệ đối tác Việt Nam – Thái Lan trong tương lai, khi hai nước bước vào giai đoạn hợp tác mới sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Theo Đại sứ, hợp tác kinh tế thời gian tới sẽ được thúc đẩy trên cơ sở Chiến lược “Ba kết nối”, gồm kết nối các nền kinh tế địa phương, kết nối chuỗi cung ứng và kết nối các chiến lược phát triển bền vững. Hai nước cũng hướng tới mục tiêu đưa thương mại song phương lên 25 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục là những nhà đầu tư chất lượng cao và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam,” Đại sứ Urawadee Sriphiromya nói.

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya phát biểu khai mạc hội thảo chiều 23/9. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Về phía Việt Nam, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính cho rằng mục tiêu trong giai đoạn mới không nên chỉ dừng ở việc tăng kim ngạch thương mại, quy mô vốn hay số lượng dự án, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và chiều sâu kết nối giữa hai nền kinh tế.

Theo ông, doanh nghiệp Thái Lan có thế mạnh trong chế biến thực phẩm, hóa chất và vật liệu, năng lượng, bán lẻ và hạ tầng logistics. Trong khi đó, Việt Nam có thể trở thành cơ sở sản xuất và mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực của các tập đoàn Thái Lan.

Ông đề xuất doanh nghiệp hai nước tăng liên kết chuỗi cung ứng; mở rộng kết nối với các địa phương và hành lang kinh tế mới; đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong khoa học – công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, kinh tế xanh và năng lượng sạch.

Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, ông Nguyễn Anh Tuấn, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Việt Nam – Thái Lan không nhất thiết phải cạnh tranh

Trong phiên thảo luận, bà Thanyalak Vacharachaisurapol, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn (KResearch) nhận định, căng thẳng thương mại, cạnh tranh công nghệ, bất ổn địa chính trị và các yêu cầu về carbon ngày càng đan xen, tác động trực tiếp tới chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp ngày nay không chỉ phải trả lời sản phẩm được sản xuất ở đâu, mà còn phải chứng minh nguyên liệu đến từ đâu, ai sở hữu doanh nghiệp...

Trong bối cảnh đó, các nền kinh tế không thể chỉ tìm thị trường mới mà còn phải đa dạng hóa và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.

“Điều đó có nghĩa là Thái Lan và Việt Nam không nhất thiết phải cạnh tranh. Chúng ta có thể bổ trợ cho nhau dựa trên thế mạnh của mỗi bên,” bà Thanyalak nói.

Theo Phó Giám đốc điều hành KResearch, Thái Lan và Việt Nam đều đang hướng tới mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất, đổi mới sáng tạo và các ngành có giá trị gia tăng cao, nhưng hai nước có nhiều điểm khác nhau.

“Thái Lan có thể bổ trợ cho Việt Nam về công nghệ, kỹ thuật, một số đầu vào chuyên biệt trong những ngành mà chúng tôi có thế mạnh. Trong khi đó, Việt Nam rất mạnh về năng lực sản xuất, chế tạo. Đây chính là những lĩnh vực mà hai nước có thể bổ trợ cho nhau,” bà Thanyalak phân tích.

Bà lấy lĩnh vực trung tâm dữ liệu làm ví dụ: Thái Lan có thế mạnh về ổ đĩa cứng và bảng mạch in, trong khi Việt Nam có thể tham gia các khâu liên quan tới máy chủ, thiết bị và sản xuất. Những năng lực khác biệt này có thể kết nối để hình thành một chuỗi cung ứng phục vụ thị trường toàn cầu.

Bà Thanyalak Vacharachaisurapol (thứ hai từ trái sang) phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Ông Trần Ngọc Khánh, Tổng Giám đốc OPL Logistics, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) cho rằng để mô hình bổ trợ trên vận hành hiệu quả, logistics là mắt xích thiết yếu. Theo ông, doanh nghiệp logistics hiện không còn chỉ làm vận tải hay kho bãi, mà ngày càng tham gia vào toàn bộ dòng chảy nguyên liệu và hàng hóa.

“Chúng tôi đang cố gắng tham gia sâu hơn vào dòng chảy nguyên vật liệu của toàn bộ chuỗi cung ứng. Chẳng hạn, nguyên vật liệu có thể được đưa từ Thái Lan tới các nhà máy tại Việt Nam; sau quá trình sản xuất, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu thành phẩm ra thị trường nước ngoài,” ông Khánh nói.

“Logistics không thể chỉ sử dụng một phương thức vận tải. Chúng ta cần kết nối đường bộ, đường thủy và các trung tâm logistics, đồng thời phải tính toán cách thiết kế tuyến vận chuyển và tối ưu chi phí, bởi chi phí logistics tác động trực tiếp tới giá thành hàng hóa của Việt Nam và Thái Lan khi xuất khẩu sang các thị trường khác,” ông cho biết.

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya chụp ảnh cùng đại diện ThaiCham và các diễn giả tham dự hội thảo. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN