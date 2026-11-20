Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan các gian trưng bày tại Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc﻿. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, sáng 20/11, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước, đại diện các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.

PHÁT HUY LỢI THẾ BỔ SUNG, MỞ RỘNG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN

Các đại biểu tập trung thảo luận về kết nối chiến lược phát triển, thúc đẩy hợp tác hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường sắt, logistics và hệ thống cửa khẩu; mở rộng thương mại, đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh xuyên biên giới.

Trên cơ sở lợi thế bổ sung của mỗi bên, các ý kiến đề xuất tăng cường hợp tác trong chế biến nông sản, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch, công nghiệp xanh, kinh tế số và du lịch; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vân Nam, nhất là trong công nghiệp xanh, công nghệ cao và nông nghiệp đặc sắc; tin tưởng Vân Nam sẽ thực hiện thành công các định hướng chiến lược do Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc có nhiều lợi thế bổ sung cho nhau. Tây Nam Trung Quốc sở hữu thị trường rộng lớn, năng lực công nghiệp và đổi mới sáng tạo ngày càng cao, trong khi Việt Nam có nền kinh tế năng động, mạng lưới hội nhập sâu rộng và hệ thống cảng biển kết nối các tuyến hàng hải quốc tế.

Phát huy những lợi thế này, hai bên có thể mở rộng không gian phát triển chung, kết nối khu vực nội địa với biển, kết nối Trung Quốc với Đông Nam Á và các thị trường toàn cầu.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao sáng kiến tổ chức Diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng ý nghĩa chiến lược của kết nối không chỉ giúp mỗi bên khai mở tiềm năng phát triển mà còn tạo thêm cơ hội cho đối tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Diễn đàn khởi đầu những hợp tác có sức lan tỏa, đưa lợi thế gần gũi về địa lý trở thành sức mạnh cạnh tranh, đồng thời củng cố quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước.

TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI CHÍNH SÁCH, HẠ TẦNG VÀ HỢP TÁC KINH TẾ

Thông tin về kết quả hội đàm giữa lãnh đạo hai nước trong chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết cuộc hội đàm đạt kết quả tốt đẹp, thiết thực.

Trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai nước tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác sâu rộng, đồng thời bổ sung nội hàm quan trọng về lợi ích tương hỗ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan các gian trưng bày tại Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh vai trò của kết nối chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các địa phương hai bên tăng cường kết nối chính sách, hạ tầng, kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ, đồng thời đẩy mạnh giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh các địa phương và doanh nghiệp khu vực Tây Nam Trung Quốc tăng cường hợp tác, đầu tư chất lượng cao, cùng phát triển thị trường và nâng cao năng lực của mỗi bên.

Cùng với hợp tác kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tận dụng Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027 để kết nối các hành trình di sản, thúc đẩy giao lưu nhân dân và thanh niên, góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan các gian trưng bày tại Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, trên nền tảng tin cậy chính trị, quyết tâm của các cấp và sức sáng tạo của doanh nghiệp, hợp tác giữa Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc sẽ ngày càng sâu sắc, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tại Diễn đàn, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc đã trao các biên bản ghi nhớ hợp tác, tạo cơ sở để xây dựng kế hoạch triển khai và cụ thể hóa các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, khu trưng bày sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp hai nước giới thiệu năng lực sản xuất, sản phẩm và lĩnh vực kinh doanh, tạo điều kiện kết nối hợp tác thương mại, công nghiệp, logistics và đầu tư.

Trưa cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa trồng cây hoa Mộc Lan lưu niệm tại “Khu rừng hữu nghị quốc tế”, thuộc Công viên ngập nước Bảo Phong, bên hồ Điền Trì, thành phố Côn Minh.