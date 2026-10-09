Việt Nam và Slovenia mở rộng dư địa hợp tác song phương

Đại sứ Việt Nam tại Áo kiêm nhiệm Slovenia Vũ Lê Thái Hoàng gặp Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia Tone Kajzer tại thủ đô Ljubljana ngày 8/10. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Áo)

Cuộc gặp nhằm thúc đẩy triển khai các định hướng hợp tác được bộ trưởng ngoại giao hai nước thống nhất bên lề Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) hồi tháng 9.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Tone Kajzer bày tỏ vui mừng về kết quả hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung tại New York.

Đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, Bộ trưởng Slovenia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cụ thể hóa các thỏa thuận thành những chương trình hợp tác thiết thực. Ông khẳng định Slovenia coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại Đông Nam Á, đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế và vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao của Việt Nam.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng chúc mừng Bộ trưởng Tone Kajzer trên cương vị mới, đồng thời chúc mừng Slovenia hoàn thành nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đại sứ nhấn mạnh, sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Slovenia còn nhiều tiềm năng, dư địa hợp tác để đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực ưu tiên chung.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối cảng biển, doanh nghiệp, địa phương hai nước. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Áo)

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực như khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, công nghệ sinh học, năng lượng xanh, điện hạt nhân và logistics. Đại sứ đề nghị Slovenia sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam.

Hai bên cũng trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác giữa cảng Koper của Slovenia với các cảng biển Việt Nam, tăng cường kết nối doanh nghiệp và địa phương hai nước.

Đáng chú ý, hai nhà ngoại giao đã cùng trao đổi về triển vọng hợp tác lao động và đào tạo nghề, nhất là trong các lĩnh vực y tế, điều dưỡng và chăm sóc người cao tuổi. Bộ trưởng Kajzer bày tỏ quan tâm đến mô hình hợp tác đào tạo nhân lực Việt Nam đã và đang triển khai với một số nước châu Âu như Đức và Áo, đồng thời nhất trí nghiên cứu khả năng triển khai các chương trình tương tự tại Slovenia.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, đề cao luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương và vai trò của Liên hợp quốc; thúc đẩy hợp tác ASEAN - EU; đồng thời trao đổi về các vấn đề biển và đại dương, tự do hàng hải trên cơ sở Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Áo)