Việt Nam và Singapore thúc đẩy hợp tác kênh Đảng

Đồng chí Nguyễn Long Hải và đoàn công tác trong cuộc gặp ông Desmond Choo - Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Singapore (PAP), và ông Lee Hong Chuang - Nghị sĩ Quốc hội Singapore. Ảnh: TTXVN phát

Trong chuyến công tác, đồng chí Nguyễn Long Hải và đoàn công tác đã có các cuộc làm việc với ông Desmond Choo - Ủy viên Trung ương đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP), Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng và ông Lee Hong Chuang - Nghị sĩ Quốc hội Singapore; thăm trụ sở chính của PAP và làm việc với ông Danny Ngiam - Phó Trưởng Cơ quan chuyên trách, phụ trách đối ngoại của PAP; Trường Đại học Công nghệ Nanyang; Viện Quản trị Chandler; thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore; thăm một số cơ sở kinh tế, chuyển đổi số tiêu biểu ở Singapore…

Tại các cuộc làm việc, các nhà lãnh đạo đảng PAP và phía Singapore đã hoan nghênh và đánh giá cao chuyến công tác của Đoàn Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, coi đây là sự kiện góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước. Đặc biệt, ông Desmond Choo - Ủy viên Trung ương đảng PAP, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Singapore đã nhắc lại ấn tượng và kết quả rất tốt đẹp chuyến thăm chính thức của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất tháng 8 vừa qua, đặc biệt là hai bên đã đưa ra định hướng hợp tác quan trọng để triển khai thực hiện những mục tiêu cụ thể trong thời gian tới. Ông Desmond Choo mong muốn hai bên cần hỗ trợ nhau và nhanh chóng chuẩn bị kỹ lưỡng các chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp trên tinh thần thực sự hiểu biết lẫn nhau, đồng kiến tạo để sớm hiện thực hóa các cam kết, thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước. Các lãnh đạo Singapore cũng chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua và cho rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam đã đạt được những kết quả rất tốt đẹp, nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, duy trì đà tăng trưởng kinh tế cao, cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển và nguồn nhân lực có trình độ; nhấn mạnh Việt Nam có đủ điều kiện phát huy thế mạnh và ngày càng có vai trò, vị trí của quan trọng tại khu vực và trên thế giới; khẳng định luôn coi trọng Việt Nam là đối tác hàng đầu của Singapore tại khu vực.

Đồng chí Nguyễn Long Hải trong cuộc gặp ông Desmond Choo - Ủy viên Trung ương đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP). Ảnh: TTXVN phát

Đồng chí Nguyễn Long Hải cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà phía Singapore đã dành cho đoàn; bày tỏ vui mừng và đánh giá cao mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore ngày càng phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ trên các lĩnh vực, thể hiện qua các chuyến thăm, trao đổi giữa các lãnh đạo cấp cao. Đồng chí đánh giá cao những thành tựu, kinh nghiệm của Singapore trên nhiều lĩnh vực: đào tạo cán bộ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế…; cho rằng đây là những kinh nghiệm bổ ích để Việt Nam tham khảo và vận dụng vào thực tiễn của mình. Đồng chí khẳng định sự coi trọng và luôn dành ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam với PAP và với Singapore; đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện tốt các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao giữa hai Đảng, hai nước và các cơ chế hợp tác hiện có. Đồng chí cho biết để cụ thể hóa kết quả chuyến thăm chính thức của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới Singapore tháng 8 vừa qua, các cơ quan phía Việt Nam đang tích cực đề xuất các chương trình, hướng hợp tác về đào tạo cán bộ, thúc đẩy các nội dung hợp tác trên kênh Đảng và các lĩnh vực hợp tác khác, mong muốn phía Singapore thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trong các lĩnh vực hai bên đã thống nhất và thực hiện tốt các cam kết, thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước, làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, vì lợi ích của nhân dân hai nước; vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Long Hải cũng chia sẻ về những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được sau 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, và hiện nay Việt Nam đang nỗ lực tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, 3, 4 khóa XIV và các nghị quyết chiến lược mới của Bộ Chính trị, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Trong bầu không khí chân thành và tin cậy lẫn nhau, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở về tình hình triển khai, kết quả, thành tựu nổi bật trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng; chủ trương, chính sách trong phát triển nguồn nhân lực và công tác đào tạo, quản lý, đánh giá cán bộ, đảng viên; kinh nghiệm tổ chức, vận hành các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng cầm quyền cũng như các vấn đề khác cùng quan tâm. Hai bên cam kết sẽ phát huy kết quả hợp tác giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua để tiếp tục thúc đẩy hợp tác quan hệ trên kênh Đảng thời gian tới, trong đó có việc hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, đổi mới khoa học công nghệ, chuyển đổi số…