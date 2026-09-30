Việt Nam và Singapore tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy kết nối thị trường vốn

Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương và lãnh đạo MAS bàn về hợp tác phát triển sản phẩm chứng chỉ lưu ký và quản lý thị trường tài sản mã hóa. (Ảnh: UBCKNN)

Ngày 30/9, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã có cuộc họp song phương với ông Lim Tuang Lee, Trợ lý Giám đốc điều hành, Khối Thị trường vốn, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS), nhằm trao đổi các định hướng tăng cường hợp tác và thúc đẩy kết nối thị trường vốn giữa Việt Nam và Singapore.

Tại cuộc họp, bà Vũ Thị Chân Phương đề nghị MAS tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thúc đẩy kết nối giữa thị trường vốn hai nước, trong đó hỗ trợ chia sẻ thông tin về khuôn khổ pháp lý, cơ chế vận hành và các điều kiện cần thiết để doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận hiệu quả hơn với thị trường Singapore. Trên cơ sở đó, các sở giao dịch, doanh nghiệp và định chế trung gian của hai nước có thể tăng cường kết nối, từng bước hình thành hệ sinh thái hỗ trợ cho việc phát hành và niêm yết sản phẩm chứng chỉ lưu ký.

“Việc phát triển các kênh kết nối thị trường (như sản phẩm chứng chỉ lưu ký) không chỉ mở thêm cơ hội huy động vốn quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam mà còn góp phần đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng cơ sở nhà đầu tư và thúc đẩy dòng vốn hai chiều giữa Việt Nam và Singapore,” Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương nói.

Về điều này, ông Lim Tuang Lee hoan nghênh sự hợp tác giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) và Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), đặc biệt trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm chứng chỉ lưu ký. Ông chia sẻ để sản phẩm này vận hành hiệu quả cần có sự tham gia đồng bộ của các thành viên thị trường, trong đó có ngân hàng lưu ký, tổ chức lưu ký và thanh toán bù trừ. Bên cạnh đó, việc bảo đảm thông tin về đặc điểm, cơ chế vận hành và phương thức sử dụng sản phẩm chứng chỉ lưu ký cần được cung cấp đầy đủ, minh bạch tới các thành viên thị trường và nhà đầu tư.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị MAS tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thúc đẩy kết nối giữa thị trường vốn hai nước. (Ảnh: UBCKNN)

Đối với thị trường tài sản mã hóa, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị MAS tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng khung pháp lý, mô hình tổ chức và quản lý sàn giao dịch, cơ chế giám sát thị trường, đặc biệt là các giải pháp phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Bà cho biết Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng quan tâm tới kinh nghiệm của MAS trong xây dựng hệ thống giám sát kết nối với thị trường; Lựa chọn mô hình tổ chức thị trường tài sản mã hóa phù hợp; Cơ chế quản lý hoạt động phát hành, giao dịch và khả năng kết nối với thị trường quốc tế.

Theo đó, ông Lim Tuang Lee khẳng định MAS sẵn sàng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chia sẻ kinh nghiệm và thông tin chuyên môn về quản lý thị trường tài sản mã hóa, đồng thời duy trì trao đổi về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Ngay sau cuộc họp, Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa VNX và SGX về phát triển sản phẩm chứng chỉ lưu ký (DR) đã được thực hiện. Việc ký kết tạo khuôn khổ để hai sở giao dịch tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác phát triển sản phẩm, qua đó góp phần tăng cường kết nối giữa thị trường vốn Việt Nam và Singapore./.