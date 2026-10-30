Việt Nam và Singapore tăng cường hợp tác chống tội phạm

Từ ngày 28 – 29/10, tại Singapore, Trung tướng Trần Minh Tiến, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Chánh Văn phòng INTERPOL Việt Nam và ngài Jim Wee, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Phó Chánh Văn phòng INTERPOL Singapore đồng chủ trì Hội nghị INTERPOL song phương Việt Nam – Singapore lần thứ 12.

Tham dự hội nghị, Đoàn đại biểu Bộ Công an còn có đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Cảnh sát Kinh tế, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục An ninh mạng, Công an tỉnh Ninh Bình. Đoàn đại biểu Singapore gồm các đại biểu từ Cục Hợp tác quốc tế, Cục Cảnh sát hình sự, Cục điều tra tội phạm về thương mại và Cục điều tra tội phạm công nghệ, lực lượng Cảnh sát Singapore.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trung tướng Trần Minh Tiến và ngài Jim Wee bày tỏ vui mừng quan hệ hợp tác Việt Nam – Singapore ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, trong đó bao gồm cả quan hệ hợp tác phòng, chống tội phạm qua kênh INTERPOL, ASEANAPOL, tương trợ tư pháp về hình sự…

Trong hợp tác phòng, chống tội phạm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an Việt Nam, Bộ Nội vụ Singapore, lực lượng Cảnh sát hai nước trong đó có Văn phòng INTERPOL Việt Nam và Văn phòng INTERPOL Singapore đã tích cực phối hợp trao đổi nhiều thông tin, xác minh, điều tra nhiều vụ án, vụ việc liên quan đến các lĩnh vực tội phạm khác nhau mà hai nước đang quan tâm như tội phạm công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm ma túy...; phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng truy nã của nước này trốn tại nước kia; tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương về phòng chống tội phạm như INTERPOL, ASEANAPOL… Qua đó góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân Việt Nam và Singapore cũng như góp phần vào sự phát triển ổn định, hòa bình của khu vực và trên thế giới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo chương trình nghị sự, hai bên đã tập trung đánh giá về những kết quả hợp tác đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kể từ Hội nghị INTERPOL song phương Việt Nam - Singapore lần thứ 11 tại Việt Nam vào năm 2025; những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình hợp tác giữa hai bên; qua đó đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quá trình phối hợp. Hội nghị cũng là cơ hội tốt để hai bên tiến hành rà soát, trao đổi về tiến trình xử lý và các nội dung yêu cầu phối hợp xác minh còn tồn đọng trong các vụ việc cụ thể, trong đó nhấn mạnh 4 vụ việc nổi bật mà Cảnh sát Singapore đang điều tra và 1 yêu cầu tương trợ tư pháp của Việt Nam. Ngoài ra, Cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ 1 đối tượng truy nã của Cảnh sát Singapore và sẽ sớm bàn giao cho phía Singapore ngay sau hội nghị.

Hai bên thống nhất đánh giá công tác chia sẻ, trao đổi thông tin tội phạm, phối hợp điều tra, xác minh các vụ án, vụ việc, truy bắt đối tượng truy nã quốc tế giữa Việt Nam và Singapore được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, đặc biệt là qua khuôn khổ hợp tác INTERPOL và tương trợ tư pháp về hình sự, phù hợp với các điều ước quốc tế mà hai nước là thành viên và quy định pháp luật của mỗi nước. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm lừa đảo trực tuyến. Theo đó, Cảnh sát Singapore đã chia sẻ kinh nghiệm về việc thu giữ, bảo quản và xử lý tài sản số (trong đó có tiền mã hóa) trong điều tra vụ án, vụ việc. Đây là những kinh nghiệm hữu ích giúp Cảnh sát Việt Nam nghiên cứu, vận dụng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ thực tiễn công tác điều tra tại Việt Nam.

Trung tướng Trần Minh Tiến tặng quà ngài Jim Wee

Để nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm, hai bên thống nhất sẽ tập trung vào một số các công tác trọng tâm trong thời gian sắp tới như: Tiếp tục tăng cường trao đổi và hợp tác nghiệp vụ giữa hai văn phòng, trong đó có việc trao đổi kịp thời thông tin về các vụ việc cùng quan tâm. Hai bên thống nhất tạo thuận lợi để các yêu cầu hợp tác qua kênh INTERPOL và tương trợ tư pháp về hình sự được phản hồi kịp thời; tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan đến công tác truy nã, phù hợp với nội luật của mỗi nước và các khung pháp lý được áp dụng; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về các vấn đề tội phạm cùng quan tâm, bao gồm tội phạm công nghệ cao, rửa tiền và tội phạm kinh tế, tài chính. Chia sẻ các thông tin về cộng đồng người Việt Nam đang học tập, lao động, sinh sống tại Singapore và người Singapore tại Việt Nam để Cảnh sát hai nước chủ động có biện pháp phòng ngừa, phối hợp điều tra xử lý khi có các vấn đề phát sinh; tăng cường tham vấn và hỗ trợ lẫn nhau thông qua kênh INTERPOL, ASEANAPOL và các diễn đàn hợp tác cảnh sát quốc tế khác …

Đồng thời, Cảnh sát Singapore cũng nhất trí tiếp tục chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực ứng dụng công nghệ trong công tác cảnh sát.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Trung tướng Trần Minh Tiến đánh giá cao những trao đổi, chia sẻ cởi mở của các đại biểu tại hội nghị; đồng thời tái khẳng định mối quan hệ hợp tác song phương bền chặt, Cảnh sát Singapore là đối tác quan trọng, tin cậy hàng đầu của Cảnh sát Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; những kết quả đã đạt được tại hội nghị sẽ tạo cơ sở vững chắc để hai bên tiếp tục mở rộng và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa lực lượng Cảnh sát Việt Nam – Singapore nói chung và Văn phòng INTERPOL hai nước nói riêng trong thời gian tới.